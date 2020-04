Mais um dia sem casos, mais uma alta e menos um hotel designado para quarentenas

Ontem houve mais uma alta hospitalar em Macau, reduzindo, assim, o número de pessoas infectadas pelo Covid-19 na região para 29. Este foi o sétimo dia sem novos casos em Macau. Também na conferência de imprensa dos Serviços de Saúde, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), fez saber que o hotel Jai Alai deixou de ser usado pelo Governo para receber pessoas em isolamento.

André Vinagre

Há sete dias que não se registam novos diagnósticos de Covid-19 em Macau. Além disso, são agora 29 os pacientes em tratamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Ontem, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, foi adiantado que houve mais uma alta hospitalar, referente a um jovem residente de Macau. O hotel Jai Alai deixou de ser usado pelo Governo para hospedar pessoas em quarentena.

Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, indicou que um jovem de 18 anos, residente de Macau, estudante em Inglaterra, teve ontem alta, depois de 23 dias na unidade hospitalar. O jovem foi encaminhado para o Centro de Saúde Pública do Alto de Coloane para ficar em isolamento por mais 14 dias. Entre as 29 pessoas que estão actualmente na unidade hospitalar, há um caso que inspira mais cuidados e que os Serviços de Saúde continuam a considerar um caso “grave”. É a situação de uma mulher de 50 anos que, segundo Lo Iek Long, tem estado a recuperar e que agora “apenas necessita de baixo fluxo de oxigénio”.

Na conferência de imprensa, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), indicou que há, actualmente, 437 pessoas em quarentena nos quartos dos hotéis designados pelo Governo. Ontem, a responsável, adiantou que o hotel Jai Alai, com 132 quartos, deixou de fazer parte da lista de unidades hoteleiras usadas pelo Executivo. Assim, passam a ser três os hotéis usados pelo Executivo para alojar pessoas em isolamento: Pousada Marina Infante, Golden Crown e Sheraton.

Na conferência de imprensa, Inês Chan referiu também que cinco residentes de Macau que se encontravam em Hong Kong a receber tratamento médico já regressaram ao território através de um transporte especial do Executivo, tendo agora de cumprir 14 dias de quarentena. Há ainda outros dez residentes na região vizinha que avisaram o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) que querem voltar a Macau. Destes, foram aprovados seis pedidos, dois foram recusados e outros dois terão de apresentar mais documentos.

Questionado sobre se as medidas aplicadas com o objectivo de prevenir as infecções por Covid-19 têm surtido efeito também nos casos de gripes normais, Lo Iek Long disse que o número de gripes “reduziu muito durante este período”. “Sabemos que as gripes normais são transmitidas pelas gotículas. Se as pessoas seguirem as instruções dos Serviços de Saúde, [os casos de gripe] são muito reduzidos”, explicou o médico, afirmando: “Essas doenças que podem ser prevenidas, reduziram-se muito. Neste período de pandemia, há também coisas que são boas”. Segundo os dados do responsável, durante a semana passada foram feitos 86 testes à gripe e todos eles deram negativo. “Podemos dizer-se que a gripe está controlada”, notou.

Entrevistas para admissão no ensino infantil têm início a 2 de Maio

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) anunciou ontem que as entrevistas de admissão escolar para crianças do ensino infantil vão decorrer entre os dias 2 de Maio e 7 de Junho. A publicação das listas dos alunos admitidos no site da DSEJ e das escolas acontecerá a 15 de Junho. As formalidades de matrícula nas escolas por parte dos encarregados de educação dos alunos admitidos terão de ser tratadas entre os dias 18 e 20 de Junho e, entre 22 de Junho e 4 de Julho, serão publicadas pelas escolas as listas dos alunos admitidos que estavam em lista de espera. Na nota divulgada ontem pela DSEJ, o organismo apela a que, durante as entrevistas ou exames de admissão, “as escolas devem cumprir as directrizes relevantes das entidades de saúde e implementar medidas, tais como, medir a temperatura, usar máscaras, reforçar as medidas de desinfecção e limpeza das salas destinadas à realização das entrevistas ou exames de admissão”. Na conferência de imprensa de ontem, o representante da DSEJ não quis adiantar uma data para o reinício das aulas em Macau.

