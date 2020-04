Ary dos Santos e José Jorge Letria, nas celebrações audiovisuais do 25 de Abril

A Casa de Portugal escolheu o Facebook como plataforma para celebrar o 25 de Abril, respeitando o distanciamento social que a Covid-19 exige. Para assinalar a Revolução dos Cravos, a Casa de Portugal vai partilhar, ao longo do dia, uma série de vídeos na sua página de Facebook. Poemas de José Jorge Letria e Ary dos Santos serão os destaques deste sábado, dia do 46.º aniversário da Revolução de Abril.

No dia 25, as festividades da Casa de Portugal vão começar com uma mensagem da presidente da associação, Amélia António, que será partilhada no Facebook. Depois, Sérgio Rolo passa a explicar a história do 25 de Abril às crianças, também através da rede social, contou ao PONTO FINAL Diana Soeiro, coordenadora Casa de Portugal. Mais tarde, Elisa Vilaça vai ler “Portugal ressuscitado”, um poema de José Carlos Ary dos Santos. Por fim, será partilhado o vídeo com música de Tomás Ramos de Deus e com arranjos de Miguel Noronha Andrade, cuja letra é o poema “O dia da Liberdade”, de José Jorge Letria.

Os vídeos, previamente gravados, começarão a ser partilhados na manhã de sábado, na página de Facebook da Casa de Portugal. Estes trabalhos serão preparados pelos colaboradores da instituição.

Segundo tinha explicado Amélia António à Rádio Macau, estas comemorações servirão para “manter o espírito do 25 de Abril”. “Não é por estarmos a viver uma situação mais difícil que esquecemos uma data tão importante e a esperança que nos trouxe, e que também tem de continuar a estar presente”.

Recorde-se que, habitualmente, a Casa de Portugal assinala a data com um jantar e um evento público. Porém, devido ao surto epidémico do novo coronavírus, este ano as comemorações acontecem na internet.

A.V.