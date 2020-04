Ho Iat Seng aponta a “período dourado” para obras públicas e anuncia linha subterrânea no Metro Ligeiro

O Chefe do Executivo esteve ontem na Assembleia Legislativa para responder às questões dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2020, anunciadas na segunda-feira. Ho Iat Seng falou de oportunidades de desenvolvimento económico na Ilha da Montanha (ver caixa) e anunciou a construção de uma linha subterrânea entre o aeroporto e as Portas do Cerco, frisando que o Governo não tem intenção de reduzir o imposto sobre o jogo.

Os próximos anos vão ser um “período dourado” para as obras públicas de Macau, afirmou ontem Ho Iat Seng, na sessão de perguntas e respostas com os deputados sobre o Relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o Ano Financeiro de 2020. O Chefe do Executivo ouviu as questões dos parlamentares e garantiu que o Governo está empenhado na recuperação económica, apesar das dificuldades impostas pelo surto epidémico no início do ano. Os deputados elogiaram, na generalidade, as medidas implementadas pelo Executivo para combater a epidemia, mas, por outro lado, exigiram mais detalhes sobre as LAG e os planos de Ho Iat Seng para os próximos meses, uma vez que, sem turismo, a cidade está praticamente parada.

O deputado Ho Ion Sang questionou os planos do Governo para maximizar a eficiência do Metro Ligeiro da Taipa nos transportes da cidade, uma vez que, sem turistas, a sua utilidade é bastante baixa para os residentes de Macau. “O sistema do metro ligeiro não desempenha, devidamente, a sua função se apenas existir a Linha da Taipa. Por isso, será iniciada, ainda este ano, a consulta sobre a Linha Leste, com vista a dar início às obras da Linha de Seac Pai Van e da Linha de Hengqin”, disse Ho Iat Seng, sobre a possibilidade de realização de uma consulta pública sobre a construção da Linha Leste. O Chefe do Executivo salientou também que, na obra da Linha de Hengqin, “será construído um túnel subaquático até ao posto fronteiriço de Hengqin”, para que, no futuro, haja uma ligação à rede ferroviária de alta velocidade da China. Em relação à Linha Leste, o plano é que esta passe pela Zona E e pela Zona A dos novos aterros, para fazer a “ligação ao posto fronteiriço das Portas do Cerco” através de uma circulação subterrânea, sendo que o plano será consultado uma vez que o custo das obras de construção é “bastante alto”, pelo que o Governo terá em conta a sua sustentabilidade.

Ho Iat Seng disse ainda que o plano de aterro na Zona da Pérola Oriental para a construção da ligação do metro ligeiro entre a Zona A do novo aterro e o posto fronteiriço das Portas do Cerco já foi entregue ao Governo Central. O Chefe do Executivo frisou que esta linha irá facilitar “a deslocação pelo metro ligeiro dos residentes da Zona Norte para a Taipa”, ao mesmo tempo, que irá “alargar a via rodoviária entre a Zona da Pérola Oriental e o Reservatório”. A consulta pública sobre a Linha Leste do metro ligeiro é um dos trabalhos prioritários das Linhas de Acção Governativa deste ano.

Ainda sobre a questão levantada pelo deputado Ho Ion Sang, o Chefe do Executivo assumiu que, devido ao impacto da epidemia, “a função do metro ligeiro não tem sido aproveitada continuamente”, mas que a sua função será “desempenhada efectivamente assim que a política de visto individual for recuperada”.

Próximos anos serão “período dourado” para as obras públicas

Sem as grandes afluências de turistas do interior da China, Macau pode concentrar-se no melhoramento de infra-estruturas. Em resposta às questões dos deputados sobre as LAG para o ano financeiro de 2020, Ho Iat Seng afirmou que os próximos anos serão considerados “um período dourado” para as obras públicas de Macau, uma vez que os contratos de concessão para a exploração de jogo expiram em 2022 e não é certo que as operadoras desenvolvam mais empreendimentos antes da renovação dos contratos. “O Governo irá aproveitar este período para desenvolver as infra-estruturas públicas no sentido de evitar uma eventual concorrência aos recursos humanos e ao material de construção, tendo em conta que, depois da concessão de novos contratos de jogo, em 2022, as operadoras de jogo apostarão novamente em mais projectos”, referiu o Chefe do Executivo, acrescentando que, durante a epidemia, o Governo atribuiu mais de 200 projectos de obras.

Sobre os projectos, Ho Iat Seng adiantou que o Governo vai focar-se nos 138 hectares da Zona A dos Novos Aterros, o que “corresponde aos padrões necessários para a construção de edifícios”, mas admitiu também que é necessária mão-de-obra do exterior para avançar com os projectos. “Actualmente, existem mais de 30 mil trabalhadores não-residentes no sector da construção civil de Macau, e o Governo precisa de ter em consideração que, se avançar ao mesmo tempo várias obras públicas, serão necessários mais trabalhadores para o sector da construção civil. Mas isso poderá causar algumas reacções ou oposições na sociedade”, acrescentou. Nesse sentido, o líder do Executivo considera que é importante “equilibrar o número de trabalhadores não-residentes e as necessidades de desenvolvimento de Macau na definição das respectivas políticas”. O Governo “aproveitou este período de suspensão das aulas e de redução de turistas na cidade” para realizar uma série de obras rodoviárias programadas para as férias de Verão.

Ainda sobre as obras públicas, Ho Iat Seng falou dos atrasos provocados por processos judiciais. “É muito difícil para o Governo calcular o tempo necessário para o processo judicial”, dando como exemplo a quarta ligação marítima Macau-Taipa, cuja construção se deveria ter iniciado no ano passado, mas que devido a um processo judicial foi adiada.

Direitos de propriedade como entrave à renovação urbana

Na sessão de perguntas ao Chefe do Executivo, o deputado Zheng Anting questionou o Governo sobre que medidas irá implementar para recuperar certos bairros de Macau, que apresentam elevada degradação. Ho Iat Seng assinalou a conclusão da consulta pública sobre a renovação urbana, e garantiu que está à espera da elaboração do relatório final, apesar de apontar que a questão da percentagem dos direitos de propriedade ainda “está por resolver”. O Chefe do Executivo apontou ainda que “a renovação urbana é um dos trabalhos necessários”, e explicou que no lote P na Areia Preta, para além da habitação para troca, “será ainda construída habitação para alojamento temporário, com 2.300 fracções”.

Ho Iat Seng admitiu que o tema de renovação urbana “não é um assunto fácil”, pois depende da disponibilidade dos proprietários para se proceder à devida renovação, e que o Governo irá construir habitação para alojamento temporário, se os proprietários se mostrarem receptivos à mudança para a referida habitação. “O Governo poderá não cobrar qualquer renda, mas os proprietários terão de se responsabilizar por uma parte dos custos da renovação urbana”, disse.

Ainda em resposta ao deputado Zheng Anting, Ho Iat Seng reforçou que os cidadãos não serão forçados a sair de casa. “Espero que dentro de três a quatro anos, isto é, ainda no presente mandato, consiga finalizar a construção, procedendo em paralelo com os trabalhos legislativos”, disse Ho Iat Seng, acrescentando que a zona de Iao Hon não será o único alvo da renovação, uma vez que há outras zonas da cidade que também poderão ser renovadas, sendo que as prioridade do Governo “são os bairros antigos e os edifícios em risco”.

Construção de habitação económica depende de dados estatísticos

A deputada Wong Kit Cheng mostrou-se preocupada com as dificuldades dos residentes de Macau na aquisição de casas e questionou Ho Iat Seng sobre a possibilidade de mais habitações económicas para a população. O Chefe do Executivo respondeu que, relativamente à habitação económica, não se pode “construir por construir”, nem ilimitadamente, sendo que a construção deve ser baseada em “dados estatísticos”, nomeadamente a proporcionalidade em termos populacionais, testes de resistência bancária, entre outros. “O próprio Governo também deve ter em conta o mercado imobiliário privado e reservar uma parte da terra para esse tipo de desenvolvimento, tendo em conta o mercado imobiliário. O plano do Governo para a estrutura da habitação de é dividi-la em cinco categorias, a primeira é a habitação social, a segunda é a habitação económica, a terceira é a habitação destinada à “classe sanduíche”, a quarta é a “residência para idosos”, e a quinta é a habitação privada

Actualmente, 70 por cento dos residentes de Macau possuem imóveis, razão pela qual é necessário também zelar pelos seus interesses, não se devendo provocar a desvalorização dos bens imóveis”, respondeu Ho Iat Seng.

Ainda no âmbito da questão da habitação económica, Ho Iat Seng garantiu que está “a ser efectuado o aterro da Zona C até à ponte Sai Van”, sendo a linha da paisagem urbana muito importante. “Se toda a Zona C dos novos aterros for usada para construção de habitação, isso destruirá a paisagem da baía de Macau, por isso, é um tema que carece de consenso social”.

Já em resposta a uma proposta de lei entregue pelo deputado Ng Kuok Cheong, que prevê a limitação de compra dos terrenos de Macau “para as gentes de Macau”, o Governo disse que só atribui as fracções das habitações económicas aos residentes que estão na lista de espera, e que a Lei da Habitação Económica também estipula que as mesmas só podem ser revendidas ao Governo, incluindo as da Zona A dos novos aterros, ou seja, as futuras habitações económicas na Zona A dos novos aterros são “para fins de habitação pública e pertencem aos residentes de Macau”.

Governo sem intenção de reduzir o imposto sobre o jogo

O deputado Mak Soi Kun questionou o Chefe do Executivo sobre a possibilidade de reduzir o imposto sobre o jogo nos próximos contratos de concessão, algo que Ho Iat Seng descartou. “Embora as seis operadoras de jogo estejam a passar por uma situação difícil há vários meses, continuam a ter capacidade e capital suficientes, bem como objectivos de desenvolvimento claros. Portanto, o Governo não vai reduzir o imposto sobre o jogo, nem agora nem no futuro, sendo que a sua diminuição necessitaria sempre do consenso da sociedade”, disse Ho Iat Seng.

O Chefe do Executivo assinalou ainda que “toda a população e sectores da sociedade têm responsabilidades na revitalização da economia pós-epidemia”, pelo que espera que as operadoras de jogo também “possam dar a sua contribuição, apesar de considerar que não podem arcar com todas as responsabilidades”. E acrescentou que, embora o território seja pequeno e facilmente afectado pela epidemia, “a revitalização económica não será mais lenta do que em outras regiões e países do mundo”.