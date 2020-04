Agnes Lam contesta interrupção do programa de aperfeiçoamento contínuo

Em interpelação escrita, a deputada questionou quais as medidas e o agendamento concretos para o plano de reordenamento do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. Na apresentação das Linhas de Acção Governativa para este ano, o Chefe do Executivo anunciou a interrupção do programa, que disse só retomar após feita a devida rectificação.

Devido à falta de um mecanismo rigoroso para o programa, que implicou um investimento de 1.78 mil milhões de patacas no passado, ocorreu uma série de problemas na sua implementação, como a inspecção dos cursos, a assiduidade dos alunos, o desconto da caução, e até situações de fraude.

Em relação às instituições e profissionais do sector da educação, que sofreram o impacto da suspensão do programa durante o surto da epidemia, Agnes Lam considera essa interrupção “incontestavelmente mais um golpe enorme”, que disse acabar por desanimar os residentes na sua formação académica, sobretudo os que têm cumprido as regras do programa. Assim, a deputada perguntou às autoridades quais as medidas de assistência que vão tomar para apoiar os afectados no sector da educação durante esse período.

Além da revisão do programa, a deputada considera “igualmente imperativo” elevar as capacidades e competência dos residentes. Agnes Lam propôs ao Governo a possibilidade de se proporcionar, através da colaboração com instituições aderentes que tenham um “registo positivo”, cursos de formação destinados aos profissionais de sectores específicos, como taxistas, artistas e PME. Caso essa proposta não seja possível, a deputada perguntou ao Executivo qual a alternativa que proporia para auxiliar e incentivar os residentes na participação em cursos de formação, antes de o funcionamento da sociedade voltar à normalidade.

M.F.