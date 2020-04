Secretários terão sessão única de nove horas para apresentarem as LAG

Foi divulgado ontem o calendário das sessões de apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG). Na próxima segunda-feira, Ho Iat Seng vai à Assembleia Legislativa (AL) revelar as medidas a aplicar este ano. Porém, ao contrário daquilo que vinha acontecendo nos últimos anos, em que cada secretário tinha dois dias para apresentar as linhas governativas da sua tutela, este ano cada governante tem um só dia, com uma sessão de nove horas, entre as 15 horas e a meia-noite.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Já há datas para as apresentações, por parte do Governo, das Linhas de Acção Governativa (LAG) de 2020. Ho Iat Seng vai apresentar as suas medidas na próxima segunda-feira e vai responder perante os deputados no dia seguinte. André Cheong é o primeiro dos secretários a apresentar as LAG, no dia 24 de Abril. A diferença, este ano, é que cada secretário terá apenas um dia para apresentar as linhas governativas da sua tutela, ao contrário daquilo que vinha acontecendo, em que cada governante tinha dois dias. Com apenas um dia, as sessões na Assembleia Legislativa (AL) vão prolongar-se entre as 15 horas e a meia-noite.

De acordo com o calendário da AL, Ho Iat Seng vai fazer a declaração relativa ao relatório das LAG para este ano no dia 20, pelas 15 horas, na sala do plenário. No dia seguinte, o Chefe do Executivo vai voltar ao plenário, entre as 15 e as 18 horas, para uma sessão de perguntas e respostas com os deputados.

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, estará no hemiciclo na sexta-feira, dia 24 de Abril, para apresentar as LAG da sua tutela. No dia 27 de Abril é a vez de Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, dar a conhecer aos deputados as linhas governativas da sua área. Wong Sio Chak vai detalhar as políticas da pasta da Segurança aos deputados no dia 29 de Abril. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, vai à AL no dia 4 de Maio apresentar as suas LAG. Por fim, Raimundo do Rosário vai à AL a 6 de Maio apresentar as políticas para a área dos Transportes e Obras Públicas. Todas as sessões vão decorrer somente em um dia e os secretários vão explanar as políticas de cada tutela entre as 15 horas e a meia-noite.

Ho Iat Seng tomou posse a 20 de Dezembro e, por isso, este é o primeiro ano que o actual Chefe do Executivo apresenta as suas LAG. O sucessor de Chui Sai On altera, assim, o modelo das LAG dos últimos anos, onde, tradicionalmente, cada secretário dispunha de dois dias para apresentar as suas linhas governativas. O primeiro dos quais servia para que os secretários apresentassem as suas medidas governativas aos deputados e o segundo dia para responderem às dúvidas dos parlamentares.