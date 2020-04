Mais um paciente teve alta. Creches devem retomar funcionamento em Julho

As autoridades anunciaram ontem a alta clínica do 37º caso de infecção por Covid-19 e o 15º dia consecutivo sem novos casos em Macau. Na conferência de imprensa, Inês Chan, representante da DST, avançou que o Hotel Sheraton vai deixar de ser utilizado para isolamento. Segundo o IAS, a fase de inscrição de crianças nas creches subsidiadas decorre entre Maio e Junho, e a sua reabertura deverá acontecer a partir de Julho.

Lo Iek Long, médico adjunto do Centro Hospitalar Conde de São Januário, adiantou ontem que mais um doente recebeu alta hospitalar, sendo que restam agora 18 pacientes internados, no 15º dia consecutivo sem registo de novos casos de infecção por Covid-19 em Macau. Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), informou que o Hotel Sheraton, onde já não se encontra ninguém a cumprir observação clínica, deixará de ser usado para quarentena, depois da desinfecção e limpeza.

Quanto ao paciente do 37º caso, que recebeu alta ontem, Lo Iek Long revelou que se tratava de um caso ligeiro, e o doente não tinha sintomas de pneumonia. O clínico confirmou ainda que não se verificam em Macau sinais de contágio comunitário. Em relação ao Instituto de Enfermagem do Complexo Hospitalar das Ilhas, que foi disponibilizado como centro de quarentena, actualmente não tem pessoas em internamento, informou Lo Iek Long.

Na sequência de o Sheraton ter ficadp de fora da lista dos hotéis utilizados para observação clínica, sobram agora duas unidades hoteleiras, a Pousada Marina Infante e o Hotel Coroa d’Ouro, informou Inês Chan, reafirmando que o número de hotéis, que dispõem de um conjunto de 598 quartos, é suficiente para a realização de quarentenas. A responsável acrescentou ainda que, até ao dia de ontem, se encontravam 163 pessoas a cumprir quarentena nesses hotéis.

Questionadas sobre o possível ajuste das medidas impostas para combater a epidemia, dado o registo de zero casos novos, as autoridades adiantaram já estar em fase de preparação. Lo Iek Long salientou a necessidade de se manter um equilíbrio, de modo a que se evite um aumento do risco de infecção, ao mesmo tempo que se atenuem as medidas de prevenção, como as restrições fronteiriças, a quarentena obrigatória nos postos fronteiriços e a observação clínica.

Choi Pui Ying, chefe da Divisão de Licenciamento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais do Instituto para os Assuntos Sociais (IAS), informou que a fase de inscrição de crianças nas creches subsidiadas decorre entre os próximos meses de Maio e Junho. As crianças admitidas poderão voltar às creches, de forma faseada, entre Julho e Setembro, acrescentou.

A representante do IAS comentou também o facto de algumas das creches não subsidiadas terem recomeçado o seu funcionamento. As autoridades afirmaram que o número total de crianças que regressaram a essas creches privadas, que de momento prestam serviços limitados, não excede os 10%. Entretanto, Choi Pui Ying aconselhou a que, a não ser por motivos específicos, essas instalações interrompam o funcionamento, tendo em consideração a saúde das crianças.

Fábrica de máscaras inicia produção na Areia Preta

Na conferência de ontem, foi ainda abordada a criação de uma linha de produção de máscaras numa nova fábrica em Macau, não dispondo os presentes de dados sobre a mesma. Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a nova fábrica, localizada na Areia Preta, foi criada pela Associação Sino-Lusófona da Indústria e Promoção de Intercâmbio Cultural de Macau, e deve iniciar a produção a partir de Junho. Jorge Valente, presidente da associação e um dos sócios da empresa constituída para a criação da fábrica – que, segundo a Rádio Macau em língua portuguesa, é a AS King Produtos Médicos Limitada -, avançou que a unidade fabril terá capacidade para produzir diariamente entre 50 mil e 140 mil máscaras, e, possivelmente, equipamentos de protecção. A mesma estação adiantou ainda que a produção de máscaras terá como alvo, numa primeira fase, o mercado local, seguindo-se a sua exportação para a Europa e países lusófonos.