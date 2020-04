Pereira Coutinho sugere rastreio de casos assintomáticos na Função Pública

José Pereira Coutinho, através de uma interpelação oral que ainda terá de ser agendada por Kou Hoi In, vai questionar o Governo sobre o rastreio de casos assintomáticos de infecção pelo novo coronavírus. Na interpelação, ontem remetida às redacções, o deputado pergunta quais são as medidas a serem implementadas pelas autoridades sanitárias locais para identificar os doentes assintomáticos e sugere “o rastreio do pessoal das Forças de Segurança de Macau (FSM) e posteriormente de toda a Função Pública”. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) questiona também qual a possibilidade de os particulares realizarem estes testes em laboratórios e clínicas privadas.

Pereira Coutinho pergunta ainda: “Dispõem as autoridades sanitárias, neste momento, de ‘kits’ de testes em número suficiente para testar toda a população, considerando que o Covid-19 tem uma elevada taxa de transmissão?”.

A 7 de Abril, aquando da reunião entre José Pereira Coutinho e Ho Iat Seng, a propósito das Linhas de Acção Governativa (LAG), o deputado já tinha pedido que os trabalhadores da Função Pública fizessem o teste de imunidade. Segundo Coutinho, na altura, o Chefe do Executivo terá concordado com a ideia.

Na interpelação oral que ainda será apresentada no hemiciclo, o deputado explica a importância de se conhecerem os números dos casos assintomáticos: “Os mais recentes estudos sobre o Covid-19 apontam que mais de 60% das transmissões ocorrem por meio de pessoas sem sintomas”. Pereira Coutinho diz ainda que “em Singapura e na cidade de Tianjin, por exemplo, respectivamente, cerca de 48% e 62% dos contágios tiveram origem em pessoas assintomáticas. “O infectado que não tem sintomas normalmente não toma os cuidados necessários com as secreções e em momentos de tosse e espirro, uma vez que não sabe que está doente, aumentando, assim, o risco de propagação”, assinala.

A.V.