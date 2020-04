Fundo de 10 mil milhões de patacas suportado pela Fundação Macau

Foi apresentada na passada sexta-feira, pelo Conselho Executivo, a nova proposta de alteração à Lei do Orçamento de 2020 para aprovação na Assembleia Legislativa (AL). Esta alteração orçamental prevê o reforço da despesa orçamental da Fundação Macau com o montante de 10 mil milhões de patacas como verba para a implementação de “medidas económicas de apoio contra a epidemia em resposta à pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”, lê-se na nota divulgada pelo Conselho Executivo. Esta verba será suportada pelos resultados acumulados dos exercícios anteriores da Fundação Macau.

O comunicado detalha que, face à actual situação, “será concedido o apoio pecuniário em causa por uma só vez, aos trabalhadores por conta de outrem, aos profissionais liberais, às empresas e aos estabelecimentos comerciais que reúnam os requisitos, procurando assim concretizar os objectivos de acção governativa de garantir o emprego, estabilizar a economia e assegurar a qualidade de vida da população”.

Recorde-se que este fundo de 10 mil milhões de patacas, que já foi apresentado pelo Executivo, contemplará a atribuição de 15 mil patacas a cada trabalhador local, uma nova ronda do cartão de consumo electrónico, cujo valor total será de cinco mil patacas, e apoios para as empresas entre as 15 e as 200 mil patacas.

A proposta do Governo sugere também o reforço de 3,6 mil milhões de patacas para suportar as despesas referentes à emissão da segunda ronda dos cartões electrónicos de consumo, que deverá arrancar em Agosto. Com estas alterações orçamentais, o valor da despesa do orçamento ordinário passa dos 110,9 mil milhões de patacas para os 114,6 mil milhões. O saldo ordinário integrado para o ano económico de 2020 continua a ser de 828,8 milhões de patacas.

A.V.