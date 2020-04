Mais dois residentes receberam alta na China continental

O Governo isentou um residente que se encontrava em Taiwan de apresentar teste negativo de Covid-19 na chegada a Macau, mas sublinhou que não vai flexibilizar as medidas restritivas devido a um caso excepcional. Na conferência de imprensa de ontem, Leong Iek Hou, representante dos Serviços de Saúde, revelou que mais dois residentes infectados que se encontram na China continental tiveram alta hospitalar.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, referiu ontem que as autoridades de saúde autorizaram a isenção da apresentação obrigatória de relatório médico – que se exige aos residentes para comprovar que não estão infectados antes do embarque – a um residente em Taiwan que tinha apresentado esse pedido de modo a voltar a Macau para assistir ao funeral de um familiar. Na conferência de ontem, Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo dos Serviços de Saúde, anunciou a alta hospitalar de mais dois residentes infectados que se encontravam em internamento na China continental, restando ainda um paciente infectado em Xangai.

Lo Iek Long informou que o estado da doente do 18º caso de infecção por Covid-19 já estabilizou, e que a paciente já não precisa do baixo fluxo de oxigénio. Entretanto, o clínico referiu que mantém o registo de “caso grave”, a fim de evitar a possível confusão provocada no público relativamente aos números já apresentados. Até ao dia de ontem, o oitavo dia consecutivo sem novos casos, o número de casos diagnosticados em Macau mantém-se em 45.

Leong Iek Hou adiantou ontem que dois residentes de Macau hospitalizados em Pequim e Guangzhou, tinham tido alta hospitalar. Actualmente, referiu, três dos quatro residentes já estão libertados, menos o paciente que continua internado em Xangai. Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, afirmou que o Centro de Gestão de Crises de Turismo recebeu, com origem no Reino Unido, 27 chamadas relacionadas com consultas e pedidos de ajuda. Dessas, disse, 20 não foram identificadas.

Questionado sobre a possibilidade de certas farmácias on-line venderem reagentes para testar o Covid-19, Lo Iek Long disse que as autoridades não tinham conhecimento dessa questão, alertando que todos os medicamentos vendidos na cidade têm de ser autorizados pelo Governo. Caso contrário, explicou, trata-se de venda ilegal e os resultados obtidos com esses medicamentos também não seriam reconhecidos.

Na conferência de ontem, foi referido também um caso específico em que um residente em Taiwan tinha sido dispensado da apresentação obrigatória de um relatório clínico de teste de ácido nucleico. Esse residente, segundo indicou Lo Iek Long, recorreu às autoridades para poder regressar a Macau para assistir a um funeral de família. “Esse residente disse que não tinha conseguido pedir esse relatório médico às autoridades de Taiwan. Depois da análise dessa situação, decidimos isentá-lo de apresentar esse relatório clínico. Mas, afinal, ele conseguiu esse relatório antes do embarque.”, detalhou Lo Iek Long.

Segundo comunicado divulgado pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Coronavírus, os residentes que voltarem de Taiwan estarão isentos do teste de ácido nucleico. Porém, após chegada a Macau, serão sujeitos igualmente à realização desse teste e à quarentena obrigatória, nos locais designados, durante um período de 14 dias. As autoridades sugerem ainda o adiamento de funerais, com o objectivo de prevenir o surto comunitário de epidemia.

Questionado sobre quais condições em que se permite a isenção do comprovativo, o clínico indicou que o Governo não irá atenuar as restrições devido a um caso de excepcional, enfatizando: “de momento, temos só esse único caso, que se trata de uma situação excepcional. Por isso, para já, não vamos estabelecer um critério de isenção nem normalizar essa excepção”. A mesma resposta foi dada por Inês Chan, que aconselhou ainda que, tendo em consideração a saúde e a segurança da população, se evitem deslocações de avião, em que disse existir um “risco de infecção relativamente alto”.

Na conferência, Lo Iek Long apelou também a que se evitem viagens de turismo durante esta altura, reafirmou que as medidas restritivas implementadas pelo Governo, destinam-se à protecção da segurança e saúde do público. A não ser que se trate de deslocações justificadas por necessidades especiais, referiu o médico, os Serviços de Saúde e os serviços públicos não vão efectuar testes de ácido nucleico aos residentes que pretendam viajar.

Kam Kit Leng, chefe da Divisão de Serviços para Idosos do Instituto para os Assuntos Sociais (IAS), adiantou ontem que o organismo, com o apoio sete equipas de cuidadores domiciliários e do serviço “Peng On Tung” (linha de apoio de emergência de 24 horas), tem prestado serviços domiciliários, incluindo entrega de refeições e limpezas de casa, a mais de 5700 residentes vulneráveis, como idosos e famílias com membros deficientes. O organismo diz ter ajudado ainda cerca de 6000 residentes necessitados a fazer a inscrição e levantamento dos cartões de consumo electrónicos.