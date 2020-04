Mais de 60% dos pedidos de apoio às PME aprovados 

Entre 1 de Fevereiro e 24 de Abril, a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) recebeu um total de 9.716 pedidos referentes a várias medidas de apoio às pequenas e médias empresas (PME), introduzidas pelo Executivo, para estancar o impacto da epidemia na economia local, tendo sido aprovados 6.160 pedidos, o que, de acordo com uma nota ontem divulgada pela DSE e o Conselho de Consumidores, corresponde a cerca de 63% do total.

Os organismos assinalam que o Governo alterou recentemente o regulamento administrativo de apoio às PME, tendo “relaxado” alguns requisitos de candidatura, permitindo às PME que exercem actividade há pelo menos um ano a solicitação de apoio. No mesmo período de 1 de Fevereiro a 24 de Abril foram recebidos um total de 4.913 pedidos referentes ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, “dos quais, mais de 60% foram apresentados online e 3.108 foram apreciados”, o que resultou na aprovação de 2.452 casos.

Já no âmbito do Plano de Bonificação de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias Empresas – que auxilia as PME na obtenção de empréstimos bancários através da concessão de bonificação de juros -, até 24 de Abril foram recebidos 2.506 pedidos, tendo sido aprovados 1.790. Em articulação com este plano, estas empresas podem ainda candidatar-se ao Plano de Garantia de Créditos a PME ou ao Plano de Garantia de Créditos a PME Destinados a Projecto Específico, para que o Governo “preste, por empresa candidata, garantia de crédito junto ao banco, a fim de ajudar as empresas a obterem empréstimo bancário”.

No mesmo comunicado, os dois organismos assinalam que relativamente às PME que tenham pedido anteriormente empréstimos, no âmbito de outros planos de apoio – como o Plano de Apoio Especial às PME Afectadas pelo Tufão Hato, entre outros – podem apresentar pedido de ajustamento de reembolso, “para que seja reduzido para 1.000 patacas o montante da prestação a pagar imediatamente a seguir, sendo o valor remanescente amortizado, em partes iguais, nas restantes prestações”. Desde 1 de Fevereiro até 24 de Abril, pode ler-se na mesma nota, foram recebidos 1.956 pedidos de ajustamento de reembolso, tendo sido aprovados 1.898.

No mesmo perído, a DSE recebeu mais de 16.000 consultas sobre os diversos planos de apoio, por via telefónica, WeChat e WhatsApp.

S.G.