Recuperação económica e reforma da Administração Pública, nas primeiras LAG de Ho Iat Seng

As primeiras Linhas de Acção Governativa de Ho Iat Seng enquanto Chefe do Executivo deverão ser dominadas pelas medidas de recuperação económica face à Covid-19 e pela reforma da Administração Pública, anteviram Larry So e Sonny Lo, ao PONTO FINAL. Segundo os politólogos, a reforma do sistema político e a Lei Sindical estarão ausentes do discurso do Chefe do Executivo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ho Iat Seng vai apresentar esta tarde as suas primeiras Linhas de Acção Governativa (LAG). O Chefe do Executivo, que assumiu funções a 20 de Dezembro do ano passado, vai dar a conhecer a linha política do seu Governo para 2020. Ao PONTO FINAL, os politólogos Larry So e Sonny Lo concordam naquilo que estará presente no discurso de Ho Iat Seng – medidas de alívio económico pós-coronavírus e reforma da Administração Pública – e também naquilo que não fará parte das linhas governativas – Lei Sindical e sufrágio universal. Além disso, Larry So acredita que a integração de Macau na Grande Baía terá destaque nestas LAG, já Sonny Lo pensa que um dos enfoques poderá ser a redução de restrições nas fronteiras com Hong Kong.

Quanto à reforma da Administração Pública, prometida por Ho Iat Seng antes das eleições, Sonny Lo, especialista em assuntos de Macau e Hong Kong, diz que “podemos esperar que sejam adoptadas algumas medidas de simplificação, como a simplificação dos processos de licença, de acesso a documentos, ou serviços do Governo”. O Comissariado da Auditoria e o Comissariado contra a Corrupção deverão ser “fortalecidos” para que a eficiência seja “consolidada”, adianta.

Para Sonny Lo, as LAG deste ano deverão ser focadas na implementação de “uma série de medidas de alívio, que deverão ter como alvo todos os sectores da sociedade, incluindo PME, trabalhadores e desempregados”. E afiança: “A curto prazo, ele [Ho Iat Seng] vai apresentar mais medidas de alívio e pacotes de ajuda para aliviar todos os sectores da sociedade, espera-se isso”.

Como forma de minimizar os efeitos do coronavírus na economia, “o primeiro passo para Macau deverá ser relaxar as restrições nas fronteiras com Hong Kong, enquanto lida com a fronteira com o interior da China de maneira mais cautelosa”, indica o politólogo da região vizinha, explicando que “a população relativamente pequena de Macau não conseguirá gerar consumo interno”.

HABITAÇÃO, RENOVAÇÃO URBANA E TURISMO

A habitação pública, na opinião de Sonny Lo, também será um dos pontos-chave das LAG: “Ele vai acelerar a construção de mais unidades de habitação, para que mais residentes de Macau possam ter acesso a unidades de habitação económica e habitação social nos próximos anos”. Além disso, a construção de mais unidades de habitação pública pode servir para gerar emprego, acredita.

“Também no que toca à renovação urbana, acho que Macau pode fazer um pouco mais, porque muitos edifícios estão muito velhos e degradados”, afirma, detalhando que Macau necessita de um “plano abrangente” que permita que “edifícios velhos sejam demolidos e edifícios novos sejam construídos”. Também neste processo, diz, seriam criados novos postos de trabalho “num curto período de tempo”. “Habitação pública e renovação urbana devem pertencer às prioridades do Governo, para que sejam criados postos de emprego em Macau num período relativamente curto de tempo”, sublinha o politólogo.

Outro tema que, na opinião de Sonny Lo, deverá estar na agenda de Ho Iat Seng, é o turismo. Segundo o próprio, os locais de interesse estão “muito congestionados e focados em poucos sítios”. “O Turismo deve também pensar em expandir os terminais marítimos e criar ‘ferries’ a ligar a península de Macau à Taipa, para que, quando a Covid-19 desaparecer, o turismo possa encontrar novas respostas dentro de Macau”.

LEI SINDICAL E SUFRÁGIO UNIVERSAL NÃO SERÃO PARA JÁ

Quanto à hipótese de o Governo avançar este ano para a elaboração de uma Lei Sindical, Sonny Lo acha que é pouco provável. “Acho que seria bom para Macau porque iria beneficiar os interesses dos trabalhadores, mas pode não ser a prioridade, já que a prioridade parecem ser as medidas de alívio económico, o desemprego, empresas falidas, o investimento em projectos de infra-estruras e a criação de postos de trabalho”. Recorde-se que Ho Iat Seng, ainda em Agosto último, tinha dito que iria fazer chegar à Assembleia Legislativa uma proposta de Lei Sindical quando tomasse posse. Além disso, o agora Chefe do Executivo tinha plasmado no seu programa eleitoral a intenção de “melhorar a qualidade da democracia”. Porém, a reforma política, que foi novamente pedida pela Associação Novo Macau na semana passada, deve ficar, mais uma vez, adiada: “Acho que o sufrágio universal poderá ser adiado nos próximos dois anos, porque a prioridade são os problemas socio-económicos”. “Em Macau, muito poucas pessoas estão interessadas no tema do sufrágio universal”, justifica o politólogo de Hong Kong.

Opinião semelhante tem Larry So. Questionado sobre se existe a possibilidade de o Governo avançar este ano para uma reforma política que contemple o sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo, o antigo professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM) responde: “Não, não”. “Não acho que ele vá sequer falar de uma reforma política. Ele vai dizer que esta não é a altura certa porque estamos a lidar com o coronavírus”, explica.

O politólogo também não acredita que seja desta que o Executivo avance para uma Lei Sindical e recorda o estudo feito pela Associação de Estudo de Economia Política de Macau e divulgado na semana passada, cujos resultados apontavam que não havia necessidade de legislação do género em Macau. Segundo Larry So, os resultados do inquérito vão influenciar a decisão de Ho Iat Seng. Ainda assim, o politólogo diz esperar que Ho avance para uma Lei Sindical ainda durante o primeiro mandato.

GRANDE BAÍA EM FOCO

Larry So antevê que os conteúdos das LAG deste ano vão ser centrados na recuperação económica pós-coronavírus. “Acho que serão anunciados mais fundos para revitalizar a economia. Acho que ele tem preparadas diferentes medidas para diferentes grupos”, antecipa.

Para Larry So, a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau terá, “definitivamente”, peso nas primeiras LAG de Ho Iat Seng. Larry So explica: “Nas LAG, o senhor Ho vai dizer como é que se pode fazer a comunicação com a zona da Grande Baía, como forma de encorajar as pessoas a aproveitar a zona da Grande Baía ou a participar nela activamente”. “A China quer revitalizar a economia e a zona da Grande Baía é uma parte importante desta revitalização. Mas precisamos de melhor coordenação e comunicação entre as diferentes cidades”, afirma o politólogo.

Sobre a reforma da Administração Pública, Larry So diz que “esta reforma terá a ver com a transparência do Governo e com a optimização dos procedimentos administrativos”. Larry So lembra a notícia avançada pela TDM – Rádio Macau, que indicava que a Direcção dos Serviços de Turismo iria transitar da secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura para a secretaria da Economia e Finanças, e diz considerar que “possivelmente será uma boa decisão”. A secretaria agora liderada por Elsie Ao Ieong “tem demasiados departamentos sob a sua tutela e, às vezes, o secretário não consegue lidar com todos estes departamentos, tão diferentes uns dos outros”.