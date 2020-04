Lo Iek Long diz que “é o momento para reflectir” se distribuição de máscaras é necessária

A 10.ª ronda de distribuição de máscaras começa hoje e o médico Lo Iek Long deu a garantia de que vai haver uma 11.ª ronda. Porém, indicou que este plano não será aplicado para sempre. O médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário disse que este “é o momento para reflectir se esse programa é necessário ou não”. O Instituto de Acção Social adiantou que as creches subsidiadas não vão abrir antes do final de Maio.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Começa hoje a 10.ª ronda de distribuição das máscaras nas farmácias convencionadas. Na conferência de imprensa de ontem, Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, deu a garantia de que vai haver, pelo menos, uma 11.ª ronda. Lo Iek Long disse, porém, que é necessário repensar o plano: “Não pode ser um programa permanente”. Na conferência de imprensa de ontem, ficou a saber-se ainda que as creches subsidiadas pelo Instituto de Acção Social (IAS) só vão reabrir depois de Maio e que houve mais duas altas hospitalares.

“A 10.ª ronda vai começar amanhã [hoje] e temos máscaras suficientes para fornecimento”, anunciou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença. Os moldes desta 10.ª ronda serão iguais aos das rondas anteriores, em que cada residente ou trabalhador não-residente tem direito a comprar 10 máscaras por oito patacas.

Quanto a uma 11.ª ronda de distribuição de máscaras, Lo Iek Long disse que “não deve haver problema”. Mas referiu que “este não pode ser um programa permanente”. “Agora verificamos que no mercado já há venda de máscaras, já não há dificuldade em comprar máscaras”, justificou o médico do hospital público, afirmando: “Como no mercado já há outras ofertas, se calhar é o momento para reflectir se esse programa é necessário ou não”.

Na 9.ª ronda de distribuição, foram vendidos seis milhões de máscaras. Desde o início do plano do Governo, foram vendidos, no total, 52,5 milhões de máscaras, contabilizaram os responsáveis do Executivo.

REABERTURA DAS CRECHES SÓ DEPOIS DE MAIO

Wong In Leng, da divisão de Serviços para Crianças e Jovens do Instituto de Acção Social (IAS), adiantou, na conferência de imprensa, que as creches subsidiadas pelo Governo só vão abrir portas depois de Maio. “Devemos assegurar a segurança das creches, por isso não podemos reiniciar muito cedo”, indicou a responsável. Frequentam as creches subsidiadas pelo IAS, 6.800 crianças e trabalham nestas instituições 1.300 funcionários.

Na conferência, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), indicou que o Governo não pensou em ajudas para o regresso a Portugal dos alunos de Macau que lá estudam, e onde as aulas no ensino superior deverão começar no dia 4 de Maio. A responsável referiu ainda que a DST não recebeu qualquer pedido de apoio para regressar a Portugal.

Ontem, os responsáveis também fizeram saber que houve mais duas altas hospitalares: uma residente de Macau, de 17 anos, que estuda em Londres, e uma mulher de 47 anos que regressou à região também vinda do Reino Unido. Ambas vão cumprir um período de quarentena no Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane. Macau continua a registar, no total, 45 casos de infecção, 21 dos quais permanecem internados.

Estudantes no exterior podem registar-se para adquirir máscaras até sexta-feira

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) anunciou ontem que os estudantes de Macau que prosseguem os estudos do ensino superior no exterior vão poder efectuar o registo para a aquisição de máscaras da 10.ª ronda até sexta-feira, dia 24 de Abril. As inscrições, que abrem hoje, poderão ser feitas através do portal: https://aeees.dses.gov.mo/mk. Cada estudante terá direito a um pacote de dez máscaras por um preço de oito patacas. A DSES irá instalar o ponto de venda das máscaras entre hoje e sexta-feira, que vai funcionar entre as 11 e as 20 horas, no edifício Meng Tak do Instituto Politécnico de Macau (IPM). O representante de cada aluno poderá enviar as máscaras a partir dos balcões da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações que serão disponibilizados no IPM.