Autoridades estudam inclusão de “informações mais concretas” nas declarações de saúde

Os Serviços de Saúde ponderam incluir resultados dos testes de ácido nucleico e códigos de cores nas declarações de saúde, para facilitar a entrada e a saída dos residentes na fronteira com o interior da China. Ao 14º dia sem registo de novos casos de infecção no território, as autoridades anunciaram mais duas altas clínicas. Actualmente, Macau tem 19 pacientes internados.

Os resultados dos testes de ácido nucleico podem vir a ser incluídos nas declarações de saúde emitidas pelas autoridades, admitiram ontem Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, e Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância de Doenças Infecciosas, durante a habitual conferência de imprensa sobre o novo coronavírus. Os representantes dos Serviços de Saúde admitiram que o desenvolvimento de um novo código de saúde está em análise, mas recusaram avançar com uma data para a sua implementação. Sobre os últimos dados da Covid-19 no território, Lo Iek Long anunciou mais duas altas hospitalares, no 14º dia sem registo de novos casos.

Questionado sobre a possibilidade de inclusão dos resultados dos testes de ácido nucleico nas declarações de saúde, Lo Iek Long disse que as autoridades ainda estão a analisar e que “brevemente” serão divulgados mais pormenores sobre a entrada em vigor de um novo código de saúde. “Ainda estamos a analisar e, quando tivermos mais informações, iremos anunciar brevemente, numa conferência de imprensa, para que as pessoas conheçam como funciona e qual é a data em que pode entrar em vigor este código de saúde”, disse Lo Iek Long, acrescentando que há muitos factores em jogo para avançar com o novo código de saúde. “Quando tomamos uma medida, tem de ter uma forma mais dinâmica e de acordo com a situação real de Macau e da situação das regiões vizinhas. Para todas as medidas de entradas e saídas, tem de haver uma comunicação com diferentes serviços de saúde, portanto, temos de chegar a um consenso para podemos desenvolver este código de saúde”.

Já Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância de Doenças Infecciosas, adiantou que o novo código de saúde poderá ser baseado no actual modelo, mas com “informações mais concretas” e “diferentes cores”, para facilitar a mobilidade dos residentes na fronteira. “Para se entrar neste edifício, por exemplo, é preciso entregar uma declaração de saúde, e, na base desta declaração de saúde, iremos alargar as suas funcionalidades. Assim, pode vir a ter informações mais concretas, diferentes cores, portanto, iremos arrancar com este funcionamento em que a população poderá entrar e sair nas fronteiras baseando-se neste código de saúde. Ainda não temos informações mais detalhadas, mas iremos anunciar brevemente”, referiu Leong Iek Hou.

Mais duas altas registadas

Pelo 14º dia consecutivo, os Serviços de Saúde não registaram novos casos de infecção por Covid-19 em Macau. Na conferência de imprensa de actualização dos números relacionados com a crise epidémica, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do São Januário, anunciou duas altas e actualizou o quadro clínico dos 19 pacientes em recuperação. “Hoje [ontem] há mais dois doentes que tiveram alta hospitalar, ou seja, até agora são 26 doentes que tiveram alta hospitalar e 19 que continuam internados”, começou por dizer Lo Iek Long, adiantando que os pacientes internados apresentam “sintomas ligeiros” e estão em “boas condições”, sem dificuldades respiratórias e necessidade de ventilador. “Dos 19 doentes, 11 estão a receber tratamentos na enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário e oito na enfermaria de isolamento do Centro Clínico de Saúde Pública”, completou.

Sobre os dois casos que tiveram alta ontem, o representante dos Serviços de Saúde revelou ser uma cidadã filipina e um residente de Macau. “Em relação aos dois casos que tiveram alta hospitalar, o primeiro trata-se do 25º doente a ter alta, e é a paciente do 33º caso confirmado. Trata-se de uma mulher de 37 anos, uma trabalhadora-não residente de nacionalidade filipina. Durante a sua estadia hospitalar de 28 dias, a doente apresentou dores musculares e foram administrados medicamentos antivirais e tratamento de suporte sintomático. O estado dessa doente é normal e sem febre, sem sintomas respiratórios”, explicou Lo Iek Long, assinalando que a cidadã filipina terá de pagar uma conta de 15 mil patacas pelo tratamento.

Quanto ao 26º doente recuperado, Lo Iek Long revelou tratar-se de um residente de Macau, do sexo masculino, de 44 anos, que viajou de Londres para Hong Kong no final de Março. “O doente esteve hospitalizado por 25 dias, foram-lhe administrados medicamentos antivirais e tratamento sintomático, estando actualmente num estado clínico estável, sem quaisquer sintomas”, indicou, frisando que ambos os casos foram encaminhados para o Centro Clínico de Coloane para um isolamento de recuperação de 14 dias.

Na conferência de imprensa, Inês Chan afirmou ainda que, actualmente, há 158 pessoas a cumprir quarentena nos hotéis designados para observação médica, sendo “35 trabalhadores não-residentes e 103 residentes e 20 pessoas de outras nacionalidades”.