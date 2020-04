Professores e funcionários têm de fazer teste de ácido nucleico antes de 4 de Maio

A DSEJ reiterou o apelo ao regresso à cidade para o pessoal docente, não docente e alunos que ainda se encontrem em outros países e regiões, uma vez que terão de se submeter a 14 dias de quarentena e a testes de ácido nucleico antes do retomar das aulas do ensino secundário, com excepção para os que habitam em Macau, Zhuhai e Zhongshan. A DSEJ implementou entretanto um plano de testes de ácido nucleico a todo o pessoal docente, não docente e alunos transfronteiriços do ensino não superior. Ontem, mais três pacientes receberam alta clínica.

Kong Chi Meng, subdirector da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), apelou ontem a que os funcionários e alunos das escolas do ensino secundário voltem a Macau, lembrando que têm de estar 14 dias na cidade antes do reinício das aulas. Na conferência de imprensa, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, anunciou mais três altas hospitalares, para além da que se tinha verificado no sábado, tendo sido ontem o 18º dia consecutivo com zero registo de novos casos de infecção. Até 26 de Abril, 2.276 pessoas procederam ao levantamento de máscaras para as crianças inscritas no “Plano de Máscaras para Crianças do Registo Central”, que ficou concluído a 22 de Abril, tendo sido registadas cerca de 4.574 crianças. As entrevistas de admissão no “Registo central para acesso escolar das crianças ao ensino infantil pela primeira vez” terão início a 2 de Maio.

Com o retomar do funcionamento das escolas do ensino secundário complementar, agendado para o dia 4 de Maio, o subdirector da DSEJ alertou ontem que os profissionais de educação e os alunos que vivam fora de Macau, Zhuhai e Zhongshan devem regressar à cidade o mais rapidamente possível, sendo necessário que estejam em Macau durante mais de 14 dias de antecedência e que tenham feito pelo menos um teste de ácido nucleico.

Segundo o “Plano de testes de ácido nucleico para pessoal docente, pessoal não docente e alunos transfronteiriços” da DSEJ, serão sujeitos a testes, que serão realizados entre 27 e 30 de Abril, cerca de 5,000 profissionais das escolas, incluindo professores, assistentes psicológicos, terapêuticos, pessoal profissional de actividades de lazer.

Kong Chi Meng afirmou que, para as deslocações entre Zhuhai e Macau, o pessoal docente e não docente transfronteiriço, bem como os alunos que não residem em Macau, devem realizar o teste de sete em sete dias. Os mesmos serão informados pelas suas escolas sobre os detalhes e disposições dos testes, incluindo local, data e hora, acrescentou.

Em relação aos professores e alunos de Macau que trabalham e estudam em Zhuhai, Kong Chi Meng adiantou que esses podem fazer o teste de ácido nucleico na RAEM. Até ontem, a DSEJ já contactou cinco desses residentes para realizarem o teste em questão no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

O subdirector informou ainda que, dos cerca de 30 alunos transfronteiriços que habitam em Zhongshan, mais de metade já tinha encontrado alojamento em Macau. Quanto aos restantes alunos, que são cerca de dez pessoas, a DSEJ irá disponibilizar-lhes gratuitamente alojamento numa pousada de juventude, bem como serviços de transporte para as deslocações entre o local e as suas escolas.

De acordo com as Directrizes para o Reinício das Actividades Lectivas Presenciais, emitidas às escolas pela DSEJ, as escolas do ensino secundário serão obrigadas a fazer desinfecção e simulacros da reabertura, entre 20 e 29 de Abril.

Quanto à realização dos testes de ácido nucleico, o clínico do Centro Hospitalar Conde de São Januário explicou que o processo será feito de modo faseado no antigo centro de avaliação conjunta pediátrica do hospital, possibilitando a realização de 100 testes por hora, de forma segura. Questionado sobre porque é que o teste de ácido nucleico é exigido apenas aos docentes e funcionários das escolas, o subdirector da DSEJ explicou que esses se envolvem em mais actividades e interações com diferentes grupos de pessoas. Justificou que, em relação aos alunos, cujo espaço de movimento será condicionado na sua turma, os professores terão de se deslocar entre várias turmas e gabinetes, o que implica um espaço de movimento relativamente maior.

DSEJ lança “medidas de simpatia”

As entrevistas do registo central para acesso escolar das crianças ao ensino infantil pela primeira vez terão início a partir do dia 2 de Maio. Segundo a DSEJ, até 22 de Abril, foram registados cerca de 4.574 no “Plano de Máscaras para Crianças do Registo Central”. Entre 25 e 29 de Abril, os pais inscritos podem dirigir-se aos locais marcados para o levantamento das máscaras. Até às 15 horas de ontem, revelou Kong Chi Meng, a DSEJ tinha distribuído, com o apoio da Associação Geral das Mulheres e do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), máscaras a 2276 pessoas.

Na conferência, Kong Chi Meng avançou ainda que a DSEJ irá lançar uma “medida de simpatia”, a partir de 11 de Maio. Ou seja, os pais dos alunos que frequentam os jardins de infância ou do primeiro a terceiro anos do ensino primário, podem requerer às escolas o serviço de cuidado dos seus filhos. O subdirector assinalou ainda que “os professores não vão dar aulas. Só vão ajudar a cuidar das crianças enquanto os seus pais trabalham.”

Tendo em conta as entrevistas para crianças inscritas no ensino infantil no próximo mês, os docentes e funcionários das escolas primárias e jardins de infância terão de fazer o teste de ácido nucleico. Entretanto, o subdirector da DSEJ reafirmou que ainda não está confirmada a data para o retomar das aulas destas instituições e das escolas do ensino especial.

Inês Chan, chefe do Departamento do Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), revelou ontem que há, nesta altura, 80 quarentenados nos hotéis designados. Quanto ao agendamento para o retomar do funcionamento de alguns dos voos, Inês Chan referiu que, para já, não existe uma data concreta, alertando também que os voos agendados para Abril e Maio serão provavelmente sujeitos a alterações.

A representante da DST adiantou ainda que recebeu pedidos de ajuda de turistas portugueses retidos em Macau, que expressaram a sua vontade de regressar a Portugal. Quanto a essa situação, Inês Chan referiu que o Governo irá prestar apoio ao Consulado de Portugal. Lei Tak Fai, chefe da Divisão das Relações Públicas do CPSP, afirmou também que as autoridades se disponibilizaram a ajudar com os procedimentos fronteiriços, como a declaração de vistos caducados.