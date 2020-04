Deputados questionam credibilidade do estudo sobre lei sindical com conclusões “absurdas”

Pereira Coutinho, Sulu Sou e Lei Chan U levantaram dúvidas sobre o estudo realizado pela Associação de Estudo de Economia Política para o Governo sobre lei sindical e criticaram a falta de objectividade de um trabalho que custou 900 mil patacas aos cofres do Executivo. Nas intervenções antes da ordem do dia, Sulu Sou acusou o Governo de querer atrasar a introdução de legislação que regule o funcionamento de sindicatos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O estudo encomendado pelo Conselho Permanente de Concertação Social para analisar o grau de conhecimento da sociedade relativamente à necessidade de uma lei sindical foi ontem alvo de críticas de Pereira Coutinho, Sulu Sou e Lei Chan U. Nas intervenções antes da ordem do dia, os deputados questionaram o Executivo sobre a divulgação de um relatório com conclusões “absurdas” e que custou cerca de um milhão de patacas ao erário público.

Antes da votação da alteração à Lei do Orçamento de 2020, Lei Chan U focou a sua intervenção na “interpretação correcta e divulgação do Relatório de estudo sobre a Lei Sindical”. “É de referir que há que estudar as formas de manter uma posição objectiva e justa, e de transmitir informação real à sociedade. Se a interpretação dos dados do estudo não for correcta, é provável que o público seja induzido em erro, afectando-se a credibilidade do relatório”, disse o deputado eleito por sufrágio indirecto.

Já Pereira Coutinho assinalou que o Governo deve ser “cumpridor da Lei Básica” e regulamentar a lei sindical e a negociação colectiva. O deputado atacou a credibilidade do estudo e levantou dúvidas sobre a isenção de quem o conduziu. “Muitos cidadãos perguntam quais foram os critérios na escolha por convite directo à Associação de Estudo de Economia Política de Macau e quais foram as premissas no cálculo dos valores na aquisição de serviços a esta entidade particular? Quais foram os critérios levados em consideração para concluir que a associação é independente? Donde vem essa independência? Este estudo foi uma perda de tempo e custou caro ao erário público”, referiu Pereira Coutinho sobre o estudo que custou cerca de 900 mil patacas.

“Uma curiosidade neste estudo é de que foram contratados ‘investigadores experientes’ para fazer inquéritos na rua ou em casa para recolha de amostras. Não se sabe, contudo, quem credenciou estes investigadores experientes, qual o seu grau académico e que experiência têm, que estudos fizeram no passado para atingir o pomposo qualificativo de investigadores experientes. Afinal quem são estes investigadores experientes?”, questionou ainda o deputado.

Na sua intervenção, Sulu Sou foi mais duro nas críticas ao relatório e acusou o Governo de ter o objectivo de adiar a introdução de uma legislação que regule o funcionamento de sindicatos. O vice-presidente da Associação Novo Macau apelidou ainda de “absurdas” as conclusões do estudo. “Estas conclusões absurdas são apenas a ponta do icebergue. É óbvio que o relatório é de má qualidade, e suspeita-se que, em conluio com o último Governo, exista alguma posição predefinida para atrasar a legislação com o estudo, fabricando conclusões para se continuar a atrasar”, disse Sulu Sou.

“Nos últimos 21 anos, o Governo e o hemiciclo têm-se esquivado repetidamente à produção legislativa desta lei, o que só nos envergonha. O actual Governo deve abandonar os estudos e investigações incorrectos, recusar negar o direito de associação sindical, e activar os trabalhos relacionados com o processo legislativo da ‘Lei sindical’, que é uma lei premente”, acrescentou.

Por sua vez, Lei Chan U pediu uma consulta pública sobre o assunto. “Peço ao Governo que reforce a divulgação, divulgue informações correctas, oriente a discussão racional na sociedade e crie um bom ambiente social para a consulta pública sobre a futura lei sindical.

Igualmente na sessão plenária de ontem foi aprovada na especialidade a proposta de alteração à lei de combate à criminalidade informática, diploma que irá permitir às autoridades acederem, no âmbito de uma investigação criminal, a dados informáticos armazenados fora de Macau ou em nuvem.

Pasta do Turismo passa para a tutela de Lei Wai Nong

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) vai deixar a tutela da secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura e vai passar para a pasta de Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, avançou ontem a TDM – Rádio Macau, adiantando uma das novidades que Ho Iat Seng vai anunciar na segunda-feira, aquando da apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG). Além disso, segundo a emissora, também vai ser anunciada a integração da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Além disso, Sou Chio Fai, director da DSES, deverá reformar-se em Agosto. Outra novidade será o facto de Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético passar a funcionar sob a alçada da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). Recorde-se que antes da eleição enquanto Chefe do Executivo, Ho Iat Seng tinha adiantado que um dos pontos fundamentais da sua liderança iria ter a ver com a reforma da Administração Pública. Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho mostrou-se optimista face a estas possíveis mudanças. “Devo dizer que é uma decisão positiva”, disse, comentando a integração da pasta do Turismo na tutela dos Serviços de Economia e Finanças. O deputado recordou que há dez anos já tinha proposto a integração da DST na pasta das Economia e Finanças. “É importante que o secretário para os a Economia e Finanças tutele também a Direcção dos Serviços de Turismo”, frisou. Relativamente à integração da DSES dentro da DSEJ, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) também disse ser “uma medida acertada”. “Há que pôr a casa em ordem, na medida em que há serviços a mais e há trabalhadores a mais nuns serviços e a menos noutros serviços”, concluiu o deputado.

A.V. com E.S.