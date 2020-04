Agnes Lam deu a cara pelo regresso dos residentes que estavam em Hubei e pela mulher atacada pelo marido com óleo a ferver. As causas que tem defendido, conta em entrevista ao PONTO FINAL, têm-lhe valido um chorrilho de críticas. A sociedade de Macau, nota, é mais diversificada do que a economia: há quem seja liberal, há quem seja conservador e “há muitas pessoas muito egoístas”. Ao Governo, Agnes Lam aponta a falta de transparência e a dificuldade na comunicação. Para a deputada, estas são características herdadas do tempo da administração portuguesa.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Mais transparência e melhor comunicação, é o que Agnes Lam pede ao Governo de Macau. Em entrevista ao PONTO FINAL, a deputada aponta falhas ao Executivo, referindo-se à forma como as autoridades lidaram com o resgate dos residentes que estavam na província de Hubei. Apesar de achar que o Governo tem lidado bem com a epidemia, a deputada diz que “as pessoas têm estado às escuras” e que a “mentalidade colonialista” foi deixada pelos anos de administração portuguesa. “Precisamos de um período de descolonização”, afirma, apontando que “o Governo tem medo de ser criticado ou questionado publicamente”. Agnes Lam recorda que foi criticada por residentes de Macau quando fez pressão junto do Executivo para que fosse buscar os residentes que estavam em Hubei e também quando ajudou Lao Mong Ieng, a mulher atacada pelo marido com óleo a ferver, houve quem se insurgisse contra a deputada. “Nós temos muitos problemas sociais que distorcem a mente das pessoas”, assinala Agnes Lam, que diz estar “no meio da estrada”. “Eu quero estar no meio porque, assim, o Governo pode ouvir-me”, assume.

Esteve envolvida desde o início no caso dos residentes de Macau que estavam retidos na província de Hubei. Como foi lidar com todo esse processo?

Comecei a envolver-me bastante cedo, logo que a cidade [Wuhan] ficou isolada. Comecei a receber mensagens no Facebook de residentes a dizer que estavam retidos em Wuhan e que queriam voltar. Na altura, eu sabia que não havia maneira de eles voltarem, por isso disse-lhes só para manterem a calma. Na altura, Hubei estava mergulhada no caos. Comecei por dar conselhos. Depois começou a haver cada vez mais casos, mais pessoas que me contactavam, eu só pedia que fossem pacientes. Depois de esperar 14 dias, comecei a contactar o Governo, a perguntar se havia alguma maneira de os ajudar a regressar. O Governo disse que já tinha recebido alguns pedidos de ajuda, tinham um grupo de WeChat e pediram aos residentes que preenchessem um formulário e que os contactassem. No início também tentei enviar máscaras, mas era impossível porque as estradas estavam bloqueadas. A certo ponto, tinha dez famílias a tentarem contactar-me. Depois, havia mães com bebés e o leite em pó tinha acabado. Eu sabia que não podia enviar nada para lá, por isso contactei as empresas privadas de entregas, e eles disseram que não podiam enviar nada para Hubei. Acho que o Governo também teve de contactar o Governo de Hubei e o Governo Central. Eventualmente, falei com a directora dos Correios e disse que era urgente, porque havia bebés sem leite em pó, com febre e a precisarem de medicamentos. A directora dos Correios foi muito útil, eu contactei-a à meia-noite e ela respondeu logo para podermos enviar os produtos no dia seguinte. Depois comecei a enviar leite em pó e medicamentos, por exemplo.

Alguns dos residentes que estavam em Hubei contactaram-na primeiro a si, em invés de contactarem o Governo. Porque é que acha que isto aconteceu?

No início, as pessoas não sabiam sequer que existia o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo. Agora o gabinete é conhecido, mas quando isto aconteceu eles não sabiam. No início, eu dei-lhes o número de telefone do gabinete. Quando eles ligaram e o Governo começou a ter conhecimento dos casos, formou um grupo no WeChat.

Houve o caso da mãe de um bebé, que estava na aldeia de Wangfan, em Hubei, que manifestou alguma desconfiança face ao Governo de Macau e às autoridades da aldeia. Ela tinha razões para desconfiar?

Eu não tenho bebés, mas eu conseguia perceber o que podia ir na sua cabeça. Ela chegou lá e o bebé tinha cinco meses, isso significa que tinha dado à luz não há muito tempo. Fisicamente, ela ainda não estava forte e, além disso, ter um bebé pequeno pode ter feito com que ficasse mais sensível. Ela precisava de conforto. Às vezes não lhe chegava informação concreta. As pessoas têm de ter mais empatia, talvez não tenham percebido qual era a sua situação. Ela disse-me que tinha pedido ajuda, anteriormente, às autoridades da aldeia e até a outros deputados, mas, na altura, ninguém podia enviar nada para lá, portanto ela perdeu a confiança nas pessoas. Eu tentei ganhar a confiança dela, falei com ela e, nos primeiros dias, ela estava de mau humor, só dizia: “Ninguém me quer ajudar, vou morrer aqui, o meu bebé está muito doente e ninguém quer saber”. Eu, possivelmente, compreendi melhor a sua situação psicológica e tentei ser paciente. Disse-lhe que, se não houvesse medicamentos, algumas substâncias naturais podiam ajudar a melhorar a condição do bebé. Fui dizendo isso. Ela estava psicologicamente em baixo, deprimida, e isso pode acontecer mesmo se estivermos saudáveis aqui.

O problema foi, então, falta de empatia por parte do Governo?

Também é muito difícil para o Governo, porque esse gabinete tinha apenas duas pessoas a atender todos os telefonemas das pessoas. O problema é que, na altura, ela não achava que falar com um psicólogo iria ajudar. Ela precisava era de produtos, medicamentos, leite em pó, por exemplo. Se ela falasse com um psicólogo, isso iria ser útil, mas, na altura, ela não confiava no Governo, por alguma razão. Houve muitos problemas de comunicação, mas, para ser honesta, não culpo o Governo.

O Governo fez o melhor que pôde?

Por um lado, sim. O problema foi o método. O Governo não percebeu o que eles estavam a sentir. Eles sabiam que não estavam bem e achavam que não estavam a ser ajudados. Então, foi-lhes dada a opção de falar com um psicólogo, e eles acharam que o psicólogo só ia falar e não ia providenciar as ajudas práticas de que precisavam. Se se enviasse um oficial do Governo para falar com as pessoas, isso seria mais útil, para perceber o que é que precisam e garantir que iriam dar aquelas ajudas. Eles não queriam falar com psicólogos, eles precisavam de bens palpáveis. O método foi errado.

Já se encontrou com a mãe e o bebé aqui em Macau?

Não, não. Eles terminaram a quarentena e agora estão em casa. Quando chegaram, eles mandaram mensagem a agradecer.

Qual é que é a sua opinião relativamente ao plano de resgate dos residentes que estavam em Hubei? Foi demasiado tarde?

Na verdade, eu acho que foi no tempo certo. É preciso ver o que se estava a pensar em Macau e em Hubei. Eles tinham regras muito apertadas. O período de incubação mais longo é de 28 dias, por isso, se estivessem lá há 28 dias e não tivessem nada, seria bom que eles pudessem regressar. Concordo com o Governo, era preciso garantir que não regressasse ninguém infectado. Também em Macau, a população tinha de estar preparada para aceitar que essas pessoas regressassem. Na verdade, acho que foi um bom ‘timing’. Mas acho que a forma como o Governo anunciou o plano causou grandes problemas. Na altura, o director dos Serviços de Saúde disse que seria muito perigoso ir buscá-los, que seria de alto risco, e isso fez com que as pessoas se sentissem muito desconfortáveis com a ideia. Mas fico contente por toda a gente ter chegado bem, prova que foi uma boa decisão.

Houve quem dissesse que o Governo só agiu devido à pressão da imprensa. Concorda?

Não. Acho que pode ter havido pressão da imprensa, mas, ao mesmo tempo, o Governo também acreditou que era boa altura para os trazer de volta. O Governo de Hong Kong também estava a trazer os seus residentes, então, o Governo de Macau iria fazer má figura se não o fizesse. Além disso, eles também precisavam de aprovação por parte de Hubei e Hubei acabou por aprovar. Eles não tinham desculpa.

Como vê as medidas de prevenção epidémica do Governo de Macau?

Acho que o Governo tem estado bastante bem, desta vez. Começámos muito cedo com as restrições nas fronteiras, fomos cuidadosos. Fomos uma das primeiras regiões a medir a temperatura das pessoas que chegavam de Wuhan. Mais tarde, pediam a quem chegava de Hubei que ficasse em quarentena ou pediam-lhes que voltassem para casa. Acho que isso foi muito bom para controlar os casos importados desde o início. Na questão das máscaras, o Governo também esteve bem. Claro que é fácil para Macau fazê-lo, comparativamente com Hong Kong, porque temos muito menos população. Mas acho que o Governo foi muito rápido. Também as medidas económicas têm sido boas. Podemos sempre criticar, dizer que não é suficiente e que podemos fazer mais, mas acho que a maioria das medidas que o Governo tem implementado, desta vez, têm sido eficazes.

A propósito das restrições de entrada, a certa altura, o Governo de Macau proibiu a entrada de trabalhadores não-residentes estrangeiros. Terá sido justo?

Acho que eles podiam ter dado algum tempo para que eles pudessem regressar. Mas, ao mesmo tempo, não me oponho a isso. O Governo podia ter dado mais um dia para que as pessoas pudessem voltar, mas, ao mesmo tempo, temos de perceber que havia muita ansiedade local. Tem sido sempre assim: encontrou-se alguém [infectado] de Hubei e bloqueou-se quem vem de Hubei, por exemplo. O que acontece é que o Governo olha sempre para os números. Sempre que há casos confirmados vindos de determinada região, o Governo tem actuado. Deviam ter anunciado [a medida] publicamente, a bem da transparência, e explicado que ninguém estava a ser discriminado e que, assim que se se verificassem casos de determinadas zonas, se iria fechar as fronteiras com essas zonas. Eles têm de explicar as razões pelas quais tomam medidas do género e isso é algo que eu tenho vindo a pedir. Porque agora eu percebo que existe uma lógica, mas fui eu que a percebi sozinha, não a obtive da parte das autoridades. Eu tenho tentado explicar ao Governo que é preciso haver conhecimento colectivo sobre o que está a acontecer, sobre cada medida, para que todos as conheçamos. Nós somos humanos, temos cérebro. Quando o Governo anuncia qualquer medida, seria muito importante que houvesse informação transparente. Mesmo que seja uma explicação médica, difícil de compreender, eles devem dizer-nos na mesma. Isso não aconteceu, o que aconteceu foi que apareceram mais casos e fecharam imediatamente as fronteiras. Nós aceitamos, desta vez, mas só porque estas são medidas de emergência mais ou menos de tempos de guerra, portanto, aceitamos. Mas, em dias normais, não devemos aceitar que o Governo faça isso, tem sempre de dar uma explicação para a decisão. Temos sempre de nos certificar que eles o fazem.

Acha que o Governo tem dificuldades de comunicação com a população?

Sim. Eles tentam excessivamente defender a sua posição, não sei porquê. Eu tenho uma visão diferente das coisas. Às vezes os governantes têm demasiado medo de ser criticados ou de ser questionados. Como professora, estou sempre a ser questionada. Estamos sempre a ouvir pessoas que concordam connosco e pessoas que discordam. Estou habituada a isso, por isso, até quando discordo do Sulu Sou ou do Coutinho, eu digo-lhes, e se discordo do Governo, eu digo. Talvez o Governo tenha medo. O Governo tem medo de ser criticado ou questionado publicamente.

Voltando ao tema dos trabalhadores não-residentes que foram proibidos de entrar em Macau, não vê essa medida como discriminatória?

Pode ser vista como discriminatória, mas tenho de dizer que, desde o início, começámos a bloquear as pessoas que vinham do interior da China e isso também gerou muitas críticas, dizendo que havia discriminação face a quem vinha do interior. Eu recebi muitas críticas quando propus que houvesse mais controlo fronteiriço. Eu pedi que o Governo encontrasse todas as pessoas de Hubei que estavam em Macau. Não pedi ao Governo que os expulsasse, pedi que lhes medisse a temperatura duas vezes e que os impedisse de ir aos casinos e que ficassem nos hotéis. Recebi bastantes críticas por parte dos residentes de Macau, dizendo que se tratava de compatriotas e que não se podia bloquear a entrada. As pessoas não gostaram. Houve dois ou três dias em que eu nem consegui dormir, porque recebia constantemente críticas e discursos de ódio a pedir que me explicasse. Eu só disse que era uma medida médica. É um corpo humano que transporta o vírus. Quando é uma ave, mata-se a ave, quando é um porco, mata-se o porco. Mas isto é num ser humano, não podemos matar. Há um grande número de trabalhadores não-residentes chineses que não podem voltar que escrevem nas ruas que Macau está a discriminá-los. Em Zhuhai e Zhongshan, escrevem nas ruas e nas redes sociais a dizer que há discriminação.

Mas eles continuam a poder entrar, têm de cumprir uma quarentena de 14 dias.

Eles têm de fazer a quarentena, mas o preço é de cerca de um mês de salário, por isso eles acharam que esta era uma maneira ligeira de fazer com que eles não entrassem. Viram como uma maneira ligeira de discriminação. Eu percebo o sentimento dos trabalhadores não-residentes estrangeiros que não podem voltar, eles pensam: “Mas porque é que eu não posso voltar? Eu contribuo para a sociedade”. Mas, ao mesmo tempo, temos de olhar para a natureza desta doença infecto-contagiosa. Temos de bloqueá-la. Eu fui a única que não foi ao encontro de Ano Novo Chinês este ano, porque eu tinha estado em Pequim, Hebei e Cantão antes do Ano Novo Chinês. Por isso, disse aos meus irmãos e irmãs que não ia ao encontro. Eles ficaram zangados, acharam que eu estava a ser demasiado cautelosa, exagerada, mas eu achei que tinha razão. Depois disso, eu não saí de casa por mais de 25 dias. Quando começámos a bloquear os trabalhadores do continente, os trabalhadores estrangeiros não foram bloqueados, então eles diziam: “Porque é que os ‘guai lou’ não foram bloqueados? Porque é que os ‘guai lou’ podem entrar e sair e nós, que somos chineses, não podemos?”. Todos os grupos têm o mesmo receio, mas o que nós temos de fazer é comunicar com eles, para que eles compreendam que são decisões médicas, não são decisões discriminatórias. Temos de ajustar as nossas vidas e perceber que a situação é muito grave. Temos de comunicar com mais empatia e explicar que estas medidas são necessárias para bloquear o vírus.

Quais devem ser as prioridades para as Linhas de Acção Governativa deste ano?

As Linhas de Acção Governativa têm de ter como prioridade a protecção dos salários dos trabalhadores e a manutenção dos empregos. Gosto da ideia do ensino subsidiado, mas é preciso ser-se competente. Fez-se isso em 2003, durante a SARS, e, na altura, era um sistema bastante primitivo, os trabalhadores da construção civil que não tinham emprego tinham umas aulas sobre a história de Macau. Eles não ouviam, ficavam só na sala de aula para depois receberem um subsídio. Desta vez, devem aprender ideias básicas sobre construção civil, aprender como resolver problemas de infiltração de água nos edifícios, que é um problema recorrente em Macau. Eles devem aprender para depois poderem resolver esse tipo de problemas na cidade. Coisas que beneficiem a cidade.

Também esteve envolvida no caso da mulher que, em Julho de 2018, foi atacada pelo marido com óleo a ferver. Em que fase de recuperação é que a senhora está?

Ela tem tido muito azar. Nós fomos ao Reino Unido no ano passado, em Abril, e combinámos que voltaríamos em Dezembro. Depois, ela tinha um ‘check-up’ marcado em Hong Kong, para Novembro, mas sempre que ela tinha consulta marcada para o hospital havia protestos, portanto a consulta foi sempre cancelada. Não foi possível ir a essa consulta antes da consulta de Dezembro [no Reino Unido], por isso também adiámos a do Reino Unido para Janeiro. No entanto, começou a nascer pele nova na cara, que ficou demasiado grossa, bloqueando o músculo, e fez com que ela não conseguisse mastigar, ela não conseguia comer. Deixou de conseguir comer no final de Dezembro ou início de Janeiro, depois precisou de uma cirurgia plástica para remover essa pele. Depois, quando pudemos voltar a marcar a operação no Reino Unido, ficou para Abril. E agora, a epidemia. Ninguém consegue prever quando é que ela poderá ir ao Reino Unido fazer a operação.

Ela já se encontrou com o filho?

Sim, já se encontrou com o filho três vezes. Ela mandou-me mensagem. O filho deu-lhe a mão, andou com ela. Ela estava muito feliz e o pai [da vítima] também.

Tem usado a sua posição enquanto deputada para defender determinadas causas. Sente-se confortável nesse papel?

Sim. A Lei Básica e o Regimento da Assembleia dizem que nós temos de aprovar leis e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. Se as pessoas me pedem ajuda é porque estão realmente desesperadas. É isso que eu penso. Eu tenho de ajudar qualquer pessoa que entre no escritório, porque eles não têm mais locais onde se possam dirigir. Eu fui a terceira deputada a quem a Mong [a mulher vítima de violência doméstica em Julho de 2018] recorreu. Quando ajudei a Mong, por ela não ser residente permanente, muitas pessoas criticaram-me na internet, dizendo que eu estava a ajudar aqueles que vinham para Macau para ficar com o bilhete de identidade de Macau.

Houve quem dissesse isso?

Muitas pessoas. Eu tenho tudo guardado porque eu quero escrever um artigo sobre isso. Eu fiquei chocada. Pessoas a dizer que ela não é local, que é do interior da China, e que as mulheres do interior são gananciosas e querem vir para Macau para ficar com o bilhete de residente de Macau. E as pessoas criticavam-me por ajudá-la. Normalmente não me perturba que as pessoas me critiquem, eu estou habituada, mas quando as pessoas me criticam por estas situações… No caso da mulher, diziam que ela devia ter feito alguma coisa de errado, para que o marido ficasse tão irritado. É com isto que eu lido.

O que é que isso diz da sociedade de Macau?

A sociedade de Macau é muito diversa, ainda que a economia não seja diversa. Nós partilhamos uma ideologia semelhante, mas ao mesmo tempo não partilhamos. Nós temos muitos problemas sociais que distorcem a mente das pessoas. Nós não temos debate público suficiente para falar sobre determinado assunto. Ainda bem que falámos há pouco da questão da discriminação, nós devemos falar sobre isso, se há discriminação ou não. Não devemos evitar. Em Macau, a ideologia é diversificada, mais diversa do que nós pensamos. Há quem seja mais liberal, há pessoas muito conservadoras, há muitas pessoas muito patrióticas, e há muitas pessoas muito egoístas, devo dizer. Em Macau, isto é muito visível. Eu não culpo ninguém. Por isso é que a transparência é muito importante. Podemos não concordar uns com os outros, mas, pelo menos, temos de compreender as razões. Assim, eventualmente vamos poder chegar a algum tipo de consenso. No caso da Mong, eu combati contra quem me criticava na internet. Só dizia que, em qualquer circunstância, independentemente daquilo que possa ter acontecido, a violência doméstica não tem justificação. Eles vieram atrás de mim como um exército, mas eu respondi até que eles deixassem de vir. Eu só reagi para não permitir que as pessoas pensem que podem envergonhar a vítima, isso não está certo.

O Governo fala muito em consensos. Porquê? Esta procura pelos consensos pode ajudar nestas divisões?

O Governo tenta alcançar consensos, mas de forma privada, não em público. Eles tentam encontrar consensos através das maiores associações. Não é suficiente nem bom para que uma sociedade cresça junta. Se eles o fizessem de uma maneira mais aberta, isso seria útil para a sociedade, porque, ainda que toda a assembleia concorde com certo aspecto, muitas pessoas continuam sem perceber a razão das decisões. As pessoas têm estado às escuras, e isso não é bom para a sociedade. Na última década, talvez o Governo tenha recebido muitas críticas e algumas pessoas perderam a confiança no Governo. Dantes havia um Governo colonial, e um Governo colonial não ouve os cidadãos. As políticas do governador vinham de Portugal. Em Macau, nós herdámos isso. Não estão habituados a falar com as pessoas. Os governadores de Macau foram todos coronéis, eram militares, estavam aqui para dar ordens. Eu vejo as coisas de uma perspectiva histórica e vejo que ainda existe uma mentalidade colonialista. O Governo aprendeu coisas com o Portugal moderno e democrático, aprendeu coisas com a China. Precisamos de um período de descolonização, de aprender formas mais democráticas de lidar com as coisas. Isso leva tempo, mas é importante que o Governo e a população estejam cientes disso. Às vezes eu critico o Governo, mas às vezes também me contenho um pouco, porque sei que, se criticar demasiado, eles vão ter medo e vão recuar. É preciso dar-lhes espaço.

Não assume uma posição de deputada de oposição. Porquê? Um papel mais conciliador é-lhe mais útil nos casos que defende?

Sim. Eu posso ser mais agressiva ou tentar comunicar, mas tento fazer as duas coisas. É por isso que, quando concorri às eleições, eu disse que iria estar no meio da estrada, porque, uma vez que nos assumamos como sendo da oposição, eles pensam: “Tu és da oposição, porque é que te iria ouvir?”. E, se formos pró-Governo, eles dizem-nos o que fazer. Eu não tenho uma ligação forte com o Governo. Nós precisamos de ter mais pessoas que sejam independentes. As minhas posições não são claras, tenho de avaliar cada situação. Nós precisamos de todos os tipos de pessoa, da oposição, pró-Governo. Mas eu quero estar no meio porque, assim, o Governo pode ouvir-me. E se o Governo estiver bem, eu posso dizer que o Governo esteve bem, e se eu critico não é por estar na oposição, critico por achar que o Governo não esteve bem. Precisamos de ter equilíbrio, caso contrário não sabemos o que está certo e errado. Claro que estar no meio da estrada é difícil, é difícil fazer o equilíbrio. Às vezes recebo críticas dos dois lados, mas eu sinto-me bem com este papel.