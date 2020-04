Yuri Pinto, o jovem que se inspira em Pogba e sonha tornar-se profissional de futebol

Com 14 anos de idade e actualmente a defender as cores do Portimonense, Yuri Pinto tem procurado manter a forma em casa devido à quarentena imposta devido ao novo coronavírus. Nascido em Macau, terra onde viveu durante 11 anos, o filho do antigo internacional por Macau e Cabo Verde, Dani Pinto, inspira-se em Pogba e Matic para seguir as pisadas do pai e tornar-se jogador profissional de futebol.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Yuri Pinto é o protótipo de tantos outros jovens que procuram tornar-se jogadores profissionais de futebol. Para tal, o jovem de 14 anos nascido em Macau conta com a ajuda do pai, Dani Pinto, que conhece bem os meandros da profissão.

Antigo internacional por Cabo Verde e Macau, e com largos anos de futebol em Macau, como jogador e treinador, Dani Pinto teve como ponto alto da carreira os anos 80, quando representou a Académica de Coimbra. Agora, mais de 30 anos depois, procura ajudar o filho com a sua experiência e conhecimento, antevendo um caminho difícil, mas possível, rumo ao profissionalismo.

“Acho que ele é diferente, pela maneira de estar e de ser, de como lê o jogo. Falta-lhe é ganhar mais força, mas sinto que ele está no bom caminho e vamos trabalhar nesse sentido”, começou por dizer ao PONTO FINAL via telefone desde Portugal, para onde regressou há dois anos para ajudar na carreira do filho. “Tem uma excelente visão de jogo, põe a bola onde quer, tem uma excelente elevação e um remate muito forte. De tosco não tem nada, é muito aprimorado em termos técnicos. Está na formação e tem que se seguir o rumo. Portugal tem miúdos extraordinários e ele está a progredir. Não posso garantir que vá ser profissional, mas acho que tem condições para isso”, prosseguiu.

Yuri Pinto descreve-se como médio defensivo ou ofensivo, mas o pai acredita que terá mais habilidades para jogar como ‘6’, jogador de meio-campo que actua normalmente à frente da defesa. Depois de vários anos a viver em Macau, para onde se mudou ainda na década de 80 para jogar futebol como profissional, Dani Pinto regressou a Portugal em 2018 para se focar na carreira do filho. Dani Pinto ressalva, contudo, que o futebol não é a prioridade, até porque é uma carreira sempre com muitas incertezas. “Disse-lhe sempre, o dia em que chumbar acabou o futebol. Há que precaver o futuro porque hoje em dia, sem estudos, as pessoas não vão a lado nenhum, e o futebol é uma carreira que não é eterna. É fundamental fazer as duas coisas, jogar e estudar”, sublinhou.

Uma carreira iniciada em Macau

Yuri Pinto joga actualmente na equipa de iniciados do Portimonense. Os primeiros pontapés na bola, contudo, foram dados em Macau, terra onde viveu nos primeiros 11 anos da sua vida. Pelo território teve a oportunidade de defender as cores da selecção local em duelos contra as formações da China e de Hong Kong, antes de se mudar para Portugal, onde já representou também a equipa do Vitória de Setúbal.

Pelo meio teve a oportunidade de participar num campo de férias do Real Madrid, uma experiência positiva, como o próprio referiu, e que serviu para ter contacto com uma outra realidade. “Foi bom, tinham grandes condições. E a maneira de ser deles é diferente daqui. Havia dois campos de férias, um normal e outro de elite, e eu fui para o de elite. Fizemos um torneio e ganhámos, houve um jogo em que marquei oito golos! Foi uma boa experiência”, recordou ao PONTO FINAL.

Porém, e como não havia a possibilidade de prosseguir os seus estudos por terras espanholas, a curta carreira do jovem futebolista começou a ganhar rumo em Portugal. “Eles gostaram de mim mas não tinha a parte da escola, por isso era difícil. Viemos para Portugal e encontrámos uma escola onde podia estudar em inglês, em Palmela. O meu pai viu que o Vitória de Setúbal era o clube mais perto, fomos fazer uns testes e aceitaram-me”, contou. Após duas épocas nos sadinos, uma das quais como campeão, seguiu para o sul do país para representar o Portimonense. “O meu pai quis mudar de ares e a escola em Portimão tinha mais disciplinas em inglês, por isso viemos para cá. Fiz a primeira fase e a segunda, e depois tive uma lesão nas costas. Já estou recuperado, mas agora estamos em quarentena e o campeonato acho que foi cancelado. Agora é ficar em forma e treinar em casa para ficar ainda mais forte para a próxima época”, garantiu.

Futuro por definir

Com os campeonatos jovens cancelados devido ao novo coronavírus, o jovem médio que se inspira em Pogba e Matic referiu ao PONTO FINAL que gostava de representar “uma equipa mais forte”, mas que nada está ainda definido relativamente ao futuro, principalmente devido à situação que se vive em Portugal. “É uma situação má porque não podemos sair de casa, é uma seca. Faço flexões, tenho um trampolim para fazer agachamentos e saltos, tenho uma bola para brincar e um aparelho para fazer abdominais”, explicou Yuri, garantindo que se tem mantido em forma.

Como atleta, o jovem de 14 anos define-se como “um jogador inteligente, com boa técnica” e habilidoso “com os dois pés”, embora o esquerdo seja o dominante. Apesar da curta carreira, Yuri Pinto já tem uma história para mais tarde recordar. “Quando fomos campeões [Vitória de Setúbal], no lance do golo estava indeciso entre chutar ou deixar a bola para o meu colega. Passei em vez de rematar, porque também já tinha marcado, e foi golo. Tínhamos que vencer para ser campeões, era o último jogo”, disse Yuri Pinto, referindo-se a um golo já nos instantes finais numa partida frente ao Leão Altivo que os sadinos venceram por 5-4.

O campeonato conquistado ainda em tenra idade, junto com os momentos de celebração em equipa, foram factores importantes para cimentar o desejo de Yuri Pinto se tornar num profissional de futebol, um sonho que o próprio garante ser o seu objectivo.