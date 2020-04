André Cheong anuncia consulta sobre reforma da Administração Pública para este ano

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa da tutela da Administração e Justiça, o secretário fez saber que o plano para a reforma da Administração Pública vai estar sob consulta, que acontecerá este ano. André Cheong indicou que, para promover a reforma, é necessário analisar os problemas de sobreposição de estruturas, morosidade e falta de coordenação, verificados no passado.

André Cheong anunciou, na passada sexta-feira, que o plano para a reforma da Administração Pública vai estar sob consulta ainda este ano. O secretário, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela da Administração e Justiça, disse aos deputados que o Governo está agora a recolher informação dos serviços públicos para a elaboração de um plano. Primeiro, indicou, é necessário analisar “os problemas existentes há um longo período de tempo”, como a sobreposição de estruturas, falta de coordenação e andamento moroso dos trabalhos interdepartamentais. Na sessão plenária, os deputados quiseram saber mais pormenores sobre o futuro plano, mas o secretário não os deu.

Na sessão de sexta-feira, os deputados começaram por ouvir André Cheong reforçar o desígnio de Ho Iat Seng de reformar a Administração Pública. O secretário para a Administração e Justiça detalhou os problemas actuais: “A sobreposição de estruturas e cruzamento de funções”; “o recrutamento complexo”; “distribuição inadequada de trabalhadores”; “falta de coordenação, de interconexão e intercomunicação no âmbito do Governo Electrónico”; e “coordenação difícil e andamento moroso no âmbito dos trabalhos interdepartamentais”.

“Presentemente, estamos a recolher toda a informação dos serviços públicos para proceder à análise e balanço, servindo de fundamento para a elaboração do plano de reforma da Administração Pública”, explicou André Cheong aos deputados, anunciando, então, que “será realizada, neste ano, uma consulta relativa ao plano da reforma da Administração Pública”. O objectivo é, indicou, “reunir alargados conhecimentos e implementar, de forma ordenada, os trabalhos de acordo com a calendarização pré-definida”. Recorde-se que, segundo o relatório das LAG, apresentado por Ho Iat Seng no dia 20 de Abril, o plano deverá estar concluído no quarto trimestre deste ano.

Na apresentação inicial feita no hemiciclo, André Cheong recordou algumas das medidas do plano de reforma: integração das funções do Gabinete do porta-voz do Governo no Gabinete de Comunicação Social, e do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo na Direcção dos Serviços de Turismo.

Após o discurso de André Cheong, uma larga maioria de deputados inscreveu-se para questionar o Governo acerca das LAG da tutela. Apenas Chui Sai Cheong e Chan Chak Mo não tiveram perguntas a colocar ao Executivo. Sobre a reforma da Administração Pública, Si Ka Lon foi o primeiro deputado a pedir mais esclarecimentos sobre o plano, lembrando que a Administração Pública tem uma “baixa eficiência” e “muitas burocracias nos procedimentos administrativos”.

Leong Sun Iok também criticou os procedimentos actuais. “No recrutamento centralizado e no concurso público, verifica-se uma questão de lentidão. Assim sendo, queria saber como é que vai melhorar este regime”, questionou o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM). Wu Chou Kit também interpelou o Governo relativamente à reestruturação dos serviços públicos, nomeadamente à fusão de alguns serviços. O deputado nomeado perguntou: “Isto significa que 1+1=2, ou significa que é menos que 2, porque vamos ter menos funcionários públicos?”.

DÚVIDAS INTERDEPARTAMENTAIS

Vários deputados também questionaram a colaboração interdepartamental, que o Governo quer reforçar com a reforma da Administração Pública. Zheng Anting atirou o exemplo das conferências de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, que conta com responsáveis de várias tutelas. “De facto, este mecanismo foi criado atempadamente e a população passou a conhecer tudo o que acontecia através das conferências de imprensa”, elogiou, lembrando que, no passado, “a colaboração entre serviços não surtiu efeitos”. “A população, quando tem de tratar de formalidades, não sabe que tem de recorrer a muitos serviços públicos, que estão dependentes de diferentes secretarias”, notou Wang Sai Man, perguntando a André Cheong como vai estreitar relações entre serviços.

Na resposta, o secretário admitiu que, “quando se trata de um trabalho interdepartamental, há alguns problemas”. Segundo André Cheong, “há limitações jurídicas”. Porém, afirmou: “A maioria dos trabalhos interdepartamentais, nós resolvemo-los, os cidadãos é que não sentem”. André Cheong deu ainda o exemplo da operação de resgate dos residentes de Macau que estavam em Hubei: “Esses trabalhos estavam relacionados com quatro secretários e nove serviços públicos. O Chefe do Executivo não fez nenhum diploma legal para esses trabalhos, apenas emitiu directrizes e todos os serviços públicos trabalharam em prol desses residentes. Fizemos os trabalhos quase de forma perfeita”. Segundo o secretário, a solução para facilitar os trabalhos interdepartamentais é a liderança: “Se tivermos de alterar a lei, vamos alterar; mas, se for possível que os trabalhos sejam feitos por um líder, por exemplo o Chefe do Executivo, então melhor ainda”.

André Cheong admite atribuir apoios aos funcionários públicos

O deputado Pang Chuan questionou o Executivo sobre os apoios que, segundo o próprio, não estão a ser dados aos funcionários públicos. “Reparamos que a Função Pública não está a ser coberta pelo apoio financeiro. O Governo vai pensar em atribuir apoios aos funcionários públicos?”, questionou o deputado nomeado, alertando para o facto de os trabalhadores da Administração Pública estarem “sob pressão”. Recorde-se que o Governo não incluiu os funcionários públicos na ronda de apoios para a mitigação dos efeitos da Covid-19 na economia. “Durante o combate à epidemia, toda a sociedade e o Governo da RAEM consideram e elogiam o trabalho dos trabalhadores da Função Pública”, afirmou. “Podemos, através da avaliação de desempenho, dar mais dez dias de férias, ou metade do salário, mas vamos ver se há outros meios para elevar o moral desses trabalhadores da Função Pública, sejam da linha da frente ou não”, assinalou o secretário. Porém, André Cheong disse ainda que o “orgulho” que os funcionários públicos sentem devido aos trabalhos desenvolvidos no combate à epidemia “é o mais importante”.

