Terminal Sul de passageiros do aeroporto deverá abrir no segundo semestre de 2021

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, o presidente da Autoridade de Aviação Civil, Chan Weng Hong, revelou que a obra de expansão do terminal Sul de passageiros do Aeroporto Internacional de Macau deverá ficar concluída no segundo semestre de 2021. O deputado eleito por sufrágio directo e membro da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) pediu informações mais detalhadas sobre a liberalização do mercado da aviação civil, e questionou o Governo sobre as políticas e os planos de longo prazo “para o desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Macau e do sector da aviação civil”.

Numa interpelação enviada ao Governo a 17 de Janeiro de 2020, Leong Sun Iok, apontou os problemas da superlotação do Aeroporto de Macau. “Qual é o prazo previsto para a conclusão das obras da zona Sul do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macau?”, questionou o deputado eleito por sufrágio directo, solicitando ainda os prazos para o início e conclusão das obras de aterro e as medidas do Governo para resolver, a curto prazo, o problema da superlotação do aeroporto.

Na resposta assinada por Chan Weng Hong, de 13 de Março de 2020, o presidente da Autoridade de Aviação Civil garantiu que a obra de expansão do terminal Sul de passageiros do aeroporto deverá ser concluída “no segundo semestre de 2021”, e entrar em funcionamento ainda nesse período. Já em relação às obras de aterro, Chan Weng Hong referiu que o Governo da RAEM e a CAM estão a elaborar o projecto, avaliação de impacto ambiental e outros documentos necessários para a instrução do requerimento de utilização da área marítima, “prevendo-se que a preparação dos documentos esteja concluída no primeiro trimestre de 2021”, e que logo “será submetido o pedido de realização de aterros ao Governo Central”. “O Governo da RAEM continuará a instar a CAM a rever e optimizar a gestão e melhorar a eficiência do uso do espaço e instalações”, acrescentou, sobre as medidas que o Executivo dispõe para resolver, a curto prazo, o problema de superlotação do aeroporto.

O deputado perguntou ainda sobre que políticas e planos de longo prazo dispõe o Governo para o desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Macau e do sector da aviação civil. Na resposta ao deputado, Chan Weng Hong assinalou que o sector da aviação de Macau irá “desenvolver o transporte aéreo público e a aviação executiva”, e fornecer “serviços aéreos diversificados” para residentes de Macau e passageiros do Delta do Rio das Pérolas.

E.S.