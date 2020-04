Deputados querem mais oportunidades de emprego para recém-licenciados

O impacto da crise epidémica na taxa de desemprego está a afectar o acesso ao mercado de trabalho dos jovens recém-licenciados de Macau, considerou a deputada Chan Hong. Já o deputado Lam Lon Wai sugeriu a criação de uma acção pré-profissional para os finalistas universitários, enquanto que a deputada Ella Lei assinalou que o Governo “não pode negligenciar a formação de talentos locais”. Lei Chan U pediu o aperfeiçoamento do regime de formação profissional.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O acesso dos jovens recém-licenciados ao mercado laboral de Macau marcou as intervenções de vários deputados antes da ordem do dia na Assembleia Legislativa. A deputada Chan Hong considerou que o Governo tem a obrigação de criar mais oportunidades de emprego e de empreendedorismo para os finalistas universitários, numa fase em que a taxa de desemprego no território está a aumentar por causa da crise epidémica. O deputado Lam Lon Wai sugeriu a criação de acções de formação pré-profissional para finalistas universitários, enquanto que Ella Lei assinalou que o Governo “não pode negligenciar a formação de talentos locais”.

O primeiro deputado a trazer o assunto à ordem do dia foi Lam Lon Wai. “No passado, muitos estudantes faziam estágios antes da conclusão dos estudos, mas, actualmente, as oportunidades de estágio são cada vez menores, o que afecta gravemente os seus estudos e a aquisição antecipada de experiências de trabalho”, começou por dizer o parlamentar, frisando que “o maior impacto é para os estudantes que querem trabalhar nos sectores do turismo, da hoteleira e do comércio a retalho”. Na opinião do vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau, “na falta de clareza quanto ao futuro ambiente de trabalho, o Governo não consegue prestar apoio adequado aos jovens que não têm experiência na procura de emprego, o que significa que os jovens graduados vão ficar desempregados, uma questão a que a sociedade deve prestar atenção”.

Uma preocupação partilhada pela deputada Chan Hong, presidente da Associação de Educação de Macau, que apontou para a necessidade de criação de mais “oportunidades de emprego e de empreendedorismo para os finalistas universitários”. “Sugere-se ao Governo que proceda a um inquérito sobre o emprego e a criação de negócios por parte dos recém-graduados, prestando atenção à sua situação concreta e às suas necessidades personalizadas, com vista a facultar-lhes o devido apoio e uma recomendação acertada”, disse a parlamentar eleita por sufrágio indirecto, acrescentando que devem “organizar-se mais acções de formação profissional necessárias ao mercado laboral para os recém-graduados poderem dominar diversas técnicas profissionais e ter mais possibilidades de emprego”. “Há que incentivar as empresas a criarem postos para estagiários”, indicou.

A questão do mercado de trabalho e da formação também foi abordada pela deputada Ella Lei. “O mais importante é: o Governo não pode negligenciar a formação de talentos locais; deve, através da saída, com prazo definido, dos TNR, e da formação profissional, investir recursos para promover a participação dos locais na formação e obtenção de credenciação, para estes poderem ingressar na classe técnica ou na camada de gestão, criando espaço de escolha de emprego diversificado para os residentes”.

Sobre o sector do emprego em Macau, o deputado Lei Chan U falou sobre a necessidade da protecção legal e desenvolvimento razoável dos direitos e interesses laborais dos trabalhadores. “Solicito ao Governo que efectue, nos termos da lei, os trabalhos de protecção dos direitos e interesses laborais dos trabalhadores, recorra à concertação social para reforçar os trabalhos de produção e revisão legislativa, aumente os índices dos trabalhadores, conclua os trabalhos de revisão da lei de acordo com a lei, estabeleça leis e regulamentos perfeitos sobre segurança ocupacional, aperfeiçoe o regime de formação profissional, fiscalize com rigor a execução da lei, garanta efectivamente o direito ao emprego dos trabalhadores, à retribuição, ao descanso e às férias, à segurança e saúde ocupacional, à formação técnico profissional e à segurança social”.