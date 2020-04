Ng Kuok Cheong pede melhor fiscalização de empresas de capitais públicos

Em interpelação escrita, o deputado assinalou ao Governo a “urgência” em fiscalizar as empresas financiadas por activos públicos, solicitando a eventual “publicação imediata e regular” dos dados relativos a essas entidades. Ng Kuok Cheong afirmou que o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos ainda não concretizou a promessa de publicar, no último mês de Fevereiro, as orientações e dados das empresas em questão.

O deputado referiu que o motivo para o Governo criar as entidades de fundos públicos se destina a concretizar, com base no sistema do mercado, determinados objectivos de interesse público. Quanto à fiscalização das entidades subsidiadas, o deputado assinalou a necessidade de existir um mecanismo com “objectivos concretos e constantes”, em vez de se limitar simplesmente a uma “conservadora” auditoria financeira.

Recorrendo à mesma opinião do anterior secretário para a Economia e Finanças, o deputado perguntou se o Governo concorda que se deve criar o respectivo mecanismo o quanto antes, de forma a procurar fazer “um bom aproveitamento” do erário público e esclarecer as dúvidas da população.

Na mesma interpelação, Ng Kuok Cheong sugeriu ainda que, através da coordenação do Gabinete acima referido, os delegados do Governo reportem regularmente o progresso dessas empresas em alcançar os objectivos a elas apontados, de modo a que o secretário para a Economia e Finanças possa fiscalizar essas entidades subsidiadas, incluindo as suas estratégias de investimento e custo-benefício. Assim, acrescentou o deputado, poderá contribuir para optimizar a fiscalização das empresas financiadas por erário público, bem como a publicação dos dados relevantes sobre o seu desenvolvimento.

M.F.