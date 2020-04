A taxa de ocupação dos hotéis não ultrapassa, nesta altura, os 10%, e as perdas para o sector são de milhares de milhões de patacas, assinala, em entrevista ao PONTO FINAL, Rutger Verschuren. O presidente da Associação de Hotéis de Macau diz temer uma “guerra de preços” assim que os turistas começarem a regressar a Macau, mas, ainda assim, acredita que o sector vai ficar melhor depois da crise. O também vice-presidente da Artyzen, grupo que gere os hotéis Grand Lapa e Grand Coloane Resort, nota que a iniciativa de receber pessoas em quarentena “até foi uma coisa boa”.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Segundo as previsões de Rutger Verschuren, o ponto de viragem para o sector hoteleiro será em Maio e, se tudo correr dentro do previsto, Outubro será o mês em que se verá “tudo a florescer”. Para já, indica o presidente da Associação de Hotéis de Macau, em entrevista ao PONTO FINAL, as taxas de ocupação não ultrapassam os 10%. “Nunca na minha vida vi uma situação tão complicada”, lamenta. Rutger, que diz compreender os donos de hotéis que obrigam os funcionários a tirar licenças sem vencimento durante o período de crise, afirma que os hotéis vão ficar mais eficientes após a pandemia. Depois de a crise passar, o problema será a eventual queda abrupta dos preços dos quartos, aponta Rutger: “Temos de ser muito cautelosos enquanto destino, para não começar uma guerra de preços”. Rutger Verschure é também director-geral do Grand Lapa e vice-presidente da Artyzen Hospitality Group, empresa que gere não só esse hotel como o Grand Coloane Resort. Estes dois hotéis estiveram entre os designados pelo Governo para receber pessoas em isolamento. “Até foi uma coisa boa”, admite.

No início de Fevereiro, disse ao PONTO FINAL que, devido à Covid-19, o sector hoteleiro iria registar perdas avultadas. Já foram feitas as contas? Já é conhecida a ordem de grandeza das perdas?

Não, ainda não tenho os números. Mas posso fazer umas contas por alto: digamos que há sensivelmente 40 mil quartos de hotel em Macau e a taxa de ocupação caiu significativamente, estamos a falar facilmente de milhares de milhões de patacas. Não tem a ver apenas com as receitas dos quartos. Provavelmente mil milhões são apenas relativos a receitas dos quartos. Depois, se considerarmos o sector de comidas e bebidas, eventos, MICE, diria que as perdas totais serão à volta de três mil milhões. Não estamos a falar do sector do jogo, apenas falo de hotéis, ainda que possam estar ligados a casinos.

Esse número tem por base as conversas que tem tido com os gerentes?

É uma estimativa feita depois de falar com alguns hotéis e de saber as suas taxas de ocupação e de saber o quanto eles estão a sofrer neste momento.

Como têm estado as taxas de ocupação dos hotéis?

De momento, no último mês e meio ou dois meses, a taxa de ocupação tem estado mesmo em baixo. Simplesmente, não há chegadas. A taxa de ocupação é de apenas um dígito. Há hotéis que têm uma maior ocupação, mas é porque os hóspedes são funcionários, quer sejam da própria empresa, de empresas relacionadas ou de empresas que estão a dar alojamento aos trabalhadores de Zhuhai para que fiquem em Macau temporariamente e para que eles possam continuar a trabalhar.

Referiu que a taxa de ocupação actualmente é de um dígito. Quanto, especificamente? 6 ou 7%?

Sim, por aí. Varia entre o 1%, em alguns dias, até aos 8 ou 9%.

Tem estado em contacto com responsáveis de vários hotéis. O que é que eles temem mais no futuro?

A incerteza é, neste momento, a maior preocupação. Não nos podemos preparar apenas para um cenário, temos de nos preparar para vários cenários, tudo depende de como é que o negócio vai recuperar. Há duas coisas em que temos de pensar: uma é a sobrevivência, o que significa que temos de passar por isto sem que haja demasiados danos para o ‘cash flow’; a outra é o plano de recuperação. Falando na primeira parte, a sobrevivência, soa negativo, mas depende da quantidade de dinheiro que a empresa tem no banco para cada operação hoteleira em particular. Nós temos funcionários e a maioria dos hotéis tem feito o seu melhor para os continuar a empregar. Cada hotel pode ter o seu próprio programa para reduzir o custo da mão-de-obra, pedindo aos funcionários para tirarem férias em avanço ou tendo programas para incentivar funcionários a tirarem licenças adicionais.

É isso que os hotéis têm de fazer para enfrentar estas dificuldades?

A mão-de-obra é o maior custo no funcionamento de um hotel. Além de reduzir o número de funcionários, há outras maneiras de reduzir o custo. Cada hotel usa prestadores de serviços, por isso, tenho a certeza de que andam a contactar esses prestadores de serviços para renegociar os contratos e pedir descontos. Muitas das empresas em Macau estão dispostas a isso.

Quantos trabalhadores deste sector é que foram despedidos, durante esta crise?

Não tenho números. Normalmente os hotéis não anunciam se vão despedir pessoal ou não.

Quantos hotéis é que encerraram definitivamente durante estes meses?

Ninguém notificou a Associação de Hotéis de Macau que determinado hotel fechou. Talvez tenham notificado a Direcção dos Serviços de Turismo [DST], como foi escrito nos jornais.

E quantos é que fecharam temporariamente?

Não tenho números, eles também não nos informaram. Só sabemos que alguns hotéis estão fechados devido às observações médicas e também houve hotéis que fecharam juntamente com os casinos a que estão associados, durante um período, depois reabriram. Acho que alguns continuam fechados, mas isso tem a ver com a decisão de cada proprietário, ver o que é melhor para sobreviver a esta crise.

Que tácticas é que os hotéis podem usar para ultrapassar a crise? Fazer com que, no futuro, mais visitantes passem a noite em Macau? Falou com o Governo para que se encontrem soluções?

Nós tivemos uma reunião muito produtiva com a DST logo no início da crise, em Fevereiro. Basicamente para sabermos o que é que podíamos fazer, em conjunto, para começarmos a recuperar. Nós trabalhámos juntamente com a DST e com o Governo, com vista a encontrar programas para reiniciar o turismo em Macau através do mercado certo. O reinício não será instantâneo para todos os mercados. Obviamente que a China será o mercado prioritário. O segundo será Taiwan e talvez Hong Kong. O fluxo da Europa, da Austrália, e até da Tailândia, Malásia, Singapura, Japão e Coreia, vai demorar a chegar. Será uma recuperação progressiva e não há nenhuma calendarização fixa. Para nós, é muito difícil fazer um plano sobre quanto dinheiro é que vamos gastar em publicidade, quando é que vamos ter promoções, e para que mercados. Nós presumimos que, quando o mercado recuperar, primeiro chegarão as pessoas que querem reencontrar-se com as suas famílias, depois serão as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro que vão começar a viajar. O que me preocupa, e também a outros responsáveis do sector hoteleiro, é que possa haver uma guerra de preços, que haja quem esteja à procura de pechinchas em Macau. Claro que há pechinchas, mas temos de ser muito cautelosos enquanto destino, para não começar uma guerra de preços e para que não comecemos a vender os nossos quartos abaixo do custo.

Essa é a principal preocupação da Associação de Hotéis?

É muito difícil para os hotéis, porque cada hotel tem o seu mercado e os seus concorrentes. Cada hotel, se tiver cinco ou seis hotéis semelhantes ao seu perfil, vai ver o que eles estão a fazer com os preços. E, se um hotel vir que todos os outros estão a baixar os preços, esse vai sentir-se muito inclinado a baixar os preços também. Depois, os primeiros hotéis a baixar os preços vêem que os outros também baixaram os preços, então, baixam ainda mais. Esse é o efeito da guerra de preços. No fim, isso não atrai mais visitantes a Macau, vai apenas complicar o nosso negócio. Pode-se baixar os preços para tornar Macau, enquanto destino, mais atractivo, e pode-se criar pacotes especiais. É isso que a DST gostaria que fizéssemos, que acrescentássemos valor ao mercado e deixássemos as pessoas ver coisas em Macau que ainda não foram vistas, outras zonas menos populares. Agora não há muitas pessoas, é muito bom dar um passeio na cidade, podemos aproveitar isso.

Nas Linhas de Acção Governativa, o Chefe do Executivo anunciou que iria pedir apoio ao Governo Central para que pudessem vir mais turistas da China continental a Macau. É uma boa medida?

Sim. Mas a segurança vem primeiro. Do ponto de vista dos membros da Associação de Hotéis de Macau, a saúde vem primeiro. Se a China quiser abrir a fronteira antes do fim-de-semana do Dia do Trabalhador e o Governo de Macau quiser apenas abrir depois desse fim-de-semana porque não quer que haja um grande fluxo de turistas de repente, então os hotéis vão dizer que o melhor é abrir depois. Quanto mais segurança, melhor. Nós já sofremos bastante, mais uma semana não deve fazer diferença. Então, acho que a prioridade é a segurança dos nossos hóspedes e funcionários e de Macau, enquanto comunidade.

E concorda com o facto de o mercado chinês ser prioritário?

Acho que têm razão. Na China, especialmente na zona Sul, há muito poucos casos. Acho que a disseminação do vírus está sob controlo. É um mercado melhor do que qualquer outro na região.

Qual é a situação dos grandes ‘resorts’, dos hotéis ligados a casinos? Como é que estão a lidar com a crise?

Toda a gente está a tentar reduzir custos sem que isso tenha impacto nos padrões do serviço. É impossível separar os hotéis dos casinos, a diferença é que eles têm mais dinheiro. Os hotéis associados directamente aos casinos, têm mais dinheiro no banco, mas isso não quer dizer que eles estejam a perder menos dinheiro, eles estão a perder o mesmo volume de dinheiro do que um que não tenha muito dinheiro no banco. Para os que têm mais dinheiro no banco pode ser menos drástico no que se refere a cortar os custos. Alguns hotéis estão a gastar as poupanças que juntaram durante muitos anos e talvez tenham de receber injecções de dinheiro por parte dos donos para poderem sobreviver. Macau é especial, há um número grande de ‘resorts’ integrados com dinheiro, que podem ultrapassar esta crise muito melhor, mas, ainda assim, também estão a reduzir os custos, a desligar as luzes mais cedo, a desligar os repuxos mais cedo para poupar água. Há muitas formas de poupar dinheiro e todos estão a fazê-lo. Eu acho que vamos ficar melhores depois desta crise, acho que este é o ponto positivo.

Porquê?

Agora, vemos que temos reduzido custos para sobreviver, para que não haja demasiados danos. Vamos começar a olhar para diferentes aspectos, para as coisas que compramos, para as coisas que fazemos diariamente, para como organizamos as nossas operações hoteleiras. A maioria dos hotéis vai perceber que, na verdade, é possível fazer as coisas de maneira mais fácil, ou fazer as coisas de modo mais eficiente, ou de outra maneira, que seja menos dispendiosa. Depois da crise, isto vai continuar a acontecer.

Vê a crise como uma maneira de os hotéis avaliarem os seus procedimentos?

Sim. Durante tempos difíceis, acho que, do ponto de vista dos recursos humanos, podemos ver quais os membros da equipa de funcionários que estão mais motivados, mais apaixonados, que querem dar o seu melhor durante estes tempos difíceis. E ver também quais são aqueles que estão mais descontraídos e que acham que este não é um problema deles. Conseguimos ver este comportamento durante as crises. Como é que se lida com uma crise? Pode-se aproveitar ao máximo e pensar, juntamente com os gerentes e proprietários, como é que podemos dar a volta, como é que podemos ter mais negócio, como é que podemos ter mais visitas nos restaurantes. Esta é uma altura em que os hotéis vão poder ver quem são os elementos mais fortes das suas equipas.

Para os hotéis mais pequenos, esta altura é mais difícil…

Os hotéis mais pequenos estão a viver, provavelmente, dias mais difíceis. Podem não ter muito dinheiro a apoiar, mas todos têm de ser criativos para reduzir custos e não só, também para tentar melhorar os serviços.

Qual é a expectativa para o fim da crise? Quando é que os hotéis voltarão à normalidade?

Esperamos que isto termine rapidamente. Todos temos feito as nossas previsões para o resto do ano. Fizemos uma previsão em Fevereiro, para o resto do ano, e, na altura, achávamos que Abril seria o ponto de viragem, em Maio as coisas seriam ligeiramente melhores, e em Julho e Agosto as coisas já estariam quase normais. Agora, achamos que o ponto de viragem será em Maio. Quando as fronteiras se abrirem para a China, esse será um ponto de viragem e será uma recuperação gradual, primeiro virão os trabalhadores que já podem regressar, depois virá quem tem visto individual, e depois é que virão as excursões e as massas. Será pouco a pouco.

Mas ainda não é certo que as fronteiras abram em Maio…

Não, exactamente. É só uma esperança. Se isto acontecer, Junho é sempre um mês fraco para Macau. Em Julho, começa o Verão, mas este ano, acho que o Verão será perturbado pelo facto de muitas das escolas poderem prolongar as aulas até ao fim do mês. Agosto será um mês típico de férias, deveremos ter um Agosto razoável. Tradicionalmente, Setembro é um mês fraco, porque as escolas recomeçam. Pelas nossas previsões, em Outubro, Novembro e Dezembro vamos voltar a um nível perto do normal. Mas não podemos ter a certeza, o vírus parece estar sob controlo, mas pode haver uma nova vaga. Quem sabe? Os hotéis estão a preparar-se para diferentes cenários. Um cenário é que as fronteiras abram em Maio, se isso não acontecer, as fronteiras podem abrir em Junho ou Julho, um dia terão de abrir, por isso, nós temos de estar preparados. Será lento, não vamos passar de uma taxa de ocupação de um dígito para os 80%, não me parece. Primeiro será na ordem dos 10% a 20%, lá para Agosto talvez possamos ter 50 ou 60%. Em Outubro, esperamos ver tudo a florescer.

Espera uma taxa de mais de 80% em Outubro?

Isso é o que esperamos. Mas isso vai depender em grande parte da evolução da pandemia.

Para podermos comparar, qual foi a taxa de ocupação em Outubro do ano passado?

Em Outubro, Novembro e Dezembro do ano passado, podemos dizer que foi entre 80 e 90%. Os casinos trabalhavam em pleno. Na verdade, houve alguma pressão devido aos protestos de Hong Kong, mas os números foram razoáveis.

Em que medida é que os protestos de Hong Kong prejudicaram o sector hoteleiro de Macau? Fez com que muitas pessoas não viessem a Macau?

Sim. Tivemos vários hóspedes que não quiseram viajar. Até hóspedes de Hong Kong. Durante os protestos, um grande número de visitantes de Hong Kong deixaram de vir a Macau durante aquele período. Isso também afectou muito o mercado chinês, especialmente para aqueles visitantes que também tinham Hong Kong nos programas das suas excursões. Também o mercado internacional, cujos visitantes chegam normalmente através do aeroporto de Hong Kong, saiu prejudicado.

Em termos de percentagem, quais foram as perdas para os hotéis de Macau relacionadas com os protestos de Hong Kong?

É difícil dizer. Diria que talvez tenha havido uma redução entre 10 e 20% devido aos protestos.

O Chefe do Executivo expressou o seu descontentamento devido à dificuldade em arranjar hotéis onde colocar as pessoas que precisavam de ficar em quarentena. Porque é que houve essa dificuldade?

Não sei, a DST chamou alguns hotéis para uma reunião, chamou os nossos hotéis [o Grand Lapa e o Grand Coloane Resort] para uma reunião. Não sei com quem mais é que eles falaram. Li que o Chefe do Executivo falou com as operadoras dos hotéis e talvez não com os gerentes, e as operadoras terão decidido que não queriam participar. Não sei qual foi a razão. No caso dos nossos dois hotéis, eles contactaram os directores-gerais e nós fomos falar com a DST imediatamente e rapidamente tomámos a decisão de participar e apoiar o Governo.

Falou com alguns dos gerentes dos hotéis que se recusaram a ceder as instalações?

Não. Não falei com ninguém que tivesse recusado. Não sei quais foram as razões. Alguns hotéis podiam estar preocupados que isto os prejudicasse em termos de marketing e reputação. O primeiro hotel foi a Pousada Marina Infante e registaram-se lá alguns casos [de Covid-19], por isso, os hotéis ficaram muito nervosos. Foi o desconhecido que assustou algumas das operadoras. Não se sabia exactamente o que esperar: “Estamos a receber pacientes ou estamos a receber hóspedes?”. Reuni-me com a DST e percebi que eram hóspedes, não eram pacientes, eram apenas visitantes, que estavam a viajar na Europa ou na Austrália e que tinham de ser observados durante 14 dias. É toda uma outra perspectiva. Havia uma preocupação, porque o nome dos hotéis estava sempre a ser mencionado, mas confiámos na transparência do Governo de Macau. Mas houve hotéis que não quiseram estar associados ao coronavírus, de todo, porque vai parar à internet e fica lá para sempre.

Compreende o medo desses hotéis, de serem associados ao coronavírus? Há algum risco para o negócio?

Compreendo o medo. Mas acho que é positivo que os hotéis façam a sua parte para ajudar a comunidade. A Artyzen tem dois hotéis em Macau e está no nosso ADN apoiar o Governo e colaborar com a comunidade, e esta era uma oportunidade de ouro para fazer isso. Não é só atirar dinheiro ao coronavírus e oferecer coisas, trata-se de dar um apoio ao Governo de carne e osso. É muito importante receber os macaenses que vêm do estrangeiro para Macau e fazer com que aquelas duas semanas sejam o mais confortáveis possível e fazer com que, no futuro, eles se tornem nossos embaixadores. Eles não são pacientes, isto não é um hospital, é um hotel e vai sempre ser um hotel. Não nos preocupamos por termos sido um dos hotéis para quarentena, até foi uma coisa boa.

Da perspectiva de um hóspede, compreende que eles tenham medo de ficar num hotel que serviu para quarentenas?

Talvez possa haver medo durante alguns dias, talvez umas semanas, mas isso vai desaparecer rapidamente. Fizemos um trabalho incrível na limpeza e desinfecção.

Como foi esse processo de receber pessoas em quarentena?

Rapidamente falámos com a Artyzen para perceber se podíamos participar. “Podemos participar?”, foi a nossa primeira pergunta. Imediatamente, a resposta foi positiva. Depois, tratámos da logística. Dissemos à DST que iríamos avançar e, no mesmo dia, tivemos uma reunião com a DST e com os Serviços de Saúde e com os Serviços de Alfândega, para que eles nos dissessem o que é que tínhamos de fazer, qual seria o processo.

E o que é que tiveram de fazer primeiro?

Fechar o hotel.

Tinham hóspedes, na altura?

Sim, tínhamos hóspedes em ambos os hotéis.

O que é que lhes disseram?

Dissemos que íamos fazer isto pelo bem da comunidade. Tenho de dizer que todos os hóspedes foram fantásticos, imediatamente compreenderam.

E para onde é que foram?

Mandámos esses hóspedes para o hotel Mandarin Oriental, que também faz parte do mesmo grupo.

Quais foram as contrapartidas dadas pelo Governo?

Não posso revelar, mas recebemos uma compensação para as operações, que não cobre o custo das operações do hotel, mas ajuda. Deram-nos um valor que ajuda a cobrir os custos. Entre estar vazio ou estar cheio, enquanto hotel para quarentenas, acho que foi positivo.

Os hotéis perderam dinheiro com estas operações para quarentenas?

Não por causa disto, já estávamos a perder dinheiro de qualquer maneira, assim perdemos um pouco menos. Reduziu um pouco os prejuízos.

Quantas pessoas ficaram em isolamento nos vossos hotéis?

Entre os dois hotéis, foram cerca de 650.

Durante este período, tiveram de colocar trabalhadores em ‘lay-off’? Ou recorreram às licenças sem vencimento?

Nós apresentámos um programa para que, de forma voluntária, os funcionários prolongassem as férias e muitos funcionários aceitaram.

Foi noticiado que alguns hotéis de Macau impuseram esse tipo de programa aos funcionários. Não foi o caso aqui?

Não, aqui não. Nós permitimos que alguns funcionários trabalhassem a partir de casa. Alguns aceitaram prolongar as férias de forma voluntária.

Como é que vê, pessoalmente, esse tipo de imposição?

É difícil, mas acho que é necessário. Os hotéis foram seriamente afectados. Nunca na minha vida vi a situação tão complicada. Estou no sector hoteleiro há mais de 35 anos, já vi algumas crises, mas nunca vi a situação tão complicada como agora, em que cada hotel tem apenas uma mão cheia de hóspedes. É inédito.

Compreende aqueles que impõem este tipo de medidas aos funcionários?

Que mais é que eles podem fazer? É uma decisão pessoal fazer isso ou não. Isto não dura há uma semana, mas sim há três meses. As taxas de ocupação estão extremamente baixas e é muito difícil continuar, manter as luzes ligadas.

Quantos funcionários ficaram em regime de licença sem vencimento, em ambos os hotéis?

Não posso revelar.