Pereira Coutinho diz que gastos na construção do Metro Ligeiro não justificam a sua existência

Textos: Miguel Fan

Fotografia: Eduardo Martins

Em relação à medida, anunciada pelo Executivo, sobre a construção subterrânea da linha do Metro Ligeiro que liga a Zona E e as Portas do Cerco, o deputado disse prever um aumento dos gastos do erário público, enfatizando como um problema a manutenção do sistema do metro, o qual descreveu como um “elefante branco”. “Não acredito que a sua viabilidade, tendo em conta o elevado custo, seja uma obra que venha a justificar a sua existência”, disse, explicando que a “rentabilidade do metro ligeiro está dependente dos turistas, que possam aproveitar o metro para as suas deslocações aos locais de entretenimento ou aos casinos”. O deputado mostrou-se pouco confiante em relação à redução de gastos de fundos públicos na construção das novas linhas do metro, tendo como referência os anteriores impactos provocados por obras como o Terminal Marítimo da Taipa e o Macau Dome. “Tenho muitas dúvidas de que o Governo consiga fazer com que não haja uma sobrecarga das despesas anuais que todos temos que abordar como contribuintes”, assinalou.

Sulu Sou pede detalhes sobre reforma da administração pública

Sulu Sou considera que, nas LAG para este ano, o Executivo fez simplesmente uma referência a várias reformas sem desenvolver esses temas, exemplificando com a reforma da administração pública e o mecanismo de autorização. O deputado considera necessário ainda que se esclareça a distinção e a correspondência entre as responsabilidades assumidas por um governante e as autoridades a que se atribuem consoante o seu cargo. O deputado apontou também para as 4000 habitações privadas no planeamento urbanístico da Zona A, sugerindo que as autoridades as reservem para os jovens, que disse encontrarem-se com problemas de habitação. Quanto à necessidade de se proporcionarem algumas das vagas para os seniores, o vice-presidente da Associação de Novo Macau disse que esse facto se deve ao atraso de renovação urbana das zonas antigas da cidade, onde mora uma grande parte dos residentes idosos. “Se o antigo Governo tivesse conseguido resolver o problema dos bairros antigos há 15 anos, não seria necessário distribuirmos agora essas novas habitações para os residentes idosos. Mas, até agora, ainda não temos uma lei da renovação urbana.

Agnes Lam elogia “boa preparação” do Chefe do Executivo

À margem, ontem, da sessão de perguntas e respostas sobre o relatório das LAG, a deputada reconheceu positivamente as linhas apresentadas, na última segunda-feira, elogiando o Chefe pela sua boa preparação no que toca aos dados apresentados e pela “disposição confiante”. “Ele abordou os temas de forma simpática com os dados na mão. Acho que ele é uma pessoa pragmática e honesta”, opinou. Quanto ao comentário do Executivo acerca do ensino superior, em relação à tendência de os estudantes locais prosseguirem os estudos no exterior, Agnes Lam afirmou que se trata da industrialização da educação do ensino superior de Macau. “É preciso muitas discussões sobre uma política diferente, de modo a servir aos alunos locais e, ao mesmo tempo, assegurar a qualidade do sistema de educação”.

Ella Lei pede avanço do planeamento urbanístico

Em relação aos tópicos abordados nas LAG, a deputada destacou a utilização dos terrenos da Zona A dos Novos Aterros, relativamente ao planeamento da habitação económica, habitação para os idosos e habitação disponível para os residentes da “classe sanduíche”, a qual o Executivo disse “deixar para o público a sua definição”. Apesar de entender o motivo de o Governo não pretender levar a cabo simultaneamente todas as obras de construção de habitação, a membro da FAOM considera que o Governo deve avançar com a concretização do planeamento urbanístico da cidade, com o objectivo de satisfazer as necessidades da população na questão de habitação. A deputada referiu-se também à reserva actual de terrenos do Governo, questionando a sua capacidade de responder à necessidade de alojamento dos residentes. “A disposição de habitações tem sido um pouco irregular. O Governo pode lançar um plano de habitação pública com 19 mil fracções, seguida por uns anos sem fornecimento de nenhuma”. Face a essa instabilidade, defendeu, muitos residentes acabam por se candidatar a cada concurso para habitação do Governo, por medo de nunca conseguirem adquirir uma fracção.

Ng Kuok Cheong diz que Governo desviou metro ligeiro para novos territórios

O deputado comentou as medidas anunciadas sobre a construção das novas linhas do Metro Ligeiro, descrevendo esse plano como uma “revolução” com que o Governo pretende desenvolver novos territórios. Na opinião de Ng Kuok Cheong, o Executivo desviou para fora da cidade o planeamento da construção das linhas do metro, que se destinava originalmente aos territórios da RAEM, incluindo a Península de Macau e a Taipa. O democrata referiu ainda que essa “revolução” do Governo se deve ao seu desejo de “criar sucesso” durante a sua própria governação. “Entendo que o actual Governo pode ter uma abordagem diferente do anterior, em relação ao planeamento do Metro Ligeiro. Os novos líderes querem realizar os seus próprios feitos”.