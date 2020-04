Abrigos para vítimas de violência doméstica à beira da lotação máxima

Os centros que dispõem de abrigos para vítimas de violência doméstica estão quase totalmente lotados. O Centro do Bom Pastor tem actualmente 27 pessoas no seu abrigo e não há espaço para mais ninguém; o centro Lai Yuen, ligado à Associação Geral das Mulheres, só tem mais sete vagas; e a Caritas, que tem um apartamento destinado a acolher homens vítimas de violência doméstica, também tem o espaço ocupado. O Instituto de Acção Social diz que o número de vagas ainda responde às necessidades.

André Vinagre*

O Centro do Bom Pastor está cheio e já teve de recusar acolher três famílias encaminhadas pelo Instituto de Acção Social (IAS). O centro Lai Yuen, da Associação Geral das Mulheres, que tem capacidade para 30 pessoas, só tem capacidade para acolher, no máximo, mais sete pessoas. O abrigo da Caritas, que se dedica exclusivamente a acolher homens vítimas de abusos, tem um único apartamento para o efeito, que está actualmente ocupado. Em resposta ao PONTO FINAL, o IAS indicou que as vagas nos centros de acolhimento são suficientes.

Debby Lai, directora do Centro do Bom Pastor, contou ao PONTO FINAL que há actualmente 27 pessoas, de seis famílias, a viver no abrigo da instituição. Estes casos estão relacionados, explicou a directora do centro, não apenas com violência doméstica mas também com outros conflitos familiares e problemas económicos das famílias. Além disso, há ainda o caso de uma jovem estudante do ensino superior em Taiwan, que, por não ter família em Macau e por não conseguir regressar à Formosa, tem de ficar temporariamente no abrigo. Destas seis famílias que estão no abrigo do Centro do Bom Pastor, três chegaram já este ano.

“Este ano houve três casos encaminhados pelo IAS em que não pudemos dar abrigo por não termos lugar para eles”, indicou Debby Lai, explicando que, habitualmente, é o IAS que encaminha os pedidos de ajuda que recebe na linha de apoio 24 horas para as instituições. “Mas nós já estamos cheios, não temos vagas”, sublinhou. O Centro do Bom Pastor não recebeu contactos directos por parte de cidadãos que procuravam apoio.

NÚMERO DE MULHERES NO CENTRO LAI YUEN SUBIU COM A CRISE EPIDÉMICA

O centro Lai Yuen, que pertence à Associação Geral das Mulheres e que acolhe exclusivamente vítimas de violência doméstica, tem um total de 30 vagas no seu abrigo. Porém, Ho Fun Ngang, directora do centro, esclareceu ao PONTO FINAL que nem sempre é possível albergar 30 pessoas, porque há casos de pessoas que chegam sozinhas ao abrigo e ocupam camas duplas, o que faz com que uma das vagas deixe de estar disponível. Neste momento, estão 23 pessoas neste centro, 12 adultos e 11 crianças. Também este centro recebe, principalmente, vítimas de violência doméstica encaminhadas pelo IAS.

Desde o início do período epidémico, “o número de pessoas instaladas no abrigo subiu um pouco”, em comparação com o mesmo período do ano passado. “No período entre Janeiro e Março do ano passado, houve 16 pessoas instaladas no abrigo. Neste ano, no mesmo período, estão alojadas 23 pessoas”, adiantou Ho Fun Ngang, comentando que “é possível haver mais conflitos durante este período de epidemia. Por isso, pode haver mais pessoas a pedir ajuda nesta altura”. A responsável referiu que, habitualmente, cada família ou mulher pode ficar no centro durante três meses.

“Durante o período de epidemia, não houve um aumento especial em termos de número de pedidos de ajuda”, indicou Ho Fun Ngang, explicando que, ainda que a maioria das pessoas recorra essencialmente à linha 24 horas de apoio à violência doméstica do IAS – cujo número é o 28233030 -, há quem contacte directamente o centro Lai Yuen. Desde o início do ano, o centro dedicado a apoiar vítimas de violência doméstica recebeu 20 pedidos de apoio por telefone.

ÚNICA VAGA NO ABRIGO PARA HOMENS ESTÁ PREENCHIDA

Já a Caritas Macau tem um centro para abrigar exclusivamente homens vítimas de violência doméstica. “Não damos abrigo em casos de mulher, porque já há associações que tratam desses casos, não há a necessidade de duplicar esforços”, justificou Paul Pun, secretário-geral da instituição ao PONTO FINAL. Este centro de acolhimento só tem espaço para uma pessoa e essa habitação está, neste momento, ocupada por um homem que chegou no início da crise epidémica.

Paul Pun diz não ser preciso espaço para acolher mais homens vítimas de abusos: “Para já, não precisamos de mais porque estes casos são muito raros”. “Recebemos muito poucos pedidos de ajuda destes casos”, frisou, detalhando que este abrigo para homens foi criado em 2018 e que, desde então, apenas cerca de uma dezena usufruiu do espaço.

Também neste caso as vítimas são encaminhadas pelo organismo do Governo. “Recebemos pessoas encaminhadas pelo IAS. As pessoas ligam para a linha de apoio à violência doméstica do IAS e o IAS envia alguns casos para as instituições”, explicou o secretário-geral da Caritas Macau.

É SUFICIENTE, DIZ O IAS

Em resposta ao PONTO FINAL, o IAS começou por explicar que, “para acomodar as pessoas que sofrem com o impacto da violência doméstica”, o instituto do Governo “financia instituições locais na operação de dois abrigos para mulheres e um centro de acolhimento para homens”. No total, pelas contas do IAS, há espaço para 55 pessoas. O organismo cita a Lei de prevenção e combate à violência doméstica e diz que, “se as vítimas de violência doméstica necessitarem de acolhimento e concordarem em ir para os abrigos, o IAS pode distribuí-las pelos abrigos para as mulheres e pelo centro de acolhimento para os homens”.

Questionado sobre qual a solução para quando não houver mais vagas nos centros destas instituições, o IAS não deu resposta. Disse apenas que “a taxa média de ocupação desses três centros de acolhimento desceu de 90%, no ano de 2017, até cerca de 70% na actualidade”. Isto, segundo o instituto, “responde às necessidades de acolhimento das vítimas de violência doméstica”.

Epidemia amplifica dificuldades financeiras das mulheres, diz Cecília Ho

Cecília Ho, investigadora do Instituto Politécnico de Macau (IPM), na área do Serviço Social, assinalou que a epidemia do Covid-19 fez com que as famílias fossem obrigadas a passar mais tempo em casa, o que pode ter potenciado situações de violência doméstica. “A quarentena e o auto-isolamento devido ao coronavírus obrigaram as pessoas a ficarem em casa, e estar confinado à casa com parceiros abusivos pode ter aumentado o risco para as vítimas”, disse ao PONTO FINAL, notando também que “os abrigos de emergência estão cheios”, e que “as vítimas podem enfrentar grandes dificuldades financeiras, o que faz com que optem por permanecer nos abrigos, uma vez que não têm melhores opções”. A investigadora da Escola Superior de Ciências Humanas e Sociais do IPM salientou que “alguns casos de disputas familiares estão relacionados com desemprego e encargos familiares”, e indicou que “a quarentena e o isolamento em casa trazem ainda mais encargos às mulheres, especialmente mães solteiras”. Cecília Ho deu o exemplo das trabalhadoras do sector do jogo que “são forçadas a tirar licenças sem vencimento”. “Isto traz encargos extra às famílias com baixos rendimentos, já que o custo de vida em Macau aumentou tremendamente nestes últimos meses”, afirmou a investigadora.

