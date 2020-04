Sulu Sou quer recuperar lista de espera do concurso para habitação económica

O deputado apresentou, em comunicado, uma proposta de debate sobre o lançamento regular do concurso para habitação económica e a restituição do anterior sistema de lista de espera, convocando uma reunião plenária entre os deputados e os representantes do Governo.

O vice-presidente da Associação Novo Macau apontou para os resultados das últimas duas consultas públicas sobre a revisão da Lei da habitação económica, nos quais os inquiridos se mostraram favoráveis à disposição regular do concurso e o estabelecimento de uma lista e período de espera, em correspondência às necessidades da população relativamente à habitação.

Sulu Sou justificou que a aplicação da lista de espera facilitará a análise por parte das autoridades da necessidade corrente dos recursos de habitação. Defendeu também que esse sistema poderá resolver o problema recorrente com os requerentes que, por não se candidatarem por agregado familiar, acabam por serem considerados os últimos qualificados no concurso. Assim, o deputado propôs ao Governo que, tendo em conta as opiniões da maioria do público, se recupere o mecanismo de lista de espera, juntamente com a emenda da proposta “Alteração à Lei da habitação económica”.

M.F.