Grand Harbour e Royal Dragon deixam de fazer parte do lote de hotéis usados para quarentena

Foi ontem anunciado que os hotéis Grand Harbour e Royal Dragon deixaram de ser usados pelo Governo para alojar pessoas em isolamento. Sobram, assim, quatro unidades hoteleiras, e o Executivo diz ter já um plano para a eventualidade de virem a ser necessários mais quartos para isolamento. Há agora 32 casos em Macau, um dos quais continua em estado grave.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na conferência de imprensa de ontem dos Serviços de Saúde, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), indicou que há agora menos dois hotéis designados pelo Governo para receber pessoas em isolamento. Os hotéis Grand Harbour e Royal Dragon já não têm ninguém em quarentena e, por isso, receberam instruções para que se fizesse a limpeza aos espaços, já que deixariam de ser usados para isolamento. Inês Chan esclareceu que o Executivo tem um plano para o caso de virem a ser necessários mais quartos no futuro. No domingo foi dada alta hospitalar a três pacientes e agora há 32 casos em Macau, um deles está em estado grave.

Sem o Grand Harbour e o Royal Dragon, são agora quatro os hotéis designados para receber quem tem de ficar em isolamento: Pousada Marina Infante, Golden Crown, Jai Alai e Sheraton. Chegaram a ser 12, os hotéis designados pelo Governo. “Já não são necessários tantos hotéis”, disse ontem Inês Chan, informando que há agora 463 pessoas a cumprir quarentena de 14 dias nas unidades hoteleiras designadas. “Se houver necessidade, temos um plano para fazer com que o número de quartos seja suficiente”, garantiu a responsável, deixando ainda um agradecimento a estes hotéis, em nome do Governo.

Há, actualmente, 32 casos de Covid-19 em Macau. No domingo, os Serviços de Saúde anunciaram que três pessoas diagnosticadas com o coronavírus tinham tido alta hospitalar: um trabalhador não-residente de 31 anos e de nacionalidade filipina; um residente de Macau de 27 anos; e um turista espanhol de 47 anos. Depois da alta hospitalar, vão agora cumprir mais 14 dias de isolamento no Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane.

Entre os 32 casos activos, há uma pessoa em estado grave que, segundo Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, “está a melhorar”, porém, ainda necessita de auxílio do ventilador. “Está a recuperar bem”, sumariou Lo Iek Long.

Ontem também foi referido que há 24 casos de residentes de Macau que estão retidos em Hong Kong e que pediram ajuda ao Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) para regressar. Recorde-se que as ligações entre as duas regiões foram suspensas na passada semana.

Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, fez saber que há agora três residentes de Macau infectados com Covid-19 fora da região. Um em Pequim, um em Xangai e outro em Cantão. Havia um segundo paciente em Cantão, que teve alta ontem.

LEVANTAMENTO DE CARTÕES DE CONSUMO ARRANCA HOJE

A partir de hoje inicia-se o levantamento dos cartões de consumo electrónico, que podem começar a ser utilizados a partir de 1 de Maio. Os cartões podem ser levantados num total de 149 locais, entre postos em serviços públicos e sucursais de bancos. “Para garantir a boa ordem pública, vamos destacar agentes policiais para os postos de levantamento”, indicou o representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), apelando a que as pessoas vão buscar os seus cartões de acordo com a data e hora previamente marcadas.

No domingo teve início o 9.º plano de fornecimento de máscaras. O procedimento é igual ao das rondas anteriores: há 84 farmácias onde é possível encontrar estas máscaras; cada residente ou trabalhador não-residente pode comprar um pacote de dez máscaras por oito patacas e podem também ser adquiridas cinco máscaras para crianças. Aquando do anúncio da 9.ª ronda, as autoridades informaram que, até agora, foram vendidos 46 milhões de máscaras desde o início da epidemia.

Questionado sobre o fim da epidemia, Lo Iek Long começou por responder que “não podemos antecipar a situação num futuro próximo”, já que “a situação mundial é alarmante”. “Num curto espaço de tempo, não estamos a ver o fim da epidemia”, afirmou.