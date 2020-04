APOMAC quer apoios para instituições sociais e habitação para a Função Pública

Representantes da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) tiveram um encontro com Ho Iat Seng no dia seguinte ao Governo ter apresentado um pacote de medidas de apoio para residentes e empresas. Segundo Jorge Fão, presidente da mesa da Assembleia-Geral da associação, as medidas do Governo apresentadas na véspera deram resposta a quase tudo. Fão só pede mais apoios para as instituições de solidariedade social e habitação para os trabalhadores da Função Pública.

A Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) reuniu-se na passada quinta-feira com Ho Iat Seng, um dia após Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, ter apresentado um pacote de medidas destinado a ajudar residentes e empresas a resistir aos efeitos do coronavírus. A reunião entre os representantes da APOMAC e o Chefe do Executivo tinha como propósito discutir ideias relativas às Linhas de Acção Governativa, mas, para Jorge Fão, o pacote de medidas do Governo deu resposta a quase tudo. Segundo o presidente da Mesa da Assembleia-Geral da associação, só faltaram os apoios para as instituições de solidariedade social e habitação para os funcionários públicos.

“Grande parte das nossas preocupações já estavam cobertas naquelas medidas que foram anunciadas na véspera”, disse Jorge Fão ao PONTO FINAL, detalhando que a APOMAC tinha preocupações em torno dos desempregados e das pequenas e médias empresas. “Eu reparei que o Governo já tinha, de facto, pensado nisso”, afirmou Fão. Na opinião do representante da APOMAC, também os reformados, pensionistas e aposentados estão contemplados nas medidas do Governo apresentadas na semana passada.

Contudo, “o Governo não foi muito activo no apoio a instituições de natureza social, como é o nosso caso”, disse Jorge Fão, que pede, além dos apoios aos cidadãos e empresas, que o Governo dê apoio também a instituições de cariz social. “Escapou esse aspecto ao Governo”, indicou.

Além disso, Jorge Fão referiu que há um outro aspecto que “escapou” ao Governo: habitação para os funcionários da Administração Pública. “Os funcionários públicos estão aflitos. Os funcionários públicos não têm praticamente capacidade para comprar”, afirmou. “Como isto tem a ver com as Linhas de Acção Governativa, acho que o Governo devia pensar nisto”, assinalou.

Por fim, Jorge Fão referiu que, na reunião, deixou ainda mais um pedido a Ho Iat Seng: “O Governo também devia pensar na sede da APOMAC. Andamos há anos a fio a pedir para expandir a sede, para ser concedido mais um piso”. E qual foi a resposta do Chefe do Executivo? “Ele desconhecia este aspecto e disse que ia pensar”, contou o antigo deputado.

Jorge Fão pediu também que o Conselho de Consumidores comece, desde já, a fiscalizar os preços nos supermercados, porque, na opinião do representante da APOMAC, o cartão de consumo electrónico poderá fazer com que os preços sejam inflaccionados. Segundo Fão, “os preços já estão a trepar”.