Lei do salário mínimo passa na especialidade, com críticas dos deputados

O sector industrial da Assembleia Legislativa assinalou reservas quanto à “implementação radical” de uma proposta de lei que poderá “afectar o mercado laboral”. Alguns deputados elogiaram a garantia de uma protecção salarial básica em Macau, mas criticaram alguns aspectos do diploma, nomeadamente a exclusão de trabalhadores com deficiência. O secretário para a Economia e Finanças assinalou que o salário mínimo de 6.656 patacas por mês vai contemplar mais de 23 mil trabalhadores, entre eles, 3.100 são residentes.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram ontem, na especialidade, a proposta de lei do Governo de alargamento do salário mínimo a grande parte dos trabalhadores de Macau, mas que deixa de fora os trabalhadores domésticos e trabalhadores com deficiência. A votação na especialidade da proposta de lei “Salário mínimo para os trabalhadores” levantou dúvidas e algumas críticas da parte de vários deputados, mas acabou por ser aprovada. A lei vai entrar em vigor no dia 1 de Novembro e irá beneficiar mais de 23 mil trabalhadores, do quais 3.100 são residentes, de acordo com o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong. Os deputados levantaram dúvidas sobre o artigo 9º, que prevê a revisão da lei de dois em dois anos, e houve quem criticasse a exclusão dos trabalhadores com deficiência.

Na resposta às dúvidas dos deputados sobre a exclusão dos trabalhadores com deficiência na proposta de Lei de salário mínimo, Lei Wai Nong recordou que o Governo irá implementar medidas de apoio ao subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para os trabalhadores com deficiência, assegurando, deste modo, que a remuneração desses trabalhadores seja do mesmo nível do salário mínimo, que, a partir de 1 de Novembro, será de 6.656 patacas/mês, 1.536 patacas/semana; 256 patacas/dia; 32 patacas/hora. “O Governo tem dito que vai elaborar um regulamento administrativo, porque é que não consta nada nesta proposta de lei?”, questionou a deputada Song Pek Kei.

Já Lei Wai Nong garantiu que, em relação ao regulamento administrativo independente, “tudo o que entre em vigor vai ser ao mesmo tempo”, e que, se houver lugar a um ajustamento do valor do salário mínimo, “vamos ter mais flexibilidade através do regulamento para fazer alterações”.

Confrontado com as críticas de vários deputados sobre a exclusão dos trabalhadores domésticos, o secretário para a Economia e Finanças frisou que não é discriminação tendo em conta a lei de base. “Temos de seguir o princípio de igualdade. Os trabalhadores não-residentes devem suprir as insuficiências dos nossos trabalhadores locais. Temos de proteger os trabalhadores não-residentes e não concordamos que seja uma exclusão dos trabalhadores não-residentes”, referiu. “São mais ou menos 3.100 trabalhadores beneficiados, e 20 mil são trabalhadores não-residentes que vão sair beneficiados disto. Sobre os trabalhadores domésticos, a remuneração base não pode ser inferior a 3000 patacas”, acrescentou Lei Wai Nong.

Outro dos pontos levantados pelos deputados foi o artigo 9.º, que prevê a revisão da lei do salário mínimo dois anos após a sua entrada em vigor. “O trabalho de reavaliação em cada dois anos, ao longo do tempo vamos fazer consultas e trabalhar nesse sentido. Vamos ouvir a sociedade e o Conselho Permanente, não vai demorar tanto tempo como os deputados imaginam. A condição ideal seria que os empregadores tivessem condições para fazer reavaliação de salários por eles próprios”, disse o secretário perante os cenários mais pessimistas de alguns deputados, que apontaram a próxima revisão salarial para 2025.

Nesta discussão, Sulu Sou foi o mais crítico: “O fosso entre ricos e pobres continuará a acentuar-se uma vez que o Governo baseou-se em dados de 2017 para definir o valor do salário mínimo e por isso há um desfasamento. Com a questão da revisão do regime do salário mínimo de dois em dois anos, os trabalhadores de limpezas e segurança vão ganhar 32 patacas por hora por incapacidade do Governo em fazer alterações ao artigo 9º, por isso votei contra nesta votação”.

Depois de aprovado o diploma na especialidade, Ella Lei sinalizou que há regras que têm de ser revistas em relação ao salário mínimo dos trabalhadores porque “a revisão dos salários dos trabalhadores de limpezas era de um ano e agora é de dois anos”. Song Pek Kei assinalou a exclusão dos trabalhadores com deficiência: “A aplicação do salário mínimo tem como objectivo a salvaguarda da camada mais vulnerável, mas os trabalhadores deficientes foram afastados. O salário mínimo tem de ser aplicado de acordo com a realidade de Macau, as pequenas e médias empresas são predominantes. O Governo não distribuiu da mesma forma o tratamento entre trabalhadores não-residentes, isso poderá afectar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas”.

Para Wang Sai Man, a implementação do salário mínimo em Macau foi uma decisão “radical” que poderá afectar o mercado laboral. “Mais de 90 % das empresas de Macau são pequenas e médias empresas. A implementação do salário mínimo de imediato vai trazer um impacto a todas as vertentes e pode afectar os custos das empresas. Se o valor do salário mínimo foi fixado demasiado alto pode levar a uma subida brusca da inflação e afectar a procura de trabalhadores, sabemos que a aplicação e a implementação do salário mínimo é um compromisso do Governo, que deveria ter sido implementado de forma gradual, com esta implementação radical pode afectar o mercado laboral”, disse o deputado eleito por sufrágio indirecto.

Em relação à inflação, o secretário para a Economia e Finanças garantiu que irá ser de 0,3%. “A taxa de inflação vai ser 0,3%, fizemos um estudo sobre Macau e verificamos que a inflação é leve”, afirmou.

Devolução do imposto profissional em meados de Maio

De acordo com a alteração à Lei do Orçamento de 2020, debatida e aprovada ontem, na especialidade, na Assembleia Legislativa, a Direcção dos Serviços de Finanças vai devolver, em meados do mês de Maio, o Imposto Profissional relativo ao ano de 2018. O Governo enquadra esta medida no pacote para aliviar as dificuldades enfrentadas pela população face ao impacto do novo coronavírus. O Executivo elevou ainda a percentagem e o valor limite da colecta do imposto profissional do exercício de 2018 a devolver, de 60% para 70% e de 14,000 patacas para 20,000 patacas.