Sulu Sou quer clarificação sobre definição da “classe sanduíche”

Em interpelação escrita, o deputado questionou o Governo sobre o agendamento para a consulta pública referente à definição de “classe sanduíche”. Recorde-se que, nas Linhas da Acção Governativa para este ano, o Chefe do Executivo anunciou a clarificação do conceito da “classe sanduíche”, com o objectivo de garantir habitação para diferentes categorias de residentes, de acordo com o seu rendimento. Sulu Sou perguntou ainda se a legislação e a construção de habitação para essa classe serão concluídas dentro do mandato do actual Governo.

O vice-presidente da Associação de Novo Macau recorda que, segundo a consulta pública sobre o “Plano de Aquisição de Imóveis para Habitação por Residentes de Macau”, em 2014, alguns dos residentes mostraram preocupação devido à possibilidade de os recursos que se reservavam à habitação pública poderem ser destinados à habitação para a “classe sanduíche”. Assim, o democrata perguntou se as autoridades podem, ao aproveitarem os terrenos já recuperados e as 4000 fracções da Zona A dos Novos Aterros, garantir que os recursos destinados à habitação pública não serão prejudicados.

Na interpelação, Sulu Sou questionou ainda qual a natureza da habitação dedicada à “classe sanduíche”, e a possibilidade de os residentes permanentes terem prioridade na sua aquisição. Tendo em conta que os jovens não fazem parte necessariamente da classe em questão, o democrata perguntou às autoridades como é que vão garantir que esses residentes serão os beneficiários principais da habitação para a “classe sanduíche”.

M.F.