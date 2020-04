Ho Iat Seng destaca “provocações e desafios” com a chegada do novo tipo de coronavírus

A chegada do novo tipo de coronavírus a Macau é um dos pontos em destaque no discurso do Chefe do Executivo por ocasião do Dia da Educação da Segurança Nacional, hoje assinalado. Na sua mensagem, Ho Iat Seng refere que a chegada da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus “tem trazido grandes provocações e desafios para o Governo da RAEM e todos os seus residentes relativamente à matéria de defesa da segurança geral do Estado”, tendo sido um “obstáculo” para o funcionamento normal da sociedade.

“Todos os residentes de Macau emprestaram o seu empenho em prol do interesse geral, dando compreensão, transigência e ajuda mútuas, resistindo e recusando os rumores que perturbaram dolosamente o trabalho de combate a epidemia do Governo”, refere o Chefe do Executivo, destacando ainda o esforço “ao máximo” dos diferentes sectores da sociedade “para ultrapassar estes tempos difíceis”. Ho Iat Seng alerta que a crise “ainda não terminou e o teste continua”, sublinhando a necessidade da “participação de todo o povo” na luta contra a epidemia.

Igualmente no seu discurso para assinalar o 5.º aniversário do Dia da Educação da Segurança Nacional, “um dia que nos recorda que, como chineses, devemos sempre ter em mente a assunção da devida responsabilidade de defesa da segurança nacional”, o governante recordou as palavras do Presidente Xi Jinping nas cerimónias de comemoração do 20.º aniversário da transferência de soberania e da tomada de posse do V Governo da RAEM relativamente ao sucesso da prática de ‘Um País, Dois Sistemas’. “Embora o Estado se encontre num período ideal de desenvolvimento, as mudanças no mundo são constantes e as ameaças e os riscos são imprevisíveis, pelo que a melhoria contínua do bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável da sociedade só serão garantidos quando a segurança do Estado for sustentada de forma abrangente e mais cuidadosa”, sublinhou Ho Iat Seng.

P.A.S.