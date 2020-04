LAG 2020: Governo garante apoio aos atletas locais para alcançar “excelentes resultados”

O apoio aos atletas locais tendo em vista às diversas competições asiáticas, bem como o desenvolvimento da rede de instalações desportivas públicas e a implementação do plano de entrada das modalidades desportivas no Centro de Formação e Estágio de Atletas, são algumas das prioridades do Governo para este ano no âmbito do Desporto. As medidas constam no relatório das LAG, ontem apresentado.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, só vai apresentar as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2020, relativas à sua tutela, a 4 de Maio, mas os planos do Executivo foram já divulgados ontem no relatório das LAG, numa conferência de imprensa que contou com a presença do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

O princípio governativo do desenvolvimento do desporto para todos e do desporto de alto rendimento “vai continuar a persistir”, defende o Governo. O relatório das LAG para o ano financeiro de 2020 garante apoio aos atletas no âmbito da preparação para vários eventos desportivos asiáticos, como a 14.ª edição dos Jogos Nacionais para Estudantes da China, a 6.ª edição dos Jogos Asiáticos de Praia ou os Jogos Asiáticos de 2022, sendo que o objectivo passa por “alcançar excelentes resultados”, refere o relatório das LAG para o ano financeiro de 2020.

Para tal, o Executivo pretende “planear e aperfeiçoar” o sistema e o mecanismo de formação de quadros de atletas, fazendo com que a formação de talentos desportivos seja “outra linha de referência”. É também referido que se irá proceder à implementação do plano de entrada de modalidades desportivas no Centro de Formação e Estágio de Atletas, “proporcionando aos atletas um espaço de formação e serviços de apoio seguindo normas internacionais”. Apesar não serem referidos mais detalhes sobre as modalidades, o relatório salienta que esta medida irá “aumentar a eficácia dos treinos”.

Entre as prioridades do Executivo está também o desenvolvimento da rede de instalações desportivas públicas para “aproveitar os recursos sociais”, bem como um acompanhamento dos trabalhos de preparação e construção do edifício de apoio do Centro de Formação e Estágio de Atletas do Centro Desportivo Mong-Há, o plano de reordenamento do Centro Desportivo Lin Fong e o Plano Director dos Novos Aterros Urbanos de Macau.

O Governo propõe-se também a fazer uma “revisão atempada” da implementação do projecto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite e atletas de elite reformados. Nos planos do Executivo está também a continuidade da concretização de protocolos de cooperação e intercâmbio desportivos celebrados com cidades e províncias do interior da China para “promover o desenvolvimento dos novos talentos do desporto”.