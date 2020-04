Estudantes do ensino secundário geral e complementar regressam à escola em Maio

As aulas do ano lectivo no ensino secundário geral e complementar vão recomeçar a 4 e 11 de Maio, respectivamente, para cerca de 27 mil estudantes. Em relação à reabertura das escolas dos ensinos primário, infantil e especial, o director da DSEJ assumiu que tudo irá depender da evolução pandémica. As autoridades anunciaram ainda três altas, ao 11.º dia sem novos casos registados em Macau.

Os alunos do ensino secundário complementar e do ensino secundário geral vão regressar às aulas nos próximos dias 4 de Maio e 11 de Maio, respectivamente, anunciou ontem Lou Pak Sang, director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. De acordo com o director da DSEJ, cerca de 27 mil alunos vão regressar à escola, onde será obrigatória a mediação de temperatura e o uso de máscara.

“Considerando a situação actual de Macau, e depois de ouvirmos os Serviços de Saúde, decidimos que as escolas do ensino superior complementar (10.º ao 12º ano) vão reabrir a 4 de Maio, e, no dia 11 de Maio, será a vez das escolas do ensino secundário geral (7º ao 9º ano) reabrirem”, começou por dizer Lou Pak Sang, acrescentando que o facto de Macau não registar novos casos há 11 dias pesou na decisão.

Apesar da reabertura das escolas do ensino secundário, o director da DSEJ assumiu que ainda não há uma data para a reabertura das escolas dos ensinos primário, infantil e especial, que vão precisar de “arranjos especiais”. “Neste caso, o reinício das aulas vai ser de uma forma mais flexível e não excluímos a possibilidade de não haver reinício. Se tudo correr com sucesso, posteriormente iremos avançar para os outros ensinos”, disse Lou Pak Sang.

Questionado sobre o método de avaliação para o que resta do ano lectivo, o responsável pela DSEJ admitiu que a passagem de ano será “mais flexível” e que as notas antes da suspensão das aulas, em Janeiro, devem ser uma referência. “A avaliação pode ser composta pela nota antes da suspensão. Quanto à passagem de ano, será tratada de forma mais flexível, não queremos apertar com a nota dos alunos”, disse Lou Pak Sang, acrescentando que o ano lectivo será mais curto, uma vez que termina a 31 de Julho, e praticamente não houve matéria nova em dois meses e meio.

Sobre as medidas de prevenção e controlo, o director da DSEJ não adiantou muitos pormenores, mas frisou que a medição de temperatura e o uso de máscara “serão obrigatórios”. “Aqueles que têm menos de cinco anos terão de manter uma distância mínima de um metro e não recomendamos que se sentem frente a frente”, acrescentou.

Em relação aos alunos transfronteiriços que enfrentam dificuldades no regresso a Macau, Lou Pak Sang adiantou que são cerca de três mil estudantes que permanecem em Zhuhai e na cidade de Zhongshan. “Através dos professores, iremos entrar em contacto com os estudantes transfronteiriços. Apelamos aos que têm familiares com casa em Macau que regressem o quanto antes, e aqueles que têm condições mais favoráveis podem pedir aos professores para voltarem e alojarem-se na escola”, disse.

No final da conferência, Lou Pak Sang revelou ainda que “são 13 mil alunos do ensino secundário complementar que vão regressar às aulas no dia 4 de Maio e 14 mil alunos do ensino secundário geral que vão começar no dia 11 de Maio”. Na conferência de imprensa, Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, anunciou mais três altas hospitalares, que agora vão cumprir 14 dias de observação médica em Coloane. Do total de infectados em Macau, 20 já receberam alta hospitalar e 25 ainda estão em recuperação.