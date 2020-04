Governo quer usar novos contratos de autocarros para coordenar serviços com metro ligeiro 

A DSAT revelou, em resposta a Agnes Lam, que o Governo planeia usar os novos contratos de concessão de autocarros para viabilizar a coordenação de serviços entre o metro ligeiro e os autocarros. A Sociedade do Metro Ligeiro assumiu que as avarias verificadas na linha da Taipa, em Dezembro último, resultam de “falta de experiência”.

Em resposta a uma interpelação escrita de Agnes Lam, que foi remetida ao Executivo a 18 de Dezembro, Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), revela que as autoridades pretendem aproveitar a renovação dos contratos de concessão com as empresas de autocarros para viabilizar a coordenação entre o metro ligeiro e os autocarros. Quanto à ocorrência frequente de falhas na linha da Taipa, que se verificou no período inicial de funcionamento do metro, em Dezembro de 2019, a Sociedade do Metro Ligeiro justifica-se dizendo que se tratou de falta de experiência.

Na interpelação, a deputada apontou para as situações de avaria no metro ligeiro, que surgiram num período curto desde a sua entrada em funcionamento, no dia 10 de Dezembro de 2019. Tendo em conta os anos de construção, assinalou Agnes Lam, essas falhas levam a que se questione a preparação do metro em termos de testes de funcionamento. Assim, a deputada considera que as autoridades responsáveis e a Sociedade do Metro Ligeiro devem proceder a uma “reflexão profunda” e disponibilizar ao público uma resposta relativa a esses incidentes, com o objectivo de evitar a “repetição das mesmas falhas”.

“Qual é a razão para os frequentes incidentes durante esse período curto de funcionamento do metro ligeiro? A Sociedade do Metro Ligeiro e as autoridades fizeram suficientes testes prévios do funcionamento do metro ligeiro? Já estabeleceram mecanismos referentes à denúncia de incidentes e à divulgação de análise das falhas do metro ligeiro? Como é que vão melhorar a operação do metro ligeiro para evitar o ressurgimento de casos semelhantes, e reconquistar a confiança do público?”, começou por questionar a deputada.

Em resposta, a Sociedade do Metro Ligeiro assume que essas ocorrências no metro se deveram à falta de experiência numa fase inicial de operação, adiantando que já prosseguiram com o reforço de formação dos profissionais envolvidos, de forma a aperfeiçoar a sua capacidade em lidar com casos de contingência. Acrescenta ainda que irá reforçar a comunicação e coordenação com o departamento de segurança do Governo. Em relação às falhas do funcionamento do metro, a DSAT respondeu que irá publicar no portal digital as informações relevantes após feitas as revisões devidas.

Na mesma interpelação, Agnes Lam colocou em questão a eficácia com que a actual linha da Taipa do metro ligeiro contribui enquanto meio de transporte público da cidade. A deputada exemplificou com o número médio de 30 mil passageiros por dia nos primeiros três dias de operação do metro, comparando-o com a média registada nos autocarros no terceiro trimestre de 2019, que variou entre 629 mil e 651 mil passageiros, segundo dados da DSAT.

Relativamente ao custo-benefício do metro ligeiro, a deputada considera “indispensável” que as autoridades realizem, com base na comparação dos dados disponíveis, uma avaliação de factores relacionados com as operações do metro, como o potencial crescimento da capacidade de passageiros e a quantidade máxima que o sistema de transporte pode tolerar.

Questionada sobre o efeito da linha da Taipa do metro ligeiro em relação aos transportes públicos de Macau, a DSAT respondeu que, para já, não seria “adequado” generalizar a eficácia do metro ligeiro no sistema de transportes públicos, uma vez que a operação na linha da Taipa ainda se encontra numa fase inicial. Entretanto, as autoridades prometem continuar atentas e a fazer ajustes conforme a afluência que se verifica em diferentes meios de transporte.

Na mesma interpelação, Agnes Lam solicitou informação às autoridades sobre o potencial do metro ligeiro em termos do crescimento da capacidade de passageiros: “Qual seria o número máximo de passageiros que o metro é capaz de receber? Como é que serão reajustados a linha da Taipa do metro ligeiro e o sistema de transportes públicos, de forma a poderem adaptar-se à implementação futura das outras linhas do metro?”

Segundo a resposta da Sociedade do Metro Ligeiro, a capacidade de passageiros, registada no primeiro mês (Dezembro de 2019) do funcionamento do metro, superou os 820 mil. A empresa refere ainda que o metro ligeiro na linha de Taipa, que circula com duas carruagens compostas, pode converter-se em modo de quatro para aumentar a capacidade de passageiros.

Por outro lado, Lam Hin San informou ainda que as autoridades vão tomar em consideração a possibilidade de incorporar a coordenação entre o metro ligeiro e os autocarros, na renovação dos contratos de concessão de autocarros. O organismo diz estar em fase de negociação com as empresas. A DSAT afirma também que vai actualizar, com base na análise científica dos dados recolhidos, os serviços de autocarros da cidade, com o objectivo de optimizar a sua ligação com a linha da Taipa do metro ligeiro.

Descida acentuada no uso do metro ligeiro no primeiro trimestre

Segundo os dados publicados na página oficial da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, foi registado em Março um número médio de 1,400 passageiros por dia na linha da Taipa do metro, uma queda de 14,600 pessoas em relação a Janeiro de 2020. Nos primeiros dois meses de funcionamento do metro, durante Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, altura em que a viagem era gratuita, houve uma afluência diária de 33,000 e 16,000 passageiros, respectivamente. Comparativamente com o mês de Fevereiro, no qual se registou, devido ao impacto da epidemia, um fluxo médio de apenas 1,100 pessoas por dia, verifica-se, em Março, um acréscimo diário de utilização do serviço do metro ligeiro de cerca de 300 passageiros.

M.F.