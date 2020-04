Serviços de Saúde anunciam mais duas altas, no sexto dia sem novos casos em Macau

O número de pacientes infectados com Covid-19 em Macau ficou ontem reduzido a 30 casos, após a alta de dois residentes, internados desde o final de Março, e que vão agora cumprir 14 dias de quarentena em Coloane. As autoridades não registaram novos casos de infecção pelo sexto dia consecutivo, nem problemas com passageiros no aeroporto, que a partir de agora têm de apresentar um relatório clínico, a comprovar que não estão infectados, na chegada a Macau.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As autoridades de Macau registaram ontem mais duas altas hospitalares de pacientes que recuperam da Covid-19, e elevaram para cinco o número de casos recuperados esta semana. De acordo com os dados do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, dos Serviços de Saúde, estão em tratamento um total de 30 pacientes, sendo que 18 estão a receber tratamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário e 12 estão em isolamento no Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane.

Em conferência de imprensa, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do São Januário, explicou que os dois pacientes em causa são residentes de Macau e que reuniram as condições necessárias para a alta hospitalar. “O 14.º paciente que recebe alta hospitalar trata-se do 36º caso confirmado. É um residente de Macau e estudante em Portugal”, referiu Lo Iek Lok. O paciente recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para o Alto de Coloane para isolamento de 14 dias, “após resultados negativos de ácido nucleico” e de “reunir as condições necessárias”, acrescentou o médico.

Em relação ao 15.º caso, Lo Iek Long esclareceu que o paciente deve ter sido infectado em Inglaterra, uma vez que “esteve a fazer um estágio num hospital de Londres e não usava máscara” quando esteve em contacto com pacientes infectados. Entretanto, o paciente recuperou e teve alta hospitalar depois dos testes negativos ao ácido nucleico. “A 13 de Abril, o teste de ácido nucleico teve resultado negativo e hoje [ontem] o paciente recebeu alta hospitalar e foi encaminhado ao Alto de Coloane para isolamento de 14 dias”, disse, acrescentando que o 18.º caso “continua estável” com sinais de melhoria e sem dificuldades respiratórias.

“Nas últimas 24 horas, na urgência especial houve nove casos suspeitos, oito foram excluídos e um está à espera dos resultados”, referiu o médico. Questionado sobre a criança de nove anos que teve um diagnóstico positivo, Lo Iek Lok garantiu que ainda não teve alta hospitalar porque “está à espera que o pai recupere”.

Direcção dos Serviços de Turismo continua sem planos para transportes especiais

De acordo com os dados apresentados por Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, estão em observação médica 349 pessoas, sendo que 344 estão nos hotéis designados e cinco estão nas instalações dos Serviços de Saúde. Questionada sobre o número de pessoas em quarentena que pediram apoio psicológico, Leong Iek Hou revelou que, de acordo com o IAS, houve cerca de 64 pedidos de “apoios emocionais” desde 26 de Janeiro.

Já Inês Chan, responsável da Direcção dos Serviços de Turismo, assumiu que não há planos para auxiliar os residentes de Macau que pretendem regressar. “Recebemos 33 pedidos, desde Inglaterra, Canadá ou Egipto. Alguns telefonaram e deixaram o contacto. Temos dois residentes que estão no Egipto que vão regressar brevemente a Macau, mas não temos planos de fretar um avião ou transporte para o regresso de residentes”, afirmou em conferência de imprensa.

Residentes obrigados a apresentar testes negativos de Covid-19 na chegada a Macau

Um dos tópicos abordados ontem na habitual conferência de imprensa do Centro de Prevenção e Controlo da Doença foi a implementação da obrigatoriedade de apresentação de um relatório médico a todos os passageiros que cheguem a Macau de locais de risco com resultados negativos de ácido nucleico para Covid-19. A indicação foi anunciada no domingo, na secção de “Orientações de Prevenção Epidemiológica” no portal dos Serviços de Saúde, e prevê que todas as companhias aéreas tenham de exigir aos passageiros que planeiam embarcar em voos com destino a Macau a “apresentação do relatório do teste de ácido nucleico da pneumonia pelo novo tipo de coronavírus emitido por instituições médicas locais nos últimos sete dias” e a medicação de temperatura.

Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia da Segurança Pública, explicou que não foram registados casos de pessoas sem o relatório do teste de ácido nucleico negativo, uma vez que todas as companhias aéreas com voos para Macau já exigem esse documento. “Se forem estrangeiros não podem apanhar o avião”, começou por dizer Lei Tak Fei, assinalando que: “também pedimos que mostrem uma declaração de que o teste de ácido nucleico é negativo”, para além da medição da temperatura. “Se tiverem febre não podem entrar no avião, mas é uma medida levada a cabo pelas companhias aéreas”. “Temos comunicado com as companhias aéreas, e os passageiros vão saber sempre antes de chegar a Macau. Acho que não há muito esse tipo de casos. Desde a partida, já sabem as medidas de Macau, vão verificar as medidas do seu destino”, acrescentou.