Corpo-paisagem ou a ausência de pudor na representação da mulher 

Zhang Zhengmin estreia-se em Macau numa mostra individual que, no recurso à técnica tradicional chinesa, recusa, na forma e concretização plástica, a dimensão canónica da representação do corpo de mulher. A atravessar a série de 22 obras, uma abordagem do corpo, enquadrado em cenário vegetalista, que exala erotismo e volúpia. “Twisted Landscapes – Exposição de Zhang Zhengmin” apresenta-se no Albergue SCM até 31 de Maio.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Corpo estirado de mulher, pernas afastadas, mamilo exposto, sugestão de intimidade e ausência de pudor, na postura que exala sexualidade e transgressão. A envolver o corpo, a paisagem distorcida, folhagem representada no contraste branco-negro, que confere tensão a uma composição onde a expressão do rosto, difusa, fita o observador. Em grande parte do conjunto de 22 trabalhos – a tinta-da-china sobre papel e técnica mista -, a mesma representação de mulher, o mesmo olhar indefinido, frontal, que convoca o interlocutor. A fechar o núcleo expositivo, “Twisted Landscapes 22”, o mosaico que aponta ao gesto, expressão de êxtase, detalhes de corpo; tradução, uma vez mais, de erotismo que evoca, instiga, mas nem tudo desvenda. Com “Twisted Landscapes”, estreia-se em Macau, Zhang Zhengmin, artista chinês, nascido em 1962, em Peixian, a quem as restritivas medidas de contenção da Covid-19 impediram a presença, ontem, na inauguração, na galeria do Albergue SCM. Um corpo de trabalho em grande escala que se socorre da técnica tradicional chinesa, mas que lhe recusa a convencionalidade da forma, e onde Carlos Marreiros encontra “muita contemporaneidade”.

“É uma exposição que vem na sequência de um protocolo que nós temos, de intercâmbio artístico entre Macau e a China. Podendo ser um artista de Macau ou da lusofonia. A nossa primeira artista foi uma artista do Porto, a Raquel Gralheiro, fez uma belíssima exposição em Nanjing. Agora é a retribuição deles, de Nanjing, dentro deste protocolo. Zhang Zhengmin é o director do Museu da Escola de Belas-Artes da Universidade Normal de Nanjing”, enquadra Carlos Marreiros, presidente do Albergue SCM, sobre uma mostra que chega a Macau integrada no Programa de Cooperação e Intercâmbio Cultural com a República Popular da China.

ESCAPAR À RIGIDEZ DO CÂNONE

O arquitecto e artista assinala a questão em que esbarra o pintor chinês que utiliza técnica tradicional chinesa. “Por ser uma pintura canónica, com regras de composição, de texturas, de humidade, de grafismos, muito rígida, é sempre difícil ao artista contemporâneo chinês saltar para fora disso”. Mais do que uma reflexão sobre o corpo e a sua dimensão erótica, Marreiros encontra no conjunto que agora se apresenta no Albergue uma reflexão sobre a paisagem. “Sendo que a paisagem representa um tipo de mulher, em várias posições. Até a natureza morta, como uma garrafa apertada num fundo [presente nas primeiras sete obras da série], é sempre em torno do que ele chama paisagens distorcidas. Ele pesquisa sobre esse processo, quer em termos plásticos quer em termos filosóficos”.

Na volúpia do corpo disforme, volumoso, rejeita o arquitecto a menção ao grotesco. “Eu não diria grotesco, mas em posição não convencional. Tem muito a ver com os pintores contemporâneos que utilizam e lêem o corpo, neste caso feminino, mas em ângulos não convencionais”. Em cada representação, na envolvente do corpo que aguarda, que se expõe, Marreiros deslinda um bosque, uma estrada, galhos, ventania. “Há seccionamentos que podem mostrar árvores, pode ter uma carga erótica, o fuste, a coluna, o elemento vertical, fálico, mas também pode ser uma paisagem de um viaduto distorcido. Aqui [aponta], vemos a representação de uma mulher avantajada, o que não é muito habitual na pintura tradicional”, assinala o arquitecto, para atirar depois que, “na dinastia Tang, as mulheres eram representadas com grande volume, o que, na pintura mais recente da tradição chinesa, não existe”.

Logo depois, na obra “Twisted Landscapes 16”, mais uma vez, “um reflexo num lago, num elemento aquático. Uma mosca, um insecto, para mostrar que há muita vegetação. A mulher com uma presença muito forte, neste clarão branco. Fustes de árvores, sem copa, aqui o reflexo da copa”, descreve Marreiros.

Um modo de representação da mulher distante da concepção figurativa da feminilidade, de tradição chinesa. Exibição ostensiva do corpo, expressão que desafia, numa paleta que se estende do branco-negro ao amplo espectro de cinzas. “Embora seja monocromático, tem alguns cinzentos, o que salta logo é o preto e o branco. Não há melancolia aqui, para mim, não há tristeza. Estes golpes, cicatrizes. Tudo isto tem subtilezas”.