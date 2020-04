Sufrágio universal origina embate entre Ho e Sulu Sou 

O deputado Sulu Sou confrontou Ho Iat Seng pela ausência da reforma política nas Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2020, nomeadamente a introdução do sufrágio universal, e acabou por ser criticado pelo Chefe do Executivo. Na sessão plenária com Ho Iat Seng, o vice-presidente da Associação novo Macau começou por dizer que o Governo “não fez mais do que as suas responsabilidades” na reacção ao surto epidémico, e que nenhum dirigente se deve tornar “num santo” por isso. “O sufrágio universal é um dos assuntos muito importantes, e só o vejo a falar de reforma, reforma, reforma, mas não há nada sobre esta reforma em concreto. Como é que podemos chegar ao sufrágio universal para que todos possamos ter direito a um voto. O Chefe do Executivo consegue ainda no seu mandato avançar com o sufrágio universal?”, questionou Sulu Sou. Ho Iat Seng não gostou da forma como o deputado pró-democracia colocou a questão e respondeu-lhe à letra. “Ninguém vai santificar ninguém, o que estamos a fazer é assumir as nossas responsabilidades, ouvimos elogios e críticas, e estamos sempre a trabalhar. Não vamos trabalhar para as palmas e para os elogios, sabemos as responsabilidades do Governo”, começou por dizer o Chefe do Executivo, acrescentando porque decidiu não introduzir a questão do sufrágio universal na LAG. “Só assumi o cargo há quatro meses, todos estamos a fazer esforços para o bem-estar de Macau e nunca me mostrei contra o sufrágio universal, mas não quer dizer que tenha de integrar isso já nestas LAG”, disse. A resposta de Ho Iat Seng não se ficou por aí. O Chefe do Executivo arrancou gargalhadas do hemiciclo com uma resposta mais dura a Sulu Sou. “Apesar de ter esta idade, trabalho até altas horas da noite, e às seis horas da manhã já estou a reunir com os secretários enquanto você ainda está na cama. Por vezes ligam-me às duas da manhã”, atirou Ho Iat Seng.

Ho Iat Seng conta com eventos desportivos para recuperação económica

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, afirmou que o Governo reservou 32 mil milhões de patacas para ajudar a sociedade a recuperar após a epidemia, montante que será também destinado a eventos desportivos, considerando que estes “contribuem bastante” para a recuperação económica de Macau. Ho Iat Seng respondeu assim ao deputado Ma Chi Seng, na sessão de perguntas e respostas sobre o relatório das Linhas de Acção Governativa, que ontem decorreu na Assembleia Legislativa. O governante garantiu ainda que o Governo não reduzirá as despesas nesta área, esperando por mais actividades no futuro para impulsionar o desenvolvimento do sector, melhorando também a saúde física da população. Ho Iat Seng referiu também que o Instituto do Desporto tem implementado vários planos para desenvolver o sector desportivo do território, aguardando pelo debate da pasta dos Assuntos Sociais e Cultura, onde serão apresentadas informações mais detalhadas.

Linha aberta recebeu 335 pedidos de apoio psicológico

Na sessão de perguntas e respostas sobre o relatório das Linhas de Acção Governativa, que ontem decorreu na AL, o Chefe do Executivo afirmou que a epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus afectou psicologicamente muitos residentes. Segundo Ho Iat Seng, no período entre 26 de Janeiro e 13 de Abril, a linha aberta de aconselhamento psicológico do Serviço de Aconselhamento Social recebeu 335 casos, “o que demonstra que os residentes sofrem de problemas emocionais e psicológicos”. Disse o governante que, desde o início da epidemia, o Governo tem prestado atenção ao trabalho de apoio psicológico aos residentes, “tendo recebido o forte apoio de uma equipa de professores de Psicologia da Associação Psicológica de Macau e da Universidade de Macau”, à qual estendeu um agradecimento. Ho Iat Seng assinalou ainda que, “desde a ocorrência da epidemia, não foram registados muitos problemas do foro psicológico no território, apesar de os residentes estarem a passar por um período difícil, embora relativamente tranquilo”. O líder do Governo assegurou que o Executivo vai continuar a prestar atenção e a efectuar trabalhos de apoio psicológico aos residentes, “especialmente em alturas de incidentes súbitos ou críticos na sociedade, disponibilizando o apoio adequado aos residentes para que obtenham informações relevantes e aconselhamento”.

Epidemia motivou avanço na área do ensino inteligente, diz Ho Iat Seng

Na sessão de perguntas e respostas de ontem com os deputados, o Chefe do Executivo afirmou que, devido à epidemia, Macau registou um grande avanço no que toca ao ensino inteligente. Isto porque, explicou, muitas escolas estão a recorrer ao ensino digital enquanto as aulas presenciais não recomeçam. Respondendo a questões dos deputados Lam Lon Wai e Chan Hong, Ho Iat Seng indicou que o sistema ainda tem limitações, dando os exemplos dos problemas de rede, o que, segundo o Chefe do Executivo, levou o Governo a colocar nas Linhas de Acção Governativa o impulso à rede 5G. Na sessão de ontem, Ho Iat Seng anunciou que, à semelhança daquilo que já acontece na Universidade de Macau, também o Instituto Politécnico de Macau e o Instituto de Formação Turística vão ter conselhos. O Chefe do Executivo também admitiu que o número de estudantes do ensino superior das instituições de Macau é insuficiente para o mercado local.

Concessionárias ignoraram pedidos de Senna Fernandes

O Chefe do Executivo revelou ontem que foi obrigado a fazer uma declaração pública sobre a falta de hotéis para quarentena porque as concessionárias recusaram os pedidos da directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes. “Enviámos várias cartas aos hotéis a solicitar quartos para quarentena e a resposta foi negativa, por isso falei das responsabilidades sociais das concessionárias”, afirmou Ho Iat Seng, acrescentando que essas cartas “foram enviadas em nome da directora do Turismo” e que nunca “chegaram aos superiores”. “Tenho de deixar os meus agradecimentos às seis operadoras, porque disponibilizaram as suas instalações para locais de isolamento. Isto constitui responsabilidade social. Deve ter sido um problema burocrático porque os pedidos não chegaram ao topo das chefias das concessionárias”, referiu o Chefe do Executivo.

Ho Iat Seng garante “reconhecimento adequado” para os trabalhadores da linha da frente

Ho Iat Seng garantiu ontem, na sessão de perguntas e respostas sobre o relatório das Linhas de Acção Governativa, que o Executivo tem constatado a atenção que a sociedade tem dado relativamente à distinção dos trabalhadores da linha da frente que participam nos trabalhos de prevenção e combate à epidemia. O Chefe do Executivo frisou também que irá tentar fazer “o máximo possível”, de acordo com os diplomas legais, para “atribuir o reconhecimento adequado”. O governante indicou ainda que o plano de formação subsidiada envolve uma verba orçamental de 13,6 mil milhões, tendo o Governo mantido comunicação com as associações e auscultado as suas opiniões. O objectivo do plano reside no aumento do nível e da qualificação dos operários de Macau, acrescentou Ho Iat Seng, lembrando ainda que o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, irá apresentar mais dados sobre a sua tutela nas LAG.

Investimento na Ilha da Montanha integrado no PIB de Macau

Ho Iat Seng afirmou ontem que o Governo vai solicitar autorização a Pequim para que o montante investido pelos empresários em Hengqin possa ser integrado no produto interno bruto de Macau “por forma a gerar benefícios mútuos”. O Chefe do Executivo frisou que o Governo apostou muitos recursos no desenvolvimento da Ilha da Montanha com a criação de vários empreendimentos, incluindo o Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau, e deixou uma ressalva. “O desenvolvimento daquela ilha não pode depender apenas da injecção de capital do Governo”, acrescentando que espera “uma maior iniciativa do sector empresarial e comercial”. Ho Iat Seng referiu ainda que as respectivas medidas ainda não foram aprovadas, aguardando que “seja possível introduzir medidas políticas de Macau em Hengqin”, como também uma convergência da legislação comercial e civil. Sobre a construção do projecto “Novo Bairro de Macau” na Ilha da Montanha, Ho Iat Seng disse que espera vê-lo concluído dentro do mandato do actual Governo. “Este projecto prevê a construção de cerca de quatro mil fracções habitacionais, com funções integradas de saúde e de educação (infância), servindo como um projecto pioneiro na garantia de boas condições de vida aos residentes de Macau”.

Escritórios de luxo para atrair investimento externo

O deputado Chui Sai Peng questionou o Chefe do Executivo sobre medidas para captar investimento exterior, e Ho Iat Seng apontou à venda dos terrenos do Governo para a construção de escritórios de luxo. “Há muitas pessoas que querem investir em Macau, porque em comparação com as regiões limítrofes, o nosso imposto é baixo e muitas empresas querem vir estabelecer-se cá”, começou por enquadrar Ho Iat Seng, dando como exemplo o imposto profissional e o imposto complementar de rendimentos. “Temos de nos empenhar na captação de investidores, não quer dizer que tenham uma fábrica em Macau, podem ter fábricas noutros sítios, mas em Macau podem ter os escritórios numa zona nobre, concentrados no NAPE”, assinalou o líder do Executivo, acrescentando que a solução pode passar pela “construção de escritórios de luxo para que essas empresas possam vir a estabelecer-se em Macau”. “Temos de vender em asta pública os nossos terrenos para que sejam construídos escritórios de luxo para atrair investimento”, apontou Ho Iat Seng.

Medicina tradicional chinesa vai ser regulada com proposta de lei

O Chefe do Executivo afirmou ontem que a medicina tradicional chinesa terá uma grande oportunidade de desenvolvimento em Macau este ano porque será apresentada à Assembleia Legislativa a proposta de lei intitulada “Regime jurídico do registo e gestão de medicamentos tradicionais chineses”. Ho Iat Seng assinalou que o desenvolvimento da medicina tradicional reflecte as potencialidades do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’. O governante acrescentou ainda que “a medicina tradicional chinesa é o tesouro nacional”, mas devido ao rigoroso regime de apreciação e à morosidade do registo pode-se aproveitar o facto da RAEM possuir autonomia na produção legislativa para concretizar o regime de registo da medicina tradicional em Macau. O Chefe do Executivo esclareceu que só depois de obter a competência de registo é que se poderá conseguir uma base para o desenvolvimento da medicina tradicional. “A elaboração do Regime jurídico do registo e gestão de medicamentos tradicionais chineses está prestes a ser concluído, espera-se conseguir terminar o processo legislativo o mais breve possível”, disse Ho Iat Seng, acrescentando que, paralelamente, caso um fármaco produzido em Macau possa entrar na Grande Baía, “um mercado de 70 milhões de habitantes das várias cidades que a constituem será uma grande oportunidade” para Macau, no âmbito do desenvolvimento da medicina tradicional.