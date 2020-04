Sulu Sou propõe três alterações à lei da habitação económica

O deputado e vice-presidente da Novo Macau apresentou ontem ao Governo três propostas de alteração à lei da habitação económica. As sugestões dizem respeito à idade mínima para a candidatura ao concurso, a proporção de candidatos no agregado familiar que devem ser residentes permanentes, e a reintrodução do sistema de lista de espera.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou entregou ontem ao Executivo, na Sede do Governo, três propostas de emendas referentes à “Alteração à lei de habitação económica”, exigindo que, para concorrer à habitação económica, se introduza a idade mínima de 18 anos, se inclua mais de metade de residentes permanentes nas inscrições em grupo, e se reactive a lista de espera dos inscritos, em vigor antes de 2011. O deputado disse esperar que, na eventual alteração à lei da habitação económica, se resolvam as discussões existentes, incluindo a “natureza pública” da habitação económica e a respectiva definição dos critérios para a fixação dos preços.

Na última revisão da proposta de lei, foi sugerido subir para 23 anos o limite mínimo de idade para concorrer, no caso de inscrições individuais, em vez de 25, tal como se tinha proposto na proposta de lei original. Na opinião do deputado, as orientações dessa proposta de lei são “infundadas”. O vice-presidente da Associação de Novo Macau critica essa proposta de lei pelo que diz ser o seu “carácter abusivo” e “discriminação etária”, dificultando aos jovens a possibilidade de adquirirem uma habitação, que diz já ser pequena.

Na conferência de imprensa de ontem, Sulu Sou invalidou também o possível abuso, de os jovens dependerem da habitação económica e ocuparem a maioria das vagas, explicando que, “além da idade, é preciso o cumprimento de outras condições, como o limite de rendimentos e activos líquidos”. Assim, o deputado propôs ao Governo que mantenha a idade mínima em 18 anos para a qualificação ao concurso, tal como se tinha definido no diploma original, independentemente das categorias de candidatura.

Mais de metade dos candidatos do agregado serem residentes permanentes

No diploma original da Lei de habitação económica só se exige, em candidatura por agregado familiar, que o representante inscrito seja residente permanente de Macau. No entanto, na última versão da alteração, o Governo categorizou a proporção do número de residentes permanentes meramente como uma das considerações no sistema de pontuação, explicou o deputado.

Sulu Sou apontou para a tendência de os residentes permanentes, ao juntarem-se a outros residentes não permanentes na candidatura, conseguiram vagas de habitação económica com mais facilidade. Dado número limitado de fracções de habitação económica, referiu o democrata, o Governo deve ter como uma das prioridades proteger o direito à habitação dos residentes permanentes. Por isso, o deputado sugeriu que, ao inscreverem-se no concurso por agregado familiar, pelo menos metade dos membros da família sejam residentes permanentes.

Restituição do sistema de lista de espera

Outro aspecto no diploma da lei da habitação económica sugere que, ao se esgotarem as habitações disponibilizadas em cada fase, se anule a lista de candidatos. Esse sistema, considera o deputado, faz com que muitos residentes se candidatem por pânico em vez de necessidade. Assim, Sulu Sou propõe a recuperação do sistema de lista de espera, um mecanismo efectuado antes de 2011, de forma a evitar inscrições de pânico e facilitar a analise da necessidade verdadeira dos residentes relativamente ao fornecimento de habitação económica.

No encontro de ontem com os jornalistas, o deputado sublinhou ainda que o objectivo dessas propostas de alteração visam a optimização do concurso para habitação económica nas próximas fases. Sulu Sou mostrou-se confiante que será possível criar mais habitações económicas, o que disse poderem beneficiar os candidatos das anteriores listas de espera.

O vice-presidente da Associação Novo Macau referiu-se ainda às “controvérsias” relativas à “natureza pública” da habitação económica e aos critérios do preço de venda, apelando às autoridades que procedam a uma revisão aberta das sugestões de alteração apresentadas pela Assembleia Legislativa.