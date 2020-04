Serviços de Saúde registam duas altas no 12º dia consecutivo sem novos casos

As autoridades anunciaram ontem a redução do número de infectados por Covid-19 no território na sequência de duas novas altas. Com 22 casos recuperados, Macau regista agora um total de 23 pacientes a receber tratamento. A DSEJ anunciou também um plano de distribuição de máscaras infantis no âmbito do início das entrevistas para as creches públicas, agendadas para 2 de Maio.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O número de infectados por Covid-19 no território foi reduzido para 23, na sequência da recuperação de dois pacientes que estavam em tratamento desde o final do mês passado, anunciou ontem Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário, em conferência de imprensa, acrescentando ainda que Macau já leva 12 dias consecutivos sem novos casos confirmados e 23 dias seguidos “sem registo de doenças associadas”.

“Hoje [ontem], mais dois pacientes receberam alta, portanto, no total, 22 pacientes receberam alta e 23 ainda estão internados”, começou por dizer o clínico, assinalando que todos os doentes em tratamento não apresentam dificuldades em respirar, “nem necessitam de oxigénio suplementar”.

Os dois pacientes vão agora cumprir 14 dias de observação médica em Coloane, depois de terem recebido tratamento hospitalar ao longo de várias semanas. Segundo Lo Iek Long, os pacientes são dois estudantes, de 19 e 21 anos, que viajaram do Reino Unido para Macau no final de Março. No caso do 21º paciente recuperado, Lo Iek Long afirmou que o tratamento durou 34 dias e que recebeu alta depois de dois testes de ácido nucleico negativos. Já em relação ao 22º paciente recuperado, o médico do CHCSJ disse que o tratamento durou 29 dias, e que o paciente nunca apresentou “dificuldades em respirar nem manifestação de febre”.

Em relação ao número de pessoas que estão em observação médica, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, garantiu que não houve novos casos de quarentena, ao passo que, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, assinalou que, neste momento, há apenas 196 pessoas em observação médica nos hotéis designados, nomeadamente 125 residentes, 52 trabalhadores não-residentes, e 19 visitantes.

Plano de distribuição de máscaras para o arranque de entrevistas nas creches públicas

A partir de hoje, os encarregados de educação de crianças aptas para admissão nas creches públicas podem inscrever-se no portal da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) para requisitar seis máscaras infantis. De acordo com Wong Ka Ki, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, a medida visa proporcionar mais segurança às crianças que irão participar no período de entrevistas para admissão de creches públicas.

“No dia 2 de Maio, vão começar as entrevistas para admissão nas escolas das crianças [creches públicas]. E para uma maior segurança das crianças, lançámos o plano de máscaras para essas crianças registadas no sistema de registo central”, começou por explicar Wong Ka Ki. “Primeiro faz-se a inscrição, depois o levantamento. E as datas e os horários de inscrição, as crianças que concluíram a inscrição são os destinatários deste plano, sendo que cada criança pode ter seis máscaras”, disse ainda o responsável da DSEJ.

Depois de realizada a inscrição, entre hoje e amanhã, os encarregados de educação podem aceder ao portal da DSEJ para inserir o número do BIR da criança e receber um código, obrigatório no acto da entrega das máscaras infantis. As datas para as entrevistas serão anunciadas entre 24 e 27 de Abril, disse ainda Wong Ka Ki.