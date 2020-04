Mais de 25 mil cartões de consumo distribuídos. Governo prolongou prazo de levantamento

O Executivo anunciou ontem que estendeu o período de levantamento dos cartões de consumo electrónicos até ao dia 17 de Julho. Até às 18 horas de ontem, mais de 25 mil residentes já tinham levantado o cartão. A DSE aconselhou os cidadãos inscritos a fazerem o levantamento na data e local previamente marcados.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

De acordo com um despacho do Chefe do Executivo, publicado ontem em Boletim Oficial, o prazo para o levantamento dos cartões de consumo electrónicos foi prolongado até 17 de Julho, sendo que se mantém o período de utilização da primeira ronda, entre 1 de Maio e 31 Julho. Segundo um comunicado divulgado ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e Direcção dos Serviços de Economia (DSE), foram distribuídos, até às 18 horas de ontem, mais de 25 mil cartões. Tai Kin Ip, director da DSE, apelou a que os cidadãos inscritos cumpram a hora e data registadas para o levantamento do cartão nos locais designados.

Segundo a DSE, foram registadas cerca de 658 mil inscrições para o cartão de consumo electrónico. Desde meados de Fevereiro até agora, existe um conjunto de 2400 lojas que instalaram um terminal de Macau Pass destinado ao cartão de consumo, enquanto mais de 800 vendilhões dos mercados já assinaram o acordo para a instalação do aparelho. Tai Kin Ip reafirmou ontem que a empresa Macau Pass garantiu reembolsar às PME o valor total do consumo, incluindo a comissão.

Prazo de levantamento prorrogado até a 17 de Julho

O director da DSE justificou ontem, numa visita ao Centro de Serviços da RAEM, na Areia Preta, a decisão do prolongamento do levantamento do cartão de consumo devido à hipótese de haver residentes que, por motivos de saúde ou cumprimento obrigatório de quarentena, não possam recolher o cartão na data agendada. Segundo um comunicado publicado pela Autoridade Monetária de Macau e a Direcção dos Serviços de Economia, para o levantamento do cartão após 30 de Abril, os cidadãos podem dirigir-se a um dos seguintes quatro locais: a Direcção dos Serviços de Economia no Edifício Banco Luso, o posto de atendimento de mediadores de seguros da Autoridade Monetária de Macau, o Centro de Serviços da RAEM, na Areia Preta, e o Centro de Serviços da RAEM das Ilhas. Entretanto, a DSE apela aos cidadãos inscritos que levantem o cartão de consumo na hora e no local que tinham agendado, de forma a poderem utilizá-lo a partir do próximo mês.

Recorde-se que o subsídio, no valor de 3000 patacas, carregado no cartão de consumo electrónico, deve ser utilizado no período de utilização entre Maio e Julho. O saldo remanescente será reposto nos cofres do Tesouro. Quanto ao levantamento do cartão de consumo por um terceiro, o representante deve trazer os BIR originais dele próprio e do inscrito, junto com uma declaração de autorização assinada por ele, ou uma declaração da relação de parentesco com a assinatura dos pais ou tutor, no caso do menor inscrito.

Mais de 25 mil cartões levantados no primeiro dia de distribuição

Na visita ao Centro de Serviços da RAEM, na manhã de ontem, onde se disponibilizam quatro balcões para a emissão dos cartões de consumo, o responsável da DSE referiu as boas condições relativas à ordem do levantamento do cartão de consumo. “Neste momento, o processo está a correr suavemente, pelo que agradeço a cooperação dos nossos cidadãos. Neste momento, na primeira hora, estamos a verificar aqui que a ordem está conforme o previsto”, afirmou, acrescentando que 90% dos inscritos já tinham concluído o levantamento na primeira hora do serviço. Segundo as autoridades, existem actualmente 116 bancos e 17 órgãos do Governo a prestarem o serviço de levantamento do cartão de consumo aos residentes com marcação prévia. Até às 18 horas de ontem, foram registados mais de 25 mil levantamentos do cartão de consumo electrónico.

O director da DSE estimou que, entre ontem e a próxima sexta-feira, haverá um atendimento diário a aproximadamente 30 mil residentes, relativamente ao levantamento do cartão do consumo, com uma emissão horária de 100 cartões. Tai Kin Ip previu ainda um período de pico no fim-de-semana, durante o qual haverá, diariamente, 80 mil pessoas inscritas para o levantamento. Por esse motivo, nos próximos sábado e domingo, os 17 órgãos do Governo vão apoiar a distribuição dos cartões de consumo, enquanto o número de balcões vai subir de 149 para 423.

Segunda ronda ainda em fase de preparação

O responsável da DSE sublinhou que, neste momento, o trabalho principal está concentrado na distribuição de cartões da primeira ronda, afirmando que as autoridades vão acompanhar a situação do uso dos cartões quando começar esse período, a partir de 1 de Maio. Tai Kin Ip lembrou ainda que os residentes devem conservar bem os cartões de consumo, pois estes “cabem à responsabilidade pessoal” dos portadores.

Quanto à segunda ronda de distribuição de cartões de consumo, o director adiantou estar ainda na fase de preparação, dizendo que os detalhes serão anunciados no tempo apropriado. De momento, não está confirmada a eventual perda do direito à segunda ronda do cartão de consumo, no subsídio de 5000 patacas, no caso de o cartão de consumo ter sido roubado ou perdido.

A DSE garante manter-se atenta à utilização dos cartões de consumo, prometendo proceder à investigação de casos de uso indevido. Quanto aos recentes rumores sobre algumas pessoas terem tentado monetizar os cartões de consumo, as autoridades confirmaram que, após o contacto com as fontes dos rumores em causa, os mesmos já desapareceram.

Em relação à aquisição dos documentos necessários, como a declaração de autorização, os cidadãos podem descarregar na página oficial ou dirigir-se aos locais de levantamento de cópias físicas. Para a consulta de informação relacionada com os detalhes e o levantamento do cartão de consumo, pode-se aceder aos portais da AMCM (http://www.amcm.gov.mo/static/consumptionvoucher/terms_pt.html) e do Plano de subsídio de consumo (http://www.economia.gov.mo/consumo/).