André Cheong quer mais coordenação interdepartamental na produção legislativa

A tutela da Administração e Justiça vai desenvolver a melhoria do sistema jurídico e a construção de infra-estruturas para lançar as bases do Governo Electrónico, de forma a utilizar ao máximo os recursos das plataformas digitais. Quem o diz é André Cheong, que visa o aperfeiçoamento do sistema jurídico e mais colaboração interdepartamental na produção legislativa.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário André Cheong, garantiu, na sexta-feira, durante o plenário de apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para a tutela da Administração e Justiça, que o Executivo pretende optimizar o actual mecanismo de coordenação e concertação da produção legislativa, para “aperfeiçoar o sistema jurídico” de Macau. O governante admitiu que a informatização dos tribunais está atrasada, em comparação com Hong Kong e o interior da China, e assinalou que a promoção activa da implementação do Governo Electrónico será um dos principais vectores da sua tutela, no âmbito da reestruturação dos serviços públicos.

“Na prevenção e controlo da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, as formas de aproveitar ao máximo o recurso às plataformas digitais, demostraram a necessidade e a premência da implementação do Governo Electrónico”, disse André Cheong aos deputados sobre as LAG da sua tutela, acrescentando que, em 2020, o Governo irá desenvolver o respectivo trabalho através de dois aspectos: melhoria da construção do sistema jurídico e de infra-estruturas, e uniformização das plataformas da prestação de serviços.

O deputado Lei Chan U pediu mais detalhes ao secretário para a Administração e Justiça sobre a integração dos mega-dados no aumento da eficiência nos serviços públicos. “Esta evolução é muito rápida e exige um reflexo rápido do Governo, para garantir uma governação eficiente e modernização da gestão, como será feito o reforço para a implementação do Governo Electrónico?”, questionou. Já o deputado Iau Teng Pio inquiriu o representante do Executivo sobre que tipo de software e de hardware será utilizado, e como será feita a informatização dos procedimentos na área jurídica, nomeadamente nos tribunais.

“Em relação ao hardware, os serviços competentes já celebraram um acordo com a plataforma Alibaba, para o desenvolvimento dos trabalhos para a criação de um centro de computação em nuvem, e vamos começar com a construção das respectivas infra-estruturas”, disse André Cheong, depois de explicar que a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) vai lançar uma plataforma electrónica e uma aplicação para telemóvel, de uso exclusivo dos serviços públicos, de modo a reforçar a transmissão de informações e comunicação interdepartamental e interpessoal.

Sobre os serviços electrónicos nos tribunais, o secretário referiu que “a lei é só para aplicar nos procedimentos administrativos e não se aplica para os processos civis e para os processos penais”, e que, tendo em conta os órgãos judiciais e os trabalhos preparativos, “há que introduzir alterações ao Código de Processo Civil e ao Código de Processo Penal”, para avançar com a informatização de todos os procedimentos.

Aperfeiçoamento do sistema jurídico e do planeamento legislativo

Em relação ao grau de informatização dos tribunais de Macau, André Cheong assumiu que está atrasado, em comparação com Hong Kong ou o interior da China, mas que já há diálogos para se “fazer algo mais”.

No domínio das acções para a área jurídica, o secretário assinalou que o Executivo vai trabalhar para o aperfeiçoamento do sistema jurídico e na elaboração de um planeamento legislativo com “projectos legislativos prioritários” para a população. Neste capítulo, a deputada Ella Lei quis saber porque é que o Governo demora tanto tempo a produzir leis. “Quando o Governo diz que vai entrar em processo legislativo de uma determinada matéria, parece que estamos a entrar num buraco sem fundo”, afirmou a deputada.

André Cheong assumiu que, muitas vezes, os procedimentos atrasam a produção legislativa porque os “órgãos judiciais dão as suas opiniões, mas depois os outros serviços não concordam”, e tudo demora mais tempo quando surge um relatório com um parecer de 100 páginas. “Muitas vezes não são os Serviços de Justiça, mas sim da Administração. Espero mais colaboração interdepartamental entre serviços para resolução de certos problemas e esse processo não se deve fazer através de correspondência, mas sim através de reuniões presenciais para resolver os problemas de forma a que, depois, não se tenha que elaborar um relatório com um parecer com 100 páginas”, disse o secretário, referindo depois que o Governo irá dar prioridade aos projectos legislativos que reflictam as “solicitações prementes da sociedade”, tais como o Regulamento de segurança contra incêndios e o Regime jurídico da renovação urbana.

“Temos de dialogar com o presidente da Assembleia Legislativa para ver se há tempo suficiente porque não queremos que os projectos de lei não sejam concluídos uma vez constando na lista”, disse André Cheong, sobre o facto de o Regime jurídico da renovação urbana não constar na lista do Governo, apesar de ser uma prioridade. “Sabemos que a lei da renovação urbana é muito importante, os trabalhos já estão a ser desenvolvidos, mas trata-se de um tema, de um projecto, muito complicado, e por isso é que não foi incluído nesta lista”, justificou o secretário para a Administração e Justiça.

Obras no mesmo troço limitadas a três anos

Um grupo interdepartamental do Governo está a equacionar limitar o número de escavações para obras no mesmo local, de forma a não criar engarrafamentos contínuos em certos pontos da cidade, afirmou André Cheong, durante a discussão das LAG para a sua tutela. O secretário para a Administração e Justiça reconheceu que as escavações permanentes num troço causam incómodo à população, e que está a ser discutida uma solução num grupo interdepartamental constituído pelas Obras Públicas, o IAM e a DSAT. “Até eu, que conduzo, às vezes consigo sentir o que os outros sentem”, disse o secretário no hemiciclo. “Durante três anos não se pode fazer escavações duplicadas no mesmo troço de uma determinada via. Tentamos também encurtar os prazos para as obras para controlar o tempo e não criar engarrafamento ou trânsito. Porque muitas vezes vemos que há obras num determinado troço, máquinas, etc, mas que as máquinas não estão a funcionar”, referiu.

E.S.

Intervenção no Mercado Vermelho no segundo semestre

O presidente do Instituto para os Assuntos Municipais, José Tavares, disse que os projectos de alteração do Mercado Vermelho já foram enviados para a secretaria das Obras Públicas, e que, na segunda metade de 2020, os trabalhos devem começar. “Já enviámos projectos para as Obras Públicas. Achamos que, na segunda metade deste ano, podemos avançar com as obras. Vamos entrar em contacto com os vendedores antes do início das obras, para se articularem com as necessidades de esforço no negócio”, disse o presidente do IAM, acrescentando que, “depois do Ano Novo Chinês do próximo ano”, as obras vão intensificar-se. Em relação ao mercado provisório, José Tavares adiantou que há planos no sentido de “preparar melhor a ocupação dos vendedores”, e que vai entrar em contacto com a DSAT, “para procurar mais lugares de estacionamento perto do novo mercado provisório de forma a facilitar as compras dos cidadãos”.

E.S.