Ella Lei pede ao Governo para fiscalizar empresas financiadas pelo fundo de apoio

A deputada e representante da FAOM quer saber, através de uma interpelação escrita remetida ao Executivo, quais as medidas que o Governo vai tomar para prevenir o ‘layoff’ dos trabalhadores e o encerramento das empresas financiadas pela segunda ronda do apoio financeiro.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita remetida ao Governo a 21 de Abril, Ella Lei questionou as autoridades sobre a utilização do fundo de apoio financeiro de atribuição subsidiária às empresas. A deputada alertou para a possível tendência de algumas das empresas fecharem o negócio e despedirem os seus empregados depois de receberem o respectivo subsídio, questionando assim sobre quais as medidas de fiscalização vai o Governo implementar para evitar abusos e proteger os direitos dos trabalhadores.

Na interpelação, a representante da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) recorda a segunda ronda das medidas de assistência financeira, anunciadas no dia 8 deste mês, que contam com a criação de um fundo de 10 mil milhões de patacas. Em relação ao planeamento de subsídio para as empresas, será feita uma única atribuição subsidiária às empresas, num valor que varia entre 15 mil e 200 mil patacas, consoante o número de trabalhadores contratados. Caso as empresas financiadas despeçam, dentro do prazo de seis meses, os seus empregados sem justificação, serão obrigadas a devolver o subsídio recebido.

Ella Lei acredita que, com o lançamento dessas medidas de apoio, o Governo tem como objectivo assegurar a empregabilidade e os direitos dos trabalhadores, apesar de não impor limitações concretas relativas à utilização do subsídio.

No entanto, a representante da FAOM mostrou-se preocupada com a hipótese de os responsáveis de algumas destas empresas abusarem do fundo de apoio de forma a que, caso encerrem o negócio no futuro, despeçam os empregados sem lhes devolverem os salários devidos nem a respectiva compensação. “No caso de uma empresa fechar o negócio e despedir os seus empregados depois de receber o subsídio, como é que o Governo vai recuperar esse montante?”, questionou a deputada.

Ella Lei referiu que, devido ao impacto da pandemia, tem-se verificado ultimamente um aumento de casos relacionados com salários não pagos. A deputada adiantou que recebeu dezenas de pedidos de ajuda oriundos de trabalhadores que mesmo após dois meses sem remuneração não conseguem contactar o empregador. Apesar de a empresa não declarar a liquidação nem despedir os empregados, o local de trabalho já se encontra fechado.

Dado que esses trabalhadores não foram oficialmente despedidos, explicou Ella Lei, não podem requerer o subsídio de desemprego, nem recorrer ao Fundo de Garantia de Créditos Laborais para pedir o adiantamento de créditos emergentes das relações de trabalho. Por outro lado, os trabalhadores afectados revelaram ter já reclamado à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), mas receiam a morosidade da restituição.

Ella Lei assinalou também que o eventual abuso do fundo de apoio por parte das empresas pode ter consequências como a perda do erário público e o prejuízo da empregabilidade. “Em relação às empresas que não pagam aos seus empregados o salário ou compensação, as autoridades vão tomar medidas para limitar a sua aquisição do subsídio de apoio, para que essas empresas cumpram os seus deveres legais? Podem assegurar que se proporciona esse valor subsidiário para o pagamento dos créditos dos empregados que não receberam salários, de modo a evitar que as empresas ‘fujam’ após a recepção desse subsídio?”, questionou a deputada.