Combater “interferências do exterior” e “influências negativas” em prol da Segurança Nacional

O Governo vai criar regulamentação e mecanismos de gestão e execução que contribuam para a segurança nacional, uma vez que “sem segurança nacional, não há segurança regional”. De acordo com o relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG), o Executivo de Ho Iat Seng compromete-se ao aperfeiçoamento do “trabalho antiterrorista” no território de forma a prevenir e combater as “interferências do exterior e as influências negativas”. Para além disso, o Chefe do Executivo espera uma melhoria da “capacidade de prevenção e tratamento de crises” de Macau. “Iremos aumentar, constantemente, a qualidade do corpo de polícia e melhorar a sua capacidade de acção, persistindo no “reforço do trabalho policial com aplicação da tecnologia”, bem como aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização interna e externa e a cooperação entre a polícia e a população. Aprofundaremos as acções conjuntas de policiamento regional, para mantermos, conjuntamente, a segurança e ordem públicas”, pode ler-se no relatório das LAG para 2020. “Através do reforço da criação de uma equipa de profissionais e das capacidades de prevenção e de resposta a situações de emergência, aperfeiçoaremos o trabalho antiterrorista. As interferências do exterior e as influências negativas serão prevenidas, assegurando a estabilidade e a harmonia da RAEM”, indica o documento.

Educação patriótica intensificada para incutir “Amor à Pátria”

O Governo vai reforçar este ano a educação patriótica junto das gerações mais novas de Macau de forma a incutir nos estudantes o “sentimento de identidade com a Pátria e a Nação” e o “Amor à Pátria”. De acordo com o relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2020, o Executivo de Ho Iat Seng vai proporcionar às escolas e associações “um novo espaço para a educação patriótica e de amor a Macau”. “Esta educação patriótica será integrada nas aulas e nos diversos tipos de actividades temáticas. Intensificaremos o ensino da História da China e desenvolveremos actividades educativas relativas à cultura e etiqueta tradicionais chinesa, incutindo nos estudantes o sentimento de identidade com a Pátria e Nação”, pode ler-se no documento. A intensificação da educação patriótica junto dos jovens é justificada com a necessidade de dar “continuidade à tradição do amor à Pátria e a Macau”. “Reforçaremos, de forma pragmática e em conjunto com os diversos sectores da sociedade, os trabalhos para a juventude, tornando-os mais vocacionados, precisos e eficazes. Formaremos as gerações mais novas de Macau, incutindo-lhes o sentido de pertença à família e ao País, e dotando-as de uma visão internacional e espírito de competitividade”.

Consulta pública sobre Plano Director ainda este ano

O Governo vai avançar este ano com uma consulta pública sobre o Plano Director de Macau, uma vez que o “projecto preliminar do Plano Director já está concluído”, refere o Executivo no Relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2020. “Após a auscultação dos serviços públicos e dos necessários ajustamentos, terá lugar, no corrente ano, uma consulta pública ao abrigo da Lei do Planeamento Urbanístico” para, de seguida, proceder-se “a um estudo geral sobre os terrenos destinados ao funcionamento de entidades públicas e sobre o desenvolvimento futuro de uma zona comercial em Macau, desencadeando as obras de construção após a aprovação deste Plano”.

O Executivo assinala que a elaboração do Plano Director de Macau tem sido um “trabalho desenvolvido de forma permanente”, tendo a entidade responsável pelo estudo elaborado “planos de divisão de zonas e planeamento dos terrenos em função das capacidades de desenvolvimento da cidade”, com vista a proceder-se a uma organização “razoável” e a um “aproveitamento adequado dos terrenos”, fazendo com que o espaço da cidade possa ser “estruturado de forma harmoniosa”.

Segundo as propostas preliminares sugeridas no referido projecto, “as instituições administrativas e judiciais da RAEM” devem ser distribuídas e planeadas “consoante as suas funções”, e o seu espaço de funcionamento deverá ser “concentrado nos terrenos destinados para o efeito”. Além disso, deverá proceder-se à definição, a longo prazo, dos terrenos aproveitáveis para fins comerciais de forma a constituir-se uma zona comercial. Propõe-se ainda que a Zona B e os terrenos recuperados junto ao Lago Nam Van sejam planeados de forma razoável, conforme as diversas funções e em “conjugação com o sugerido no Plano Director”.

Sufrágio universal não será para já

Ainda antes das eleições, Ho Iat Seng levantou a hipótese de levar a cabo uma reforma política em Macau que contemplasse a introdução do sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo. Porém, ontem deixou claro que não vai avançar. Questionado sobre o facto de não haver menção nas suas Linhas de Acção Governativa (LAG) à reforma política, Ho Iat Seng explicou que, apesar de se ter falado disso na campanha, “não significa que vamos avançar já para esse programa”. O Chefe do Executivo disse, contudo, não excluir essa possibilidade no futuro. Recorde-se que, em Agosto, Ho Iat Seng referiu que iria tentar, junto de Pequim, pedir autorização para que o Governo pudesse avançar para uma reforma política. Já na semana passada, a Associação Novo Macau esteve reunida com Ho para pedir ao Chefe do Executivo o sufrágio universal para estas LAG. “Pedimos que o Governo actual possa fazer uma calendarização clara para o sufrágio universal para Chefe do Executivo”, pedia o deputado democrata Sulu Sou, na altura.

Desenvolvimento de Macau passa pela Ilha da Montanha

A construção de uma plataforma de cooperação com a província de Guangdong em Hengqin “constitui uma alternativa para o futuro desenvolvimento de Macau” assim como uma oportunidade de diversificação da economia, refere o Governo de Ho Iat Seng no relatório das Linhas de Acção Governativa para 2020. “Iremos estabelecer um novo sistema económico altamente aberto, dotado de regimes e mecanismos previamente negociados, criados e operacionalizados conjuntamente por Guangdong e Macau, de elevada categoria e características chinesas, capaz de agregar as vantagens dos “dois sistemas” e que constitua uma zona piloto para a cooperação regional e a plataforma para a concretização do princípio ‘um País, dois sistemas’”, pode ler-se no documento divulgado ontem pelo Chefe do Executivo. Na óptica do Governo, a Ilha da Montanha poderá proporcionar “novos espaços e condições para a diversificação adequada da economia de Macau” e resolver o “problema da falta de espaço e de recursos em Macau”. “O Governo acelerará a construção do projecto ‘Novo Bairro de Macau’ em Hengqin, dotando-o de funções integradas, como cuidados aos idosos, habitação, educação e saúde, a fim de criar em Hengqin condições favoráveis ao ensino, emprego, empreendedorismo, cuidados aos idosos, habitação e qualidade de vida dos residentes de Macau”. Ao mesmo tempo que for concretizada a ligação das infra-estruturas de Hengqin com as de Macau, proceder-se-á, gradualmente, à articulação entre os respectivos serviços públicos e sistemas de segurança social, refere ainda o relatório das LAG para este ano.