Governo aumenta pensão para idosos e subsídios para estudantes

Nas Linhas de Acção Governativa apresentadas ontem por Ho Iat Seng, está previsto o aumento da pensão para os idosos e dos subsídios para os estudantes. Ontem, o Chefe do Executivo, que já tinha falado na reforma da Administração Pública, indicou que terá ainda de ser definido um plano de reforma global. Ho Iat Seng assegurou que a criação de uma bolsa de valores será estudada.

André Vinagre

Ho Iat Seng já tinha prometido uma reforma da Administração Pública para este ano e ontem, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG), referiu que inicialmente será definido um plano de reforma global. Os objectivos são claros: clarificação das atribuições dos serviços públicos, melhoria dos serviços e maior eficácia da cooperação entre serviços. A par da reforma da Administração Pública, referiu Ho Iat Seng, “a fiscalização do uso do erário público será reforçada”. Quanto aos subsídios, o Governo decidiu aumentar a pensão para os idosos e os subsídios para os estudantes. Na sessão de apresentação das linhas governativas deste ano, Ho Iat Seng ainda disse que o Governo vai estudar a criação de uma bolsa de valores em renminbi.

A pensão para idosos, que era de 3.630 patacas por mês, vai ser aumentada para as 3.740 patacas mensais. A isto, junta-se o subsídio para idosos que se mantém nas 9.000 patacas. Os estudantes também viram aumentado o subsídio para a aquisição de manuais escolares. No ensino secundário, este apoio passa das 3.400 patacas para as 3.550; no ensino primário o montante passa dos 2.900 patacas para as 3.000; e no ensino infantil sobe das 2.300 para as 2.400 patacas.

O subsídio para o pagamento de propinas mantém-se nas 9.000 patacas para o ensino secundário complementar, nas 6.000 patacas por ano para o ensino secundário, e nas 4.000 patacas para o ensino primário e infantil. Porém, o subsídio de alimentação para os estudantes passa das 3.800 patacas para as 3.950.

O plano de comparticipação pecuniária continua a ser de 10 mil patacas para residentes permanentes e seis mil para não permanentes. O subsídio normal de invalidez mantém-se nas 9.000 patacas e o subsídio de invalidez especial continua nas 18.000. Já o índice mínimo de subsistência, que era de 4.230 patacas por agregado familiar, passa agora a ser de 4.350 patacas.

ELEVAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A reforma da Administração Pública, que tinha sido uma das bandeiras da campanha eleitoral de Ho Iat Seng, também esteve em destaque na sessão de ontem. O objectivo é, disse Ho, “elevar a eficiência governativa e a qualidade dos serviços, com vista à construção de um Governo íntegro, moderno e servidor, altamente eficiente e que proporciona condições favoráveis à vida da população e à actividade das empresas”.

Ho Iat Seng referiu que ainda é necessário definir um plano de reforma global e “auscultar amplamente a opinião pública, procurando alcançar o consenso social”, mas, ainda assim, adiantou que é necessário “proceder à integração funcional de serviços, recorrer à utilização das novas tecnologias e meios de informação e construir, através da aplicação de megadados, um ‘Governo digital’”.

As prioridades desta reforma da Administração Pública estão identificadas: a melhoria do regime de delegação de poderes, o aperfeiçoamento da legislação e estrutura orgânica do Governo, a clarificação das atribuições dos serviços públicos, reforço das competências de decisão e fiscalização das secretarias, melhoria dos serviços – através da reestruturação das áreas da Economia, Turismo, Educação e Comunicação Social – e aumento da eficácia da cooperação entre serviços. “Iremos melhorar a criação do mecanismo de coordenação da produção legislativa, reforçar o seu planeamento”, adiantou Ho Iat Seng, frisando que “a fiscalização do uso do erário público será reforçada”. O líder do Governo referiu, então, que irão ser reforçados e optimizados os trabalhos de auditoria.

Como já tinha sido noticiado, Ho Iat Seng anunciou a fusão da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), bem como a integração da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) na pasta da Economia e Finanças, que deixa de estar sob a tutela da secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura. Sobre a inclusão da DST na tutela de Lei Wai Nong, Ho explicou na conferência de imprensa, que foi depois de uma “reflexão aprofundada”. A transição deverá acontecer só no final deste ano, apontou.

O Chefe do Executivo adiantou também que, durante este ano, será construído um centro de liquidação transfronteiriço em renminbi e que se vai estudar a possibilidade de criação de um mercado de bolsa também na moeda chinesa, “a fim de impulsionar o desenvolvimento da indústria financeira moderna”. Recorde-se que, em Dezembro, chegou a ser noticiado que a bolsa de valores em renminbi seria anunciada por Xi Jinping aquando da sua passagem por Macau, por altura dos 20 anos da RAEM, o que acabou por não se confirmar.

Ho Iat Seng exclui redução de imposto sobre o jogo

Questionado sobre a ausência do sector do jogo nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para este ano, que apresentou ontem na Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng esclareceu que em 2020 não haverá nenhuma iniciativa legislativa referente às concessões das licenças de exploração dos casinos. Porém, na conferência de imprensa, o Chefe do Executivo fez saber que, a propósito da renovação das licenças que terminam em 2022, a revisão da Lei do Jogo deverá entrar em consulta pública até ao final deste ano. Sobre o futuro das concessões, Ho Iat Seng adiantou que “não irá haver uma prorrogação automática” e que “qualquer pessoa vai poder candidatar-se”. Questionado sobre se, devido à situação epidémica, o Governo iria ponderar a redução do imposto sobre o jogo aplicado às concessionárias, Ho Iat Seng foi claro: “Não há planos para a redução do imposto”. “Creio que as concessionárias ainda têm meios suficientes” para enfrentar a crise, afirmou.

Governo está a elaborar Lei Sindical

Apesar de não constar das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2020, ontem apresentadas, Ho Iat Seng assumiu que o Executivo está a “proceder aos trabalhos para a elaboração de uma proposta” de Lei Sindical. Porém, o Chefe do Executivo não adiantou uma data para a conclusão do diploma. Recorde-se que, na semana passada, foram divulgados os resultados de um estudo elaborado pela Associação de Estudo de Economia Política de Macau sobre as condições necessárias para se avançar com a implementação de uma lei sindical, cujas conclusões desvalorizavam a necessidade de uma Lei Sindical em Macau. Na Assembleia Legislativa (AL) já foram rejeitados 11 projectos de Lei Sindical. Na sua campanha eleitoral, Ho Iat Seng indicou que iria apresentar uma proposta de Lei Sindical quando tomasse posse. A iniciativa legislativa fica, para já, adiada.