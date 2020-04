Ávila faz balanço positivo do CTCC e descarta regresso a Macau

O piloto português Rodolfo Ávila ficou em terceiro lugar na classificação geral de pilotos do Campeonato da China de Carros de Turismo, contribuindo para o segundo lugar de equipas da SVW333 Racing. Apesar da boa prestação na China, o piloto português descarta um regresso ao Grande Prémio de Macau este ano.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal.gmail.com

Com mais uma temporada concluída no Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), na qual terminou em terceiro lugar na classificação por pilotos, e em segundo por equipas, Rodolfo Ávila faz um balanço positivo da prestação em 2019, apesar de a SVW333 Racing não ter sido campeã. “Ganhar os pilotos é melhor do que nada”, disse o piloto português ao PONTO FINAL, referindo-se ao feito do colega de equipa, Zheng Zheng Dong.

A boa prestação de Rodolfo Ávila no CTCC irá manter o piloto português na Volkswagen na próxima temporada, um campeonato que ainda não tem data para começar devido à situação que se vive neste momento. “Tinham planos para começar em final de Maio, mas pelos vistos está tudo atraso e não há nada ainda em concreto. Dizem que talvez em Junho ou Julho, porque neste momento também não se podem fazer grandes eventos desportivos na China”, explicou.

A última corrida da temporada passada decorreu precisamente em Wuhan, a capital do surto epidémico, e que acabou por ser de boa memória para Ávila, com uma vitória conquistada. “Naquela altura ninguém sabia de nada. O primeiro caso que viram foi no princípio de Dezembro, nós estivemos a correr lá nos dias 14 e 15, mas não se notou nada. Não havia restrições nenhumas, era como se estivesse tudo normal, quando chegou a Janeiro é que começou a mudar tudo”, recorda.

O circuito de Wuhan mantém-se no calendário para o próximo campeonato, embora ainda por confirmar. Porém, muito dificilmente o piloto português irá marcar presença. “Ainda têm problemas para resolver. Gosto imenso da pista, mas tem que ser. É um circuito citadino, mas é um circuito fácil comparado com Macau”, prosseguiu.

A viver em Zhuhai, onde trabalha também como ‘team manager’ para a Asian Racing Team, Rodolfo Ávila conta que do outro lado da fronteira “voltou quase tudo ao normal”, uma situação que compara a Macau. “Temos que andar de máscaras mas já abriu quase tudo, só não abriram as discotecas e as saunas. Já se vê o pessoal na rua e nos parques, como em Macau. Temos é aquelas restrições de que não podemos sair da China, se sairmos não podemos voltar a entrar”, disse. Uma situação que também afecta o negócio, já que 80% dos clientes da Asian Racing Team são de Hong Kong. “Com as fronteiras fechadas ficamos dependentes do mercado interno chinês, que ainda é um bocado pequeno em termos de automóveis”, lamentou.

Regresso a Macau fora dos planos

Rodolfo Ávila não corre no Grande Prémio de Macau há vários anos, e 2020 não deverá ser excepção. O piloto português revelou que até recebeu uma oferta para competir, uma possibilidade que acabou por cair terra devido à situação que se vive actualmente. “Tive uma oferta para correr no GT4, antes do vírus, mas pelos vistos não vão fazer aquelas corridas de qualificação que são necessárias para os pilotos de Macau, por isso não posso fazer parte daquela corrida. Mas também não me interessa muito. Gosto de correr em Macau, mas é complicado para nós, se bato com o carro na parede pode sair bastante caro”, alertou.

“Nós em Macau temos muitos pilotos, à volta de 100, mas pilotos a sério contam-se por uma mão. O Governo tenta ser justo com toda a gente, mas esquece-se às vezes que os pilotos profissionais não têm as possibilidades de outros com bastante dinheiro, ligados a negócios e aos casinos. Para mim e para o André [Couto], estarmos a fazer uma corrida com Hondas Civic não tem qualquer interesse. Para fazer um TCR é preciso uns 60 mil euros, para GT uns 120 ou 130 mil euros, e é impossível arranjar os fundos necessários para isso”, prosseguiu.

A mais que provável ausência, porém, não é “o fim do mundo” para o piloto português de Macau, que nos últimos anos tem corrido no CTCC. “Claro que é bom correr em Macau, mas também não é o fim do mundo. É como um emprego, temos que ir onde vem o dinheiro, e onde não há dinheiro nós somos espectadores”, concluiu.