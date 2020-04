Sulu Sou renova pedido por sufrágio universal a Ho Iat Seng

A Associação Novo Macau encontrou-se ontem à tarde com o Chefe do Executivo, a propósito das Linhas de Acção Governativa para este ano. Sulu Sou, vice-presidente da associação pró-democracia, voltou a pedir a Ho Iat Seng uma reforma política que inclua o sufrágio universal para o cargo de Chefe do Executivo. A Novo Macau acrescentou pedidos para a criação de um plano director e para mais apoios para a recuperação económica pós-epidemia.

André Vinagre

Sulu Sou reuniu-se com Ho Iat Seng na tarde de ontem para discutir as Linhas de Acção Governativa (LAG) do Governo. No encontro, o vice-presidente da Associação Novo Macau reiterou um pedido ao Chefe do Executivo: o sufrágio universal. Pedido ao qual Ho Iat Seng não deu resposta. Após a reunião, Sulu Sou indicou aos jornalistas que deixou mais reivindicações ao Chefe do Governo, que passam pelo plano director da cidade, habitação para jovens e fiscalização às empresas de capitais públicos. A Novo Macau pede também mais apoios para a recuperação de Macau após a epidemia. As LAG, recorde-se, serão apresentadas por Ho Iat Seng na próxima segunda-feira.

“Nós repetimos a nossa reivindicação prioritária, que é a reforma política”, indicou Sulu Sou após a reunião com Ho, sublinhando: “Pedimos que o Governo actual possa fazer uma calendarização clara para o sufrágio universal para Chefe do Executivo”.

Esta é uma reivindicação que o deputado pró-democracia já tinha apresentado a Ho Iat Seng ainda antes da sua eleição enquanto Chefe do Executivo. Na altura, Ho Iat Seng garantiu à Novo Macau que, enquanto Chefe do Executivo, iria “tentar o máximo”, junto do Governo Central, para avançar para uma reforma política em Macau. Agora, Ho Iat Seng não deu resposta aos democratas. “O primeiro passo da reforma política deve ser dado pelo Governo da RAEM”, frisou Sulu Sou, acrescentando que “o Chefe do Executivo deve recolher opiniões do público para apresentar um relatório ao Governo Central”. “O segundo passo será dado pelo Governo Central, para dar início a uma reforma política ou não”, explicou.

Sulu Sou pediu ainda mais apoios económicos para ajudar a recuperar a economia depois da epidemia: “Nós pedimos mais medidas para proteger os empregados e a economia no futuro”. Sulu Sou não detalhou quais os apoios que propõe, referiu apenas que “o Governo vai fazer com que mais turistas do interior da China visitem Macau o mais rapidamente possível para ajudar as pequenas e médias empresas e a economia”.

O vice-presidente da Associação Novo Macau pediu também que o Governo resolva “o problema da habitação para os jovens”. “Nós sabemos que alguns jovens e os seus pais estão preocupados com a habitação”, contou Sulu Sou, acrescentando o pedido: “Nós esperamos que nas LAG haja um anúncio claro relativamente ao planeamento da habitação para jovens”. Recorde-se que, antes da sua eleição, Ho Iat Seng referiu que a habitação seria uma das suas prioridades enquanto líder do Governo.

Sulu Sou também espera que este ano o Governo avance para a introdução de um plano director. “O Governo deve avançar o mais rapidamente possível com a consulta pública do plano director”, pediu Sulu Sou. Assim, o deputado chamou a atenção para a necessidade de proteger o Alto de Coloane e os lotes C e D do lago Nam Van, cujos terrenos foram recuperados pelo Governo.

Outro dos pedidos de Sulu Sou tem a ver com a fiscalização de empresas de capitais públicos: “Nós também pedimos que o Governo actual revele todos os departamentos do Governo e empresas de capitais públicos e fundos públicos, que revele as suas funções”. “O Chefe do Executivo disse que já tem um grupo de trabalho para discutir a reforma das instituições, especialmente relativamente aos departamentos e à fiscalização de empresas com capitais públicos”, contou o deputado.