Despedimento de Éric Sautedé coloca USJ em tribunal 

O Tribunal de Última Instância (TUI) decidiu a favor do politólogo, no processo movido por Éric Sautedé contra a Universidade de São José, que terá de responder no Tribunal Judicial de Base. O académico francês, despedido em 2014, alegadamente por manifestar uma opinião política, pede mais de um milhão de patacas de indemnização por danos morais e patrimoniais. Éric Sautedé assume que não esperava esta decisão do TUI.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O despedimento de Éric Sautedé da Universidade de São José (USJ), em 2014, vai ser avaliado pelo Tribunal Judicial de Base (TJB), depois de o Tribunal de Última Instância (TUI) ter decidido, no início deste mês, a favor do politólogo francês no recurso interposto, avançou a Rádio Macau no sábado. O antigo professor da USJ alega que o seu despedimento violou os direitos fundamentais consagrados na Lei Básica, e pede uma indemnização por danos morais e patrimoniais.

Depois de perder no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Segunda Instância, o acórdão do TUI, divulgado pela Rádio Macau, indica que o TJB vai ter de avaliar se o despedimento do politólogo francês foi ilegal e contrário aos direitos fundamentais. Em declarações ao PONTO FINAL, Éric Sautedé assumiu que não estava à espera desta decisão, uma vez que as suas expectativas eram “bastante baixas”. “Dado o que aconteceu na primeira e na segunda instâncias, as minhas expectativas eram bastante baixas”, começou por dizer o investigador, especialista em política chinesa contemporânea. “A reacção à decisão do Tribunal de Última Instância é muito positiva. É a primeira vez que isto me dá alguma esperança, e estou ansioso para ver a outra parte no tribunal, onde vão ter de se explicar”, acrescentou.

Recorde-se que Éric Sautedé apresentou um pedido de indemnização no valor, no mínimo, de meio milhão de patacas, por danos morais, e uma compensação no valor de 885 mil patacas a título de danos patrimoniais, tendo como base as declarações do antigo reitor da USJ ao PONTO FINAL, em que Peter Stilwell assumiu que os comentários políticos do académico francês “contrariavam o princípio da Igreja Católica de não intervenção no debate político de Macau” e que “estariam a prejudicar a imagem da universidade”. Ora, o TJB alegou que não tinha competência para avaliar a questão quando recebeu o caso, alegando que as declarações de Stilwell foram feitas já depois do despedimento de Sautedé, e que, “no âmbito de processo laboral, discutem-se sempre questões de natureza intrinsecamente patrimonial, por exemplo, subsídio de alimentação, (…) e não questões de natureza não patrimonial (moral)”, indicando que a lei permite o despedimento sem justa causa.

“ESPERO SER COMPENSADO”

Questionado sobre a possibilidade de avaliação do seu despedimento em 2014, Éric Sautedé referiu que espera ser compensado, uma vez que todo o processo foi muito prejudicial para a sua carreira. “Espero ser compensado, sinceramente, depois de o caso ser reexaminado pelo Tribunal de Primeira Instância. A forma como fui despedido foi muito prejudicial para mim na altura, e nos anos seguintes”, assinalou Sautedé, acrescentando que as justificações para o seu despedimento foram esclarecidas, na altura, por Peter Stilwell, “tanto nas declarações que fez ao PONTO FINAL, como na carta que enviou aos funcionários, alunos e ex-alunos a 25 de Junho de 2014, quando eu ainda trabalhava na USJ”.

“Sou cientista político e especialista em política chinesa contemporânea. Um dos meus tópicos de pesquisa diz respeito à política de Macau e argumentei, de um ponto de vista puramente académico, que faltava uma lei sobre partidos políticos em Macau, e que isso serviria melhor a comunidade em vez de haver listas ‘ad hoc’ formadas no momento das eleições”, justificou Sautedé, acrescentando ainda que, enquanto “indivíduo particular, escrevia uma coluna quinzenal no Macau Daily Times, na qual, às vezes, criticava bastante o Governo, mas isso foi feito no âmbito da minha esfera privada”.

No acórdão divulgado pela Rádio Macau, o TUI refere que Sautedé imputa à USJ “condutas atentatórias de direitos fundamentais”, e alega que a “’extinção do vínculo laboral’ ocorreu de forma ‘camuflada’ e irregular”. “A Lei Básica é clara sobre isso no artigo 25º (sem discriminação por muitos motivos, incluindo motivos políticos) e no artigo 27º (liberdade de expressão e de imprensa). O artigo 40º também indica que o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos se aplica em Macau. Esses direitos são válidos na íntegra ou estão de acordo com a interpretação de um reitor de uma universidade?”, questionou Sautedé.

Ainda de acordo com a informação veiculada pela TDM, o TUI considera que a forma como o politólogo avançou na justiça obriga o TJB a julgar o pedido de indemnização por danos morais, uma vez que o académico alegou “ter sofrido em consequência (directa) das ‘afirmações e notícias’” do antigo reitor, que, de acordo com Sautedé, “indicam uma ‘conduta irregular e ilícita’ assumida aquando da vigência e em virtude da relação laboral’”.

Questionado sobre a possibilidade de terem existido pressões para o seu despedimento da USJ, Éric Sautedé joga à defesa: “O que eu acredito é irrelevante aqui. As pressões são o que as pessoas fazem delas, como lidam com elas. Com as pressões, as pessoas podem abraçar totalmente, cooperar, ceder ou, pelo contrário, resistir e possivelmente mudar a situação para um bem maior… Acha que os reitores da Europa, dos EUA ou de Hong Kong não estão sujeitos a múltiplas formas de pressão?”, disse.