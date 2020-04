Recuperação económica pós-epidemia passa pelo investimento público e revitalização do turismo

A recuperação económica após a Covid-19 marcou as primeiras Linhas de Acção Governativa apresentadas por Ho Iat Seng enquanto Chefe do Executivo. A revitalização da economia será feita através do investimento público, da captação de investimento privado, do turismo e das pequenas e médias empresas. No total, o combate à epidemia vai custar mais de 50 mil milhões de patacas à economia de Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

É “a mais grave crise de saúde pública vivida por Macau desde o seu retorno à pátria”, e também é um dos pontos em foco nas primeiras Linhas de Acção Governativa (LAG) de Ho Iat Seng enquanto Chefe do Executivo. Ontem, aos deputados, Ho Iat Seng apresentou as LAG para o ano financeiro de 2020, adiantando detalhes sobre o combate à epidemia e a revitalização económica. Investimento público, captação de investimento privado, promoção do turismo e ajudas às pequenas e médias empresas são os quatro pontos-chave. As medidas de apoio económico pós-epidemia vão custar, no total, mais de 50 mil milhões de patacas, anunciou Ho Iat Seng.

“Combater a epidemia, garantir o emprego, estabilizar a economia, assegurar a qualidade de vida da população, impulsionar a reforma e promover o desenvolvimento” é o lema das LAG deste ano, as primeiras de Ho Iat Seng. Aos deputados, Ho definiu que os objectivos passam pela “prevenção e controlo eficiente da epidemia”, “regresso à normalidade da sociedade e da economia”, “recuperação gradual da economia”, “reforma da Administração Pública” e “diversificação da economia”, por exemplo.

OBRAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA

No capítulo do combate à epidemia e revitalização da economia, Ho Iat Seng anunciou um “aumento adequado dos investimentos públicos” em áreas como transportes, habitação e instalações governamentais. Assim, foi anunciado que este ano serão iniciadas as obras de construção da quarta ponte entre Macau e a Taipa, projecto que transita do anterior Executivo. Será também iniciada a consulta pública sobre o projecto de construção da Linha Leste do Metro Ligeiro. Durante este ano, segundo Ho Iat Seng, também será feita a concepção da obra da linha do Metro Ligeiro que vai fazer a ligação ao Posto Fronteiriço de Hengqin.

A adjudicação das obras das estruturas principais da Linha de Seac Pai Van também irá a concurso este ano, e será dado início ao processo de obtenção de propostas para construção de habitação económica nos lotes B4, B9 e B10 da Zona A dos Novos Aterros. Ho também adiantou que o planeamento detalhado da Zona A será acelerado durante este ano.

No que toca ao investimento público na área da renovação urbana, Ho Iat Seng indicou que os processos de execução das obras de construção de habitação para troca e de habitação para alojamento temporário, no lote P da Areia Preta, será desencadeados “em breve”. O Chefe do Executivo adiantou que serão iniciadas obras de transformação das instalações do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa num segundo terminal de passageiros para o Aeroporto Internacional de Macau, “de modo a aliviar a sobrecarga do aeroporto”, disse Ho Iat Seng.

PROMOÇÃO DO TURISMO

No âmbito da revitalização do sector do turismo, Ho Iat Seng anunciou que “será reforçada a promoção do turismo nos principais mercados de origem dos turistas, especialmente nas regiões vizinhas”. O Chefe do Executivo indicou ainda que o Governo de Macau vai solicitar a Pequim que seja retomada a emissão de vistos turísticos destinados à deslocação dos residentes do interior da China a Macau. Será também pedido o alargamento da emissão de vistos turísticos individuais a mais cidades do continente.

A revitalização económica pós-epidemia também vai ser feita através do incentivo ao investimento privado e da captação de investimento externo. “Intensificaremos as acções de captação de investimentos do exterior, e tomaremos a iniciativa de promover, no exterior, a apresentação das vantagens de Macau e das oportunidades de negócios”, referiu o Chefe do Executivo. Quando ao investimento privado, indicou Ho Iat Seng que “o Governo irá agilizar o processo de apreciação e aprovação de projectos, incluindo projectos de obras, de iniciativa privada”.

As pequenas e médias empresas também estiveram em destaque. Depois de o Executivo ter anunciado um pacote de medidas para as PME, Ho Iat Seng voltou a assinalar a sua importância: “São importantes motores do desenvolvimento socioeconómico de Macau e proporcionam relevantes alicerces para a promoção da diversificação adequada e revitalização da economia”. Nas rondas de apoio anteriores já tinha sido anunciado um plano de bonificação de juros bancários para as PME, uma linha de crédito sem juros e apoios entre 15 mil e 200 mil patacas, dependendo do número de funcionários. Agora, o governante indicou apenas que serão apoiadas “no desenvolvimento do comércio electrónico”, para a generalização dos pagamentos electrónicos.

TNR EXCLUÍDOS DOS APOIOS

Estas rondas de apoios face à crise económica resultante do novo coronavírus não abrangem os trabalhadores não-residentes (TNR). Na conferência de imprensa de ontem, Ho Iat Seng confessou que não pensou nos TNR: “Nós tomamos cautela porque são recursos de Macau e, por isso, damos prioridade aos residentes”. “Temos de ter cautela”, disse, ressalvando: “Não quer dizer que não os respeitamos, pelo contrário, respeitamos muito”.

No documento das LAG, lê-se que “a importação de trabalhadores não-residentes e a captação de quadros qualificados do exterior tem vindo a contribuir, significativamente, para o desenvolvimento da RAEM”. Assim, como forma de salvaguardar o “aproveitamento dos recursos humanos locais”, será aperfeiçoado o mecanismo de importação de trabalhadores não-residentes, que “visa a importação adequada dos recursos humanos que se mostrem necessários”.

Programa de aperfeiçoamento contínuo interrompido

O Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, que já custou ao Governo 1.7 mil milhões de patacas, não será lançado este ano, referiu ontem o Chefe do Executivo, na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação do relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2020. Sobre o mesmo programa, “foram encontrados muitos problemas”, no recente relatório de auditoria. E, de acordo com as sugestões apresentadas no relatório, “o Governo procederá a um ajustamento abrangente”, não sendo por isso lançado em 2020. O Chefe do Executivo assinalou ainda que o erário público deve ser bem aplicado, para “permitir aperfeiçoar a aprendizagem junto dos cidadãos que necessitem e garantir uma aprendizagem adequada”. Ho Iat Seng garantiu, contudo, que “o Governo não irá terminar com o programa mas sim reiniciar após um ajustamento”.