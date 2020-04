Nova alteração à lei do orçamento aprovada em processo de urgência

O Governo solicitou a adopção do processo de urgência na votação da proposta de lei de alteração do Orçamento de 2020, que assim não foi analisada na especialidade em sede de comissão. Os deputados aceitaram a proposta do Executivo e aprovaram, por unanimidade, a revisão do Orçamento na especialidade. Apesar de reconhecerem que esta é a forma mais rápida de fazer chegar os apoios aos trabalhadores e às empresas, os deputados consideram que as medidas não vão abranger todos os sectores económicos de Macau.

Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram ontem, na especialidade, a proposta de alteração à lei do Orçamento de 2020, por unanimidade, e em carácter de urgência, o que permitiu ao Governo saltar a etapa da análise do diploma na especialidade em sede de comissão. O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, explicou que todos os sectores económicos de Macau foram afectados pelo impacto da crise epidémica, e, para que todos possam receber os montantes de apoio mais depressa, solicitou a adopção do “processo de urgência”, previsto no artigo 155.º do Regimento da Assembleia Legislativa, para a apreciação da proposta de lei.

“Para que os trabalhadores por conta de outrem, os profissionais liberais, as empresas e os estabelecimentos comerciais, bem como os residentes de Macau possam receber, com a maior brevidade, o montante do apoio previsto na próxima ronda de medidas de apoio pecuniário, atenuando ou aliviando, atempadamente, a pressão financeira sentida”, disse Lei Wai Nong, antes de solicitar que a proposta de alteração do Orçamento 2020 fosse votada sob “carácter de urgência”.

Sem necessidade de levar a proposta de lei a votação na especialidade em sede de comissão, coube aos deputados analisarem, no hemiciclo, as alterações ao Orçamento para 2020 e votarem, na especialidade, as medidas do Governo para a segunda fase de apoios aos sectores económicos de Macau. O secretário para a Economia e Finanças assinalou, desde logo, que o Governo irá utilizar 10 mil milhões de patacas da Fundação Macau para cobrir as despesas relacionadas com os apoios económicos para residentes, empresas e profissionais liberais durante a fase epidémica, e revelou que o recurso à reserva financeira, de 3.646.940 patacas, serve para suportar a 2.ª fase do Plano de subsídio de consumo. “Propomos ainda utilizar, mais uma vez, as verbas da reserva extraordinária da reserva financeira, sendo, desta vez, o valor proposto de 3.646.940 patacas, como verba para suportar a 2.ª fase do Plano de subsídio de consumo”, disse o secretário.

O deputado Pang Chuan elogiou as medidas implementadas pelo Governo, mas considerou que ainda não são suficientes para ajudar toda a população. “Sei que o senhor secretário tomou como exemplo as medidas das regiões vizinhas, mas porque é que o Governo não pega em mais dinheiro para que mais pessoas sejam beneficiadas. Vai haver quebras nas reservas por causa do jogo e é necessário poupar antes da tempestade, mas esperamos que haja mais uma ronda, uma 3.ª ronda, tem algum plano em relação a isto?”, questionou. Já Wang Sai Man mostrou-se preocupado com o sector dos empresários, nomeadamente em relação ao plano de apoio pecuniário aos empresários comerciais, que prevê a atribuição de um montante entre 15 mil a 200 mil patacas consoante o nível de apoio pecuniário a que o número de trabalhadores contratados por cada estabelecimento comercial da sua propriedade corresponde. “Se um empresário comercial possuir vários estabelecimentos, o valor máximo que poderá receber será apenas de 1.000.000. Este plano implica uma despesa orçamentada de 2.436.130.000 patacas”, disse o secretário para a Economia e Finanças.

PEREIRA COUTINHO DEFENDE SALÁRIO EXTRA PARA A FUNÇÃO PÚBLICA

Pereira Coutinho, presidente da associação dos Funcionários Públicos, reconheceu que as alterações ao Orçamento de 2020 são necessárias, mas enviou um recado ao responsável do Executivo. “Eu queria falar, mas você hoje está numa situação vantajosa por causa do processo de urgência. Devo dizer-lhe que a sua apresentação foi feita de forma pouco rigorosa, uma vez que esta proposta de lei não tem bem definidos os seis princípios. Sei que a epidemia é feroz e queremos aprovar rapidamente estas alterações, mas na próxima vez deve ter os princípios legais na proposta de lei”, disse Pereira Coutinho, acrescentando que os funcionários públicos também merecem um salário extra, à semelhança dos trabalhadores da linha da frente.

Lei Wai Nong fez questão de frisar o momento delicado que se vive na sociedade de Macau e apelou ao consenso no combate à epidemia. “Queremos evitar a polémica e ajudar quer trabalhadores, quer empregadores. Têm de compreender que cada trabalhador representa uma família e que cada empresa também representa várias famílias. As medidas do Governo procuram contemplar a maioria, sem ignorar a minoria”, disse, acrescentando que, na próxima ronda, podem vir a ser feitos ajustes nos apoios. “Primeiro vamos ver os resultados da primeira fase, ver se vai contribuir para aumentar a inflação ou se algumas despesas se inclinam para determinados sectores. Vamos fazer uma avaliação para depois lançar a segunda fase de apoio ao consumo, para que mais pessoas possam sair beneficiadas”.

Alguns deputados questionaram o secretário sobre os apoios às “domésticas” e aos cuidadores. Lei Wai Nong admitiu a possibilidade de inclusão das “domésticas” no âmbito dos cursos subsidiados pelo Governo, mas recordou também que todos os residentes têm direito a um cartão de consumo. “Estas medidas de apoio vão ser importantes para a retoma da economia, mas a epidemia continua e as pessoas não conseguem adquirir subsídio de emprego ou regressar a Macau. Há muitas pessoas que merecem atenção da sociedade porque estão muito isoladas. Espero que, na segunda ronda, o Governo possa ajudar estas pessoas a receber os apoios que não conseguiram ter na primeira ronda”, disse Agnes Lam, já depois de o Governo assumir que os residentes que não conseguiram receber apoios na primeira fase vão receber esses apoios mais tarde.

“Por necessidade de combate à epidemia, esta revisão era importante pois estas verbas são para apoiar as pequenas e médias empresas e estabilizar a economia. Os cidadãos perceberam e espero que o Governo continue a trabalhar”, referiu Ma Chi Seng, na sua declaração de voto, depois da proposta ter sido aprovada por unanimidade.