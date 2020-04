Lei Sindical deve ser discutida “quando a taxa de desemprego de Macau atingir números elevados”

O Conselho Permanente de Concertação Social anunciou no domingo os resultados de um estudo elaborado pela Associação de Estudo de Economia Política de Macau sobre as condições necessárias para se avançar com a legislação de uma lei sindical. Mais de 97% dos 1.384 inquiridos revelaram desconhecer, ou saber pouco, sobre o significado de uma lei sindical, projecto que já foi chumbado 11 vezes na Assembleia Legislativa. O inquérito foi realizado entre 1 de Dezembro de 2018 e 5 de Janeiro de 2019.

Um estudo encomendado pelo Conselho Permanente de Concertação Social para analisar o grau de conhecimento da sociedade relativamente à necessidade de uma lei sindical no território concluiu que não estão reunidas condições nem há necessidade de implementar ou de “prosseguir ao debate sobre o assunto”. No relatório elaborado pela Associação de Estudo de Economia Política de Macau é indicado que não há necessidade de implementação de uma Lei Sindical em Macau por causa da baixa taxa de desemprego e de um sistema jurídico que “garante canais de comunicação entre as partes laboral e patronal”.

Na realização deste estudo, a Associação de Estudo de Economia Política de Macau recolheu 1.384 questionários válidos de 1.004 trabalhadores e 380 empregadores, e entrevistou vários especialistas, sobretudo da área do Direito e da Economia. “Os primeiros argumentam ser preciso perceber o que traz de novo uma lei sindical em relação ao que já existe. Já os economistas dizem ser preciso quantificar os benefícios de uma lei sindical para Macau”, pode ler-se no relatório.

Alguns dos especialistas em Direito entrevistados salientaram que a Lei Sindical protege não apenas os direitos e os interesses da parte laboral, mas também os direitos e interesses da parte patronal. “É necessário perceber a finalidade legislativa da Lei Sindical e que questões podem ser resolvidas que o actual sistema jurídico não abrange, e é necessário explorar a Lei Sindical adequada às condições do desenvolvimento sócio-económico de Macau”, lê-se no documento.

Contudo, os economistas entrevistados não consideraram necessária a legislação, uma vez que caso se avance, “é necessário avaliar o custo do processo legislativo e estudar se o novo sistema (em comparação com o actual sistema) traz benefícios líquidos positivos para Macau”.

Entre os especialistas contactados houve também uma proposta para a criação de uma lei sindical à medida, em que ficariam de fora, por exemplo, as pequenas e médias empresas, que representam mais de 90 por cento do tecido empresarial local. “Sugere-se que a Lei Sindical possa ser formulada de acordo com diferentes indústrias ou empresas, pode-se considerar excluir as pequenas e médias empresas da Lei Sindical”. Dada a importância do contributo das operadoras de jogo para a economia de Macau, alguns dos economistas entrevistados consideraram que, caso a Lei Sindical entre em vigor, as operadoras de jogo também “devem ser excluídas”.

Uma questão económica e não de poder político

Na opinião dos especialistas que constam neste estudo, o Governo deve ter em consideração a elaboração da Lei Sindical “a nível económico, e não político”, de forma a projectar uma Lei Sindical que seja vantajosa para o avanço económico de Macau. “Para a implementação da Lei Sindical é preciso ponderar a nível económico, não é um debate livre nem uma questão de poder político”, refere o estudo, sem citar os especialistas envolvidos. Por sua vez, o relatório também indica que é necessário saber como a Lei Sindical iria beneficiar empresas, Governo e a economia, “pois só assim se pode ultrapassar os obstáculos na implementação da Lei Sindical”.

Apesar de reconhecerem que o actual sistema de Lei Laboral carece de flexibilidade e que os mecanismos de resolução de conflitos laborais são ineficientes, os especialistas apontaram, que “as actuais relações laborais em Macau são relativamente harmoniosas”.

Segundo as conclusões do estudo, o sistema jurídico oferece garantias suficientes à parte laboral e os empregadores e os trabalhadores “possuem uma boa comunicação e mantêm uma relação saudável”. “A maioria das empresas de Macau são pequenas e médias ou até micro-empresas, quando ocorrem conflitos nestas empresas, mais de 90% tendem a resolver através de negociação. Sugerimos que, com base no mecanismo actual, se crie um sistema de negociação entre as partes laboral e patronal”, refere o estudo.

Para os especialistas consultados, a discussão em torno da Lei Sindical só deverá ser realizada quando a taxa de desemprego for mais alta. “Uma das funções do sindicato é proteger a empregabilidade dos trabalhadores, Macau possui agora uma baixa taxa de desemprego. Portanto, actualmente não há necessidade de um sindicato. Propõe-se que a Lei Sindical seja discutida num momento futuro, quando a taxa de desemprego de Macau atingir números elevados”, indica o relatório.

“Acredita-se que ainda não surgiu crise na sociedade, por isso, o Governo não avançará com o projecto e não há problema em adiar. Em termos de urgência da questão, acredita-se que a legislação da Lei Sindical ainda não consta na agenda do Governo”, assinalam os especialistas.

No estudo é ainda referido que os patrões temem que, com a criação de um sindicato, este poderá ser utilizado “por uma pequena parte de pessoas para exigir pedidos irracionais ou até excessivos”, e levar a um “desequilíbrio social”, o que poderá trazer instabilidade à sociedade e economia, acabando por influenciar o desenvolvimento económico de Macau. “Assim, o debate da Lei Sindical num momento prematuro é perturbador”, refere o documento.

Mais de 97% dos inquiridos mostrou desconhecimento sobre lei sindical

No inquérito realizado para o Conselho Permanente de Concertação Social ficou ainda patente que mais de 97 por cento dos quase 1400 inquiridos mostraram poucos conhecimentos sobre o significado de uma lei sindical. Quase todos os entrevistados afirmaram “desconhecimento total” ou “pouco conhecimento” da Lei Sindical. A percentagem de “desconhecimento total” ou “pouco conhecimento” da Lei Sindical nas “entrevistas de rua (vários sectores)” foi de 97,21%. Enquanto os empregadores que têm “desconhecimento total” ou “pouco conhecimento” da Lei Sindical foi de 98,68%.

“Quer a parte laboral quer a parte patronal devem melhorar o seu conhecimento jurídico relativo à protecção dos direitos dos trabalhadores em Macau”, indica o relatório, acrescentando que o Governo deve responder de forma proactiva às mudanças socioeconómicas de Macau e que deve implementar medidas para que o nível educacional dos residentes sobre esta matéria seja outro. Perante estes resultados, o estudo assinala que “actualmente não se reúnem condições nem há a necessidade de implementar a Lei Sindical ou de prosseguir ao debate sobre o assunto”.

Pereira Coutinho: “Este estudo passa por cima da Lei Básica”

O deputado e presidente da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), José Pereira Coutinho, não poupou críticas ao estudo apresentado pelo Conselho Permanente de Concertação Social, sobre as condições sociais necessárias para se iniciar a discussão da Lei Sindical, e questionou, desde logo, os critérios para a escolha da Associação de Estudo de Economia Política para a realização do estudo. “É como se quiséssemos fazer uma omelete com um ovo, ou então, o que nasce torto nunca mais se endireita. O relatório parte de princípio que o Governo entende que a Associação de Estudo de Economia Política de Macau é uma associação independente, mas quais foram os critérios dados para chegarem à conclusão de que essa associação é independente?”, começou por dizer Pereira Coutinho ao PONTO FINAL.

Para compreender o conhecimento da sociedade relativamente à Lei Sindical e fazer o estudo e a comparação desse tema com o de outras regiões vizinhas, o Conselho Permanente de Concertação Social do Governo encarregou a Associação de Estudo de Economia Política para fazer um estudo das condições sociais necessárias à implementação da “Lei Sindical”, com o intuito de proporcionar um suporte científico. No entanto, Pereira Coutinho assinalou que o relatório, se “tivesse sido feito por um aluno da área das ciências sociais, seria chumbado”. “A associação encarregue deste estudo cita especialistas de Lei Básica. Quem são esses especialistas de Lei Básica, quem são estes economistas, quem são estes especialistas de Direito?”, interrogou o deputado, frisando que o relatório não cita nomes nem dá qualquer informação sobre os especialistas. “Este estudo não tem nenhuma credibilidade e não tem nenhuma base científica que pudesse servir como referência de estudo. Penso que foi dinheiro mal gasto do erário público, ou seja, foram cerca de 660 mil patacas em vão, para um fazer um estudo tão pobre”.

“Este relatório não fala das Convenções da Organização Internacional de Trabalho, convenções 98-87 sobre a Lei Sindical e negociação colectiva. Essas convenções 98-87 estão em vigor em Macau e têm aplicação directa por via do artigo 40.º da Lei Básica”, acrescentou.

Outra das críticas apontadas por Pereira Coutinho ao estudo vai para o facto de não terem sido investigadas as notas justificativas dos projectos de lei dos deputados. “Este relatório não ouve os deputados que, ao longo dos anos, apresentaram diversos projectos-leis. Não foram ouvidas as opiniões das associações representativas dos trabalhadores com responsabilidade de apresentar estes projectos de lei. E, por outro lado, este estudo passa por cima da Lei Básica. Ou seja, não invoca a responsabilidade para-constitucional de regulamentar a Lei Básica e a negociação colectiva constando no artigo 27.º”, referiu o presidente da ATFPM, frisando que a Lei Básica terá de ser regulamentada por via do artigo 27.º, pois, caso contrário, “não estamos a respeitar a própria Lei Básica”.

“É pena que se o Governo de Macau continuar a protelar a regulamentação da Lei Básica, que não nos venha dizer, no futuro, aos cidadãos de Macau, que a Lei Básica é para ser cumprida escrupulosamente. Não venha com essa treta, porque se o Governo de Macau é o primeiro a não dar o exemplo, depois não venha dizer que nós temos de respeitar a Lei Básica. Mais valia rever a Lei Básica e tirar do artigo 27.º a Lei Sindical e a negociação colectiva”, afirmou Pereira Coutinho.

Ainda sobre os resultados do relatório, o deputado mostrou-se incrédulo com os valores apresentados no estudo, de que mais de 97% dos inquiridos desconhecem a Lei Sindical. “Fico espantado porque parece que afinal vivemos em mundos diferentes. É por isso que eu digo que esse estudo não tem credibilidade. Mas alguém acha que, após 20 anos da RAEM, que os trabalhadores de Macau não sabem o que é uma lei sindical e negociação colectiva? Nunca encontrei um trabalhador em Macau que não soubesse o que é uma Lei Sindical. Por mais analfabeto que seja. Isto coloca em causa a credibilidade do estudo”, frisou.

Ao 11.º chumbo, os deputados escolheram o Governo como proponente

A 18 de Março de 2020, o projecto de lei sindical apresentado por Lam Lon Wai e Lei Chan U foi chumbado na generalidade, com nove votos favoráveis, 16 contra e sete abstenções. Pela 11.ª vez, um projecto de lei sindical foi chumbado na generalidade. Durante a discussão da proposta dos deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), muitos parlamentares mostraram-se favoráveis ao diploma, mas frisaram que deve ser o Executivo a apresentar uma proposta de lei. “Nós necessitamos de uma lei sindical, é o nosso dever. No entanto, tenho de votar contra porque espero que o Governo seja o proponente desta lei sindical”, disse na altura o deputado Pang Chuan. José Pereira Coutinho, Ng Kuok Cheong, Au Kam San, Ella Lei, Agnes Lam, Lei Chan U, Lam Lon Wai e Leong Sun Iok e Sulu Sou votaram favoravelmente. Nas declarações de voto, Ma Chi Seng, que votou contra, pediu “mais paciência para aguardar a proposta do Governo”. Já Song Pek Kei, absteve-se e explicou que “a lei sindical é um trabalho que o Governo tem de ter, para manter a harmonia entre empregadores e empregados”. E acrescentou um pedido: “Queremos que o Governo retire algumas propostas deste projecto de lei para melhor garantir o direito à greve”. Wong Kit Cheng também se absteve, e disse estar à espera do Executivo: “Espero que o Governo da RAEM divulgue rapidamente os trabalhos”. Sulu Sou recordou que, sem uma lei sindical, “muitos trabalhadores foram tratados de forma injusta” nos últimos 20 anos.

