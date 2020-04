Deputados pedem mecanismos de responsabilização de dirigentes mais rigorosos

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa da secretaria da Administração e Justiça, os deputados aproveitaram a presença de André Cheong no hemiciclo para pedirem mecanismos mais apertados para a responsabilização de dirigentes públicos. André Cheong admitiu que a opinião pública desconfia da responsabilização dos governantes. “O melhor é abrir vagas de assessores para essas pessoas continuarem as carreiras”, ironizou Sulu Sou.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na passada sexta-feira, os deputados estiveram na Assembleia Legislativa (AL) para ouvirem André Cheong apresentar as Linhas de Acção Governativa da secretaria da Administração e Justiça. Na sessão, os deputados pediram mecanismos de responsabilização dos dirigentes públicos mais rigorosos. Alegando que os governantes que violam a lei não são, habitualmente, devidamente sancionados, Sulu Sou ironizou que “o melhor é abrir vagas de assessores para essas pessoas continuarem as carreiras”. André Cheong admitiu rever o regime de responsabilização de titulares de cargos públicos.

“Quais são as medidas disponíveis para reforçar este regime de responsabilização?” Zheng Anting foi o primeiro deputado a falar sobre o tema a André Cheong, que, durante a apresentação inicial das linhas governativas da sua tutela, tinha referido: “Iremos rever o regime de delegação de competências e o regime de responsabilização dos titulares de cargos públicos, clarificando as competências e as responsabilidades”. Si Ka Lon também abordou o tema, lembrando que, “a maioria são bons trabalhadores e fizeram um óptimo trabalho na epidemia, mas, no passado houve alguns casos de ilegalidades”.

Sulu Sou recordou que o antigo cargo de André Cheong foi de Comissário contra a Corrupção. “Temos de lutar contra todos os tipos de corruptos, trabalhadores da Função Pública ou titulares de cargos importantes”, afirmou, acrescentando que, “muitas vezes, estes criminosos, depois de serem descobertos, continuam sem precisar de responder” perante as autoridades. O vice-presidente da Associação Novo Macau lembrou o caso de Fong Soi Kun, antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), que foi demitido depois do tufão Hato, em 2017. Chui Sai On, então Chefe do Executivo, instaurou um processo para apurar responsabilidades que resultou na aplicação da pena de demissão ao antigo responsável pelos serviços meteorológicos de Macau. “O director dos Serviços de Meteorologia não devia ter sido o único responsável pelas consequências do desastre”, indicou Sulu Sou. “Tem de existir um mecanismo exequível. Algum dirigente já foi sancionado ao abrigo das regras?”, questionou.

“A respectiva responsabilização dos dirigentes, leva muitas das vezes os dirigentes a terem medo de decidir, mas um dirigente tem as suas responsabilidades”, respondeu o secretário, assumindo que “as pessoas sentem que, na responsabilização dos dirigentes, parece que há sempre problemas”. Segundo André Cheong, o regime de delegação de competências e o regime de responsabilização dos titulares de cargos públicos “não estão em coordenação um com o outro”.

Porém, o secretário recordou que há casos contra governantes que chegam a tribunal, dando o exemplo da alegada atribuição indevida de autorizações de residência pelo Instituto de promoção e Investimento de Macau (IPIM), cujo julgamento vai começar hoje. O secretário lembrou outros dois casos denunciados pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), na Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) e na Delegação do Governo de Macau em Pequim, em que funcionários foram acusados de abuso de poder.

Governo vai usar terrenos revertidos para espaços verdes

André Cheong prometeu, na sexta-feira, que o Governo irá utilizar vários terrenos revertidos a favor da RAEM como espaços de lazer. Na apresentação das Linhas de Acção Governativa da área da Administração e Justiça, Lo Chi Kin, vice-presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), fez saber que, na Avenida Marginal do Lam Mau vão surgir campos desportivos e parques infantis. Na Taipa, nos lotes BT, na zona da Avenida de Kwong Tung e da Rua de Chaves, irão nascer campos de futebol e uma zona para passear os cães. Em Seac Pai Van irá ser construído um parque desportivo. “Em relação a zonas verdes, vamos fazer esses trabalhos, essa é a nossa responsabilidade. Temos de melhorar o nosso trabalho nesse aspecto”, assumiu o secretário.

A.V.

Pensões ilegais: “Aplicar meios judiciais não vai constituir melhor solução”

No plenário de sexta-feira, o deputado Leong Sun Iok perguntou a André Cheong qual a solução para combater as pensões ilegais: “Como podemos, através de diplomas legais, combater este problema? O senhor secretário deve desenvolver mais este assunto”. “Além de agravar as sanções, temos de melhorar os diplomas legais. Que ideias é que o secretário tem?”, insistiu o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM). André Cheong disse dar “muita atenção” ao tema das pensões ilegais, mas mostrou-se contra a criminalização: “Chegámos à conclusão de que aplicar meios judiciais não vai constituir melhor solução. Mas, até à data, não temos indicação concreta e amadurecia”. Contudo, nas Linhas de Acção Governativa para este ano está previsto o estudo do reforço das responsabilidades legais das partes e do regime sancionatório através do aperfeiçoamento do regime jurídico. “Vamos ponderar responsabilizar os agentes imobiliários”, indicou o secretário.

A.V.